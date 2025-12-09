10 de diciembre de 2025 Inicio
Edgardo Codesal volvió a cargar contra Diego Maradona: reveló qué pasó en Italia '90

El exárbitro mexicano reavivó la polémica de la histórica final disputada entre Argentina y Alemania y dio a conocer un detalle jamás contado, que sucedió antes del comienzo del partido.

Diego y Codesal

Diego y Codesal, en el momento de los himnos.

A 35 años de la final de Italia 1990, donde la Selección argentina, con Diego Maradona como bandera, perdió por 1-0 con Alemania, con un infame arbitraje de Edgardo Codesal, el juez mexicano volvió a reavivar la polémica en una entrevista y reveló un detalle que no se conocía: "A Maradona pude expulsarlo durante los himnos", expresó.

La elección de Maradona se vincula también con testimonios anteriores que hacen referencia a regalos y objetos personales del Diez.
En el programa Pasión, del medio uruguayo Tenfield, el uruguayo nacionalizado mexicano, recordado por cobrar el polémico penal de Roberto Sensini a Rudi Völler, que definió la final en el Estadio Olímpico de Roma, volvió a hablar del encuentro: "Yo a Diego tengo la oportunidad de expulsarlo durante los himnos, y hubiera sido histórico", aseguró.

Además, añadió: "Imaginate antes de empezar una final del Mundo decirle a la estrella máxima del mundo 'Señor, usted no puede jugar'. Porque él insulta a todo el estadio, y eso está prohibido por la ley. Si tu como árbitro te das cuenta...".

El colegiado de 74 años, quien tuvo una de las peores actuaciones arbitrales de la historia de las finales de los mundiales, explicó los motivos de por qué no expulsó al astro argentino y dejó que jugara durante todo el partido: "Ahora, te ubicas: final del Mundial, la figura máxima del Mundial y a ti como árbitro la ley te da un poder discrecional para tomar decisiones trascendentes como esa", precisó.

La escena a la que se refiere Codesal es la histórica secuencia donde Diego escucha los silbidos de la mayoría de los italianos durante el himno argentino, tras eliminar al dueño de casa en semifinales tras una definición histórica por penales y putea al público. La cámara se mueve a lo largo de los jugadores de la Selección, hasta llegar a Maradona, quien insulta al aire por la reacción hostil en Roma.

La Selección, diezmada por lesiones y suspensiones, resistió durante casi todo el partido hasta que, a los 85 minutos, el árbitro Edgardo Codesal cobró un controvertido penal para los alemanes que Andreas Brehme convirtió para el 1-0 definitivo. Fue una final dura, repleta de roces, expulsiones y discusiones, que terminó con Alemania campeón y con Argentina reclamando hasta hoy por aquel fallo decisivo.

Maradona, junto a Basualdo, Troglio, Lorenzo y Simón, le reclaman a Codesal el insólito penal en la final de Italia 90.

