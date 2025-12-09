Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de diciembre

La divisa estadounidense opera a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación en el comienzo de semana corta, con un contexto de calma cambiaria, con el mayorista alejándose del techo de la banda y el blue como el más barato del mercado.

El dólar oficial mantiene una suave tendencia a la baja.

El dólar oficial minorista cotiza este martes a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación , en el comienzo de una semana corta por el feriado del lunes, en un contexto de tendencia a la baja sin grandes sobresaltos , donde el mayorista se aleja del techo de la banda y el blue sigue siendo la divisa más barata del mercado .

A cuánto va a cotizar el dólar tras el finde largo

Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo anunció previo a la apertura de la rueda del viernes que Argentina vuelve al mercado internacional de deuda . En una entrevista con A24, destacó que la modalidad será a partir de un bono a cuatro años, con vencimiento en noviembre de 2029 y un cupón del 6,5%.

"Diferenciemos lo que es compra de acumulación de reservas. Somos el gobierno que más dólares compró, que es una suma 30 mil millones" , subrayó el titular del Palacio de Hacienda.

Por su parte, el presidente Javier Milei defendió el pasado miércoles el esquema de bandas cambiarias sobre el dólar aplicado por su gobierno y afirmó que "en algún momento, estarán tan abiertas que van a hacer que sea un tipo de cambio libre". Además, sostuvo que el sistema actual busca "ponerle un límite a la volatilidad".

En tanto, en la segunda mitad de noviembre, el Banco Central (BCRA) volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.411,54 para la compra y $1.462,78 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.437.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.911.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.514,72 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.470.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.460,50.