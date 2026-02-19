El repudiable ataque de Chilavert a Mbappé para defender a Prestianni: "¿De qué valores habla si vive con un travesti?"

El reconocido exarquero de Vélez se metió en el escándalo por los dichos racistas, opinó que "el fútbol está amariconado" y lanzó: "El primer insulto vino del mono de Vinicius".

José Luis Chilavert se metió de lleno en la polémica protagonizada por Gianluca Prestianni después de que lo acusaran de decirle "mono" a Vinicius y lanzó una frase que causó enorme repudio: "¿De qué valores habla Mbappé si él vive con un travesti. Eso no es normal”.

Fiel a su estilo frontal y provocador, el exarquero paraguayo salió en defensa del extremo argentino, pero lo hizo con declaraciones que generaron un amplio rechazo: “A Prestianni lo tiene que proteger. ¿Por qué lo van a sancionar? Si lo sancionan, ya te da lugar a que la colectividad de gays, lesbianas y compañía es el ejemplo a seguir, y no. El fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y nos decíamos de todo antes. Desde que pusieron el video, el micrófono y todo eso, el fútbol está amariconado”.

En esa misma línea, también se refirió al delantero del Real Madrid y volvió a utilizar expresiones discriminatorias: “¿Por qué en España quieren sacrificar a Prestianni? Si el primer insulto vino del lado del mono De Vinicius, que es de piel negra…”.

Lejos de moderar sus palabras, Chilavert redobló la apuesta en Radio Rivadavia y afirmó: “Si uno mira a la cámara, antes le dice ‘cagón, cagón’. El primer insulto vino del lado del jugador de piel negra”. Además, acusó al brasileño de ser “el primero en insultar a todos”.

Los dichos discriminatorios también involucraron a Kylian Mbappé , quien cuestionó con dureza a Prestianni durante el partido disputado en el Estadio Da Luz y, según trascendió, le recriminó haber llamado “mono” a su compañero “cinco veces”.

Consultado por esas críticas, Chilavert apuntó contra el delantero francés con comentarios transfóbicos que generaron aún mayor rechazo: “Mbappé habla de valores y de todo eso y él vive con un travesti. Eso no es normal”.

Pese a que periodistas del programa intentaron frenarlo y le señalaron que “los tiempos cambiaron”, el exarquero insistió: “Cada uno puede hacer de su vida lo que quiere, pero un hombre no es normal que viva con un travesti, para eso hay una mujer. Lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer, es lo máximo que nos puede pasar vivir con una mujer”.

El descargo de Prestianni tras el escándalo con Vinicius: "Malinterpretó lo que cree haber escuchado"

Gianluca Prestianni habló por primera vez tras el escándalo con Vinicius Junior en el choque por el partido de ida de los playoffs de Champions League, en el que fue acusado de racista por haberle dicho “mono” al brasileño, hizo un fuerte descargo dando su versión de los hechos.

Tras el encuentro evitó hablar con la prensa, pero recurrió a sus redes sociales para defenderse de la denuncia pública y hasta aseguró que fue amenazado por los jugadores del conjunto madridista.

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado”, señaló junto a una foto donde se ve a ambos futbolistas durante una instancia de juego.

Al mismo tiempo, aseguró que “jamás fui racista con nadie” y concluyó: “Lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”.

Por su parte, el Benfica respaldó al surgido en Vélez con un video en el que destaca que “dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado”, escribieron en su cuenta de X. Mientras que en otro posteo, replicaron las declaraciones del ex-Fortín y respaldaron al jugador: “Juntos, a tu lado”.

Qué sanción podría recibir Gianluca Prestianni por los hechos racistas

El encuentro de ida por los playoffs de la Champions League en el que Real Madrid ganó por 1 a 0, quedó marcado por el escándalo, luego de que Vinicius Junior acusara formalmente al argentino Gianluca Prestianni de haberle dicho insultos racistas tras los festejos del gol.

De confirmarse la acusación tras la investigación de la UEFA, el exjugador de Vélez podría recibir una durísima sanción. De acuerdo a lo que establece el artículo 14 del reglamento disciplinario del organismo europeo, “cualquier entidad o persona que insulte la dignidad humana de un individuo o grupo por cualquier motivo, incluyendo el color de piel, la raza o el origen, estará sujeta a una suspensión de al menos diez partidos o por un período de tiempo determinado”.

En medio de la polémica, el jugador del Madrid agredido también habló sobre la secuencia y fue lapidario a través de un comunicado: “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camisa para demostrar su debilidad”.