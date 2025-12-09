Edgardo Codesal volvió a cargar contra Diego Maradona: reveló qué pasó en Italia '90 El exárbitro mexicano reavivó la polémica de la histórica final disputada entre Argentina y Alemania y dio a conocer un detalle jamás contado, que sucedió antes del comienzo del partido. Por + Seguir en







Diego y Codesal, en el momento de los himnos.

A 35 años de la final de Italia 1990, donde la Selección argentina, con Diego Maradona como bandera, perdió por 1-0 con Alemania, con un infame arbitraje de Edgardo Codesal, el juez mexicano volvió a reavivar la polémica en una entrevista y reveló un detalle que no se conocía: "A Maradona pude expulsarlo durante los himnos", expresó.

En el programa Pasión, del medio uruguayo Tenfield, el uruguayo nacionalizado mexicano, recordado por cobrar el polémico penal de Roberto Sensini a Rudi Völler, que definió la final en el Estadio Olímpico de Roma, volvió a hablar del encuentro: "Yo a Diego tengo la oportunidad de expulsarlo durante los himnos, y hubiera sido histórico", aseguró.

Embed Edgardo Codesal, exárbitro: “Yo a Maradona tuve la oportunidad de expulsarlo durante los himnos. Y hubiera sido histórico, antes de empezar una final del Mundo, decirle a la máxima estrella que no podía jugar. La ley lo permitía, pero en una Copa del Mundo la discrecionalidad del… pic.twitter.com/8NZw3Vlkhd — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) December 9, 2025 Además, añadió: "Imaginate antes de empezar una final del Mundo decirle a la estrella máxima del mundo 'Señor, usted no puede jugar'. Porque él insulta a todo el estadio, y eso está prohibido por la ley. Si tu como árbitro te das cuenta...".

El colegiado de 74 años, quien tuvo una de las peores actuaciones arbitrales de la historia de las finales de los mundiales, explicó los motivos de por qué no expulsó al astro argentino y dejó que jugara durante todo el partido: "Ahora, te ubicas: final del Mundial, la figura máxima del Mundial y a ti como árbitro la ley te da un poder discrecional para tomar decisiones trascendentes como esa", precisó.

Embed Y por último uno de los momentos más emblemáticos:



Maradona respondiendo a las silvatinas del olímpico de Roma al Himno Argentino, previo a la final contra Alemania.



¡Hij*s de put*!



El 10 siempre defendiendo a la patria...pic.twitter.com/ztcCcprQq7 — La Vieja Guardia (@ViejaGuardiaEA) November 10, 2023 La escena a la que se refiere Codesal es la histórica secuencia donde Diego escucha los silbidos de la mayoría de los italianos durante el himno argentino, tras eliminar al dueño de casa en semifinales tras una definición histórica por penales y putea al público. La cámara se mueve a lo largo de los jugadores de la Selección, hasta llegar a Maradona, quien insulta al aire por la reacción hostil en Roma.