A qué hora juega Lanús vs. Flamengo, por la Recopa Sudamericana: formaciones y cómo verlo en vivo

Lanús recibirá a Flamengo este jueves 19 a las 21.30 en el estadio Néstor Díaz Pérez, correspondiente al partido de ida de la Recopa Sudamericana 2026, pese al paro general en contra de la reforma laboral. Los clubes, que disputarán el choque ya que ganaron la Sudamericana y la Libertadores, respectivamente, buscarán sacar un buen resultado de cara a la definición del campeonato en Río de Janeiro.
En medio de la incertidumbre de lo que iba a suceder con el encuentro, el presidente del Granate, Nicolás Russo, afirmó que el choque “se podrá jugar sin inconvenientes” ya que se trata de “un partido internacional” y que “el 95% de la venta ya está hecha”.
Por otro lado, el mandamás del conjunto del sur explicó que, a diferencia del criterio entre el encuentro de Lanús y los del Torneo Apertura, que fueron reprogramados, es que si no se disputa, la Conmebol daría por perdedor al equipo argentino.
Pensando en el equipo titular, Mauricio Pelegrino tendría una baja sensible, pero recuperará a un caudillo: Rodrigo Castillo padece un edema muscular en cara anterior del muslo izquierdo, y aunque en las últimas horas se entrenó a la par de sus compañeros, es casi imposible que juegue.
Sin embargo, la buena noticia pasa por la presencia del mediocampista Marcelino Moreno, quien se recuperó de su lesión y estará a disposición del entrenador.
Por su parte, el conjunto brasileño también llega golpeado: Jorginho estará ausente por una lesión muscular, tampoco contará con Gonzalo Plata (expulsado frente a Racing), Saúl Ñíguez fue sometido a una cirugía en el tobillo y volverá a jugar en marzo, mientras que Wallace Yan, no viajó por estar negociando su pase al Red Bull Bragantino.
El choque de vuelta se disputará la semana que viene: será el jueves 26 de febrero en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, en Brasil.
Lanús vs. Flamengo: a qué hora es y cómo verlo en vivo
- Hora: 21:30.
- Televisión: ESPN y Disney+ Premium.
- Estadio: Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez.
- Árbitro: Alexis Herrera (VEN).
- VAR: Carlos Orbe (ECU).
Lanús vs. Flamengo: probables formaciones
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
- Flamengo: Agustin Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araujo, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Everton, Pedro. DT: Filipe Luis.