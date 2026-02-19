A qué hora juega Lanús vs. Flamengo, por la Recopa Sudamericana: formaciones y cómo verlo en vivo Pese al paro general de la CGT en contra de la reforma laboral, el presidente del conjunto Granate confirmó que el partido se llevará a cabo, ya que se trata de “un partido internacional” y que “el 95% de la venta ya está hecha”. Por + Seguir en







Lanús y Flamengo juegan la Recopa Sudamericana por ser los campeones de las Copas Sudamericana y Libertadores

Lanús recibirá a Flamengo este jueves 19 a las 21.30 en el estadio Néstor Díaz Pérez, correspondiente al partido de ida de la Recopa Sudamericana 2026, pese al paro general en contra de la reforma laboral. Los clubes, que disputarán el choque ya que ganaron la Sudamericana y la Libertadores, respectivamente, buscarán sacar un buen resultado de cara a la definición del campeonato en Río de Janeiro.

En medio de la incertidumbre de lo que iba a suceder con el encuentro, el presidente del Granate, Nicolás Russo, afirmó que el choque “se podrá jugar sin inconvenientes” ya que se trata de “un partido internacional” y que “el 95% de la venta ya está hecha”.

Por otro lado, el mandamás del conjunto del sur explicó que, a diferencia del criterio entre el encuentro de Lanús y los del Torneo Apertura, que fueron reprogramados, es que si no se disputa, la Conmebol daría por perdedor al equipo argentino.

Pensando en el equipo titular, Mauricio Pelegrino tendría una baja sensible, pero recuperará a un caudillo: Rodrigo Castillo padece un edema muscular en cara anterior del muslo izquierdo, y aunque en las últimas horas se entrenó a la par de sus compañeros, es casi imposible que juegue.

Sin embargo, la buena noticia pasa por la presencia del mediocampista Marcelino Moreno, quien se recuperó de su lesión y estará a disposición del entrenador.