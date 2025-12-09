La desgarradora confesión de Marixa Balli: reveló por qué no fue madre y conmovió a todos La empresaria y vedette habló a corazón abierto en una entrevista y recordó su lucha por ser mamá, anhelo que nunca pudo alcanzar. + Seguir en







Balli, a los 56 años, reveló un detalle de su vida privada. Redes Sociales

La actriz, bailarina y cantante Marixa Balli, flamante participante de MasterChef Celebrity (Telefé) reveló detalles de su vida privada en una entrevista, y conmovió a todos al recordar uno de los peores momentos de su vida, y su lucha por ser mamá: "Y tener hijos siempre quise, pero después de mi accidente lamentablemente no pude“, aseguró.

A sus 56 años, la histórica modelo y vedette abrió su corazón en una entrevista con la Revista Pronto: “Siempre tuve esa ilusión de casarme y de tener hijos. Pero bueno, no se dio. Lo de casarme, la verdad es que todas las oportunidades que tuve fueron de muy joven y uno siempre piensa que la juventud dura para toda la vida”, expresó.

Embed No pensé tener vida para ver a Marixa Balli cantándole "La Cachaca" a Sebastian Yatra. #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/FecXguS0cI — emi (@eeemiliano) December 2, 2025 La panelista y empresaria textil, de su marca Xurama, dejó en evidencia los asuntos pendientes de su vida, tras una carrera llena de éxitos y precisó: “Prioricé mi laburo y no el casarme. Y tener hijos siempre quise pero después de mi accidente lamentablemente no pude. El accidente me dejó huellas importantes en el cuerpo y si bien me dejó viva, también me quitó un montón de cosas y un montón de ilusiones”, destacó Balli.

Además, añadió: “Nunca lo dije y ahora empecé a decirlo porque ya estoy sin filtro y de a poco voy largando cosas. De a poquito me voy soltando con algunas cosas”, comentó Marixa, recordando lo que fue parte su pasado y cuánto cambió en relación a hoy.