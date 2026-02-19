19 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

A qué hora juega Lanús vs. Flamengo, por la Recopa Sudamericana: formaciones y cómo verlo en vivo

Pese al paro general de la CGT en contra de la reforma laboral, el presidente del conjunto Granate confirmó que el partido se llevará a cabo, ya que se trata de “un partido internacional” y que “el 95% de la venta ya está hecha”.

Por
Lanús y Flamengo juegan la Recopa Sudamericana por ser los campeones de las Copas Sudamericana y Libertadores

Lanús y Flamengo juegan la Recopa Sudamericana por ser los campeones de las Copas Sudamericana y Libertadores

Lanús recibirá a Flamengo este jueves 19 a las 21.30 en el estadio Néstor Díaz Pérez, correspondiente al partido de ida de la Recopa Sudamericana 2026, pese al paro general en contra de la reforma laboral. Los clubes, que disputarán el choque ya que ganaron la Sudamericana y la Libertadores, respectivamente, buscarán sacar un buen resultado de cara a la definición del campeonato en Río de Janeiro.

Adam Bareiro llegará a Boca con un contrato de 3 años, con opción de extenderlo por uno más
Te puede interesar:

Boca llegó a un acuerdo con Bareriro y se convertirá en el tercer refuerzo: cuándo podría debutar

En medio de la incertidumbre de lo que iba a suceder con el encuentro, el presidente del Granate, Nicolás Russo, afirmó que el choque “se podrá jugar sin inconvenientes” ya que se trata de “un partido internacional” y que “el 95% de la venta ya está hecha”.

Por otro lado, el mandamás del conjunto del sur explicó que, a diferencia del criterio entre el encuentro de Lanús y los del Torneo Apertura, que fueron reprogramados, es que si no se disputa, la Conmebol daría por perdedor al equipo argentino.

Pensando en el equipo titular, Mauricio Pelegrino tendría una baja sensible, pero recuperará a un caudillo: Rodrigo Castillo padece un edema muscular en cara anterior del muslo izquierdo, y aunque en las últimas horas se entrenó a la par de sus compañeros, es casi imposible que juegue.

Sin embargo, la buena noticia pasa por la presencia del mediocampista Marcelino Moreno, quien se recuperó de su lesión y estará a disposición del entrenador.

Por su parte, el conjunto brasileño también llega golpeado: Jorginho estará ausente por una lesión muscular, tampoco contará con Gonzalo Plata (expulsado frente a Racing), Saúl Ñíguez fue sometido a una cirugía en el tobillo y volverá a jugar en marzo, mientras que Wallace Yan, no viajó por estar negociando su pase al Red Bull Bragantino.

El choque de vuelta se disputará la semana que viene: será el jueves 26 de febrero en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, en Brasil.

Lanús vs. Flamengo: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 21:30.
  • Televisión: ESPN y Disney+ Premium.
  • Estadio: Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez.
  • Árbitro: Alexis Herrera (VEN).
  • VAR: Carlos Orbe (ECU).

Lanús vs. Flamengo: probables formaciones

  • Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
  • Flamengo: Agustin Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araujo, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Everton, Pedro. DT: Filipe Luis.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El exarquero explotó contra Mbappé.

El repudiable ataque de Chilavert a Mbappé para defender a Prestianni: "¿De qué valores habla si vive con un travesti?"

La modelo habló de sus pasiones encontradas: la moda de alta costura y el fútbol de potrero.

Chechu Bonelli, tras su divorcio con Darío Cvitanich, reveló secretos de su pasado: "Llegaba repleta de moretones"

A la espera de la confirmación, los clubes analizan la posibilidad que se posterguen todos los partidos de este jueves 18

Paro general contra la reforma laboral: qué sucederá con los partidos del jueves

El cruce entre Prestianni y Vinicius fue durante el partido de ida por los playoffs de Champions

El descargo de Prestianni tras el escándalo con Vinicius: "Malinterpretó lo que cree haber escuchado"

Marcelo Gallardo habló de su continuidad en River: Mientras vea fundamentos, vamos a trabajar en eso

Gallardo se refirió a su continuidad en River: "Hay argumentos, los que no quieren ver, no van a ver"

Juanfer Quintero salvó a River del papelón con un gol de penal.

Con gol de Juanfer Quintero, River le ganó con lo justo a Ciudad de Bolívar en su estreno en la Copa Argentina

Rating Cero

A pesar de su postura crítica ante interpretaciones biográficas simplistas de Shakespeare, McKellen asume con humildad su propio impacto cultural.

Fue protagonista en Marvel y en El Señor de los Anillos pero ahora criticó una película nominada a los Oscar: qué dijo

El inocente es una de las apuestas más fuertes del suspenso español en Netflix.
play

Netflix: la dramática serie de Netflix que mezcla misterio, giros inesperados y secretos del pasado

Tras la muerte de la hija de un alto oficial del ejército, el padre de la víctima decide tomar justicia por su propia mano y lo sentencia a muerte al enviar a Héctor a una prisión clandestina donde las decisiones son tomadas sin juicio ni piedad.
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de La celda de los milagros, la emocionante película que te dejará al borde de las lágrimas

La tensión entre las mediáticas, Moria y Cinthia Fernández, habría derivado en la expulsión de la panelista del programa. 

Aseguran que Moria Casán echó a Cinthia Fernández de su programa

Según el dictamen oficial, la muerte de Greene fue catalogada como un accidente.

Revelaron la impactante causa de la muerte de Peter Greene, el actor de La Máscara y Pulp Fiction

La cantante rosarina, Nicki Nicole, suspendió su presentación en el Colón debido al paro general en contra de la reforma laboral. 
play

Nicki Nicole apoyó el paro general de la CGT y postergó su show: "Es un día muy importante"

últimas noticias

A pesar de su postura crítica ante interpretaciones biográficas simplistas de Shakespeare, McKellen asume con humildad su propio impacto cultural.

Fue protagonista en Marvel y en El Señor de los Anillos pero ahora criticó una película nominada a los Oscar: qué dijo

Hace 5 minutos
Adam Bareiro llegará a Boca con un contrato de 3 años, con opción de extenderlo por uno más

Boca llegó a un acuerdo con Bareriro y se convertirá en el tercer refuerzo: cuándo podría debutar

Hace 8 minutos
play

Paro general de la CGT: cuáles son los accesos a la Ciudad que están cortados

Hace 12 minutos
play
El inocente es una de las apuestas más fuertes del suspenso español en Netflix.

Netflix: la dramática serie de Netflix que mezcla misterio, giros inesperados y secretos del pasado

Hace 16 minutos
“Estamos asistiendo a un proceso claramente regresivo, alertaron los magistrados.

Juezas y jueces manifestaron su rechazo a la baja de edad de punibilidad

Hace 17 minutos