Quiénes son los dos futbolistas argentinos más caros en el fin del 2025

Un sitio especializado dio a conocer los valores de cara al próximo mercado de pases. El Top 10 nacional está dominado por jugadores de la Selección, pero dos empataron en la cima del ranking.

Dos jugadores de la Selección son los futbolistas argentinos más caros.

  • El sitio especializado Transfermarkt publicó el ranking de los futbolistas argentinos más caros en el cierre de 2025.
  • Dentro del Top 10, nueve jugadores pasaron por la Selección mayor.
  • Los dos jugadores más caros son Alexis Mac Allister (Liverpool) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid).
  • Ambos están valuados en 100 millones de euros, lo que equivale a 116,5 millones de dólares.

Con el cierre del año cada vez más cerca, la mira de los principales equipos están puestos en el mercado de pases que se abrirá formalmente a mediados de enero y marcará el ritmo de la temporada 2026. En ese contexto, se supo quiénes son los dos futbolistas argentinos más caros en el fin de 2025.

El jugador de la Selección argentina mantiene un exitoso desempeño en la cancha. 
El sitio especializado Transfermarkt armó un ranking en base al valor de mercado de los futbolistas, sin importar la liga en la que participen actualmente. Como no podía ser de otra manera, los primeros puestos de la lista están dominados por jugadores de la Selección argentina, pero dos empataron en la cima.

Uno de ellos es Alexis Mac Allister, mediocampista del Liverpool, valuado en 100 millones de euros (116,5 millones de dólares). Aunque los Reds vienen con un andar irregular, el pampeano es figura y titular indiscutido, y seguramente integrará la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

El otro jugador es Julián Álvarez, también con un valor estimado en 100 millones de euros. El delantero estrella del Atlético de Madrid es uno de los jugadores más codiciados, y hay fuertes versiones que indican que el Barcelona intentaría ficharlo en el próximo mercado de pases.

Los futbolistas argentinos más caros

Según el ranking de Transfermarkt, estos son los 10 futbolistas argentinos más caros en diciembre de 2025:

  • Alexis Mac Allister (Liverpool): 100 millones de euros.
  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 100 millones de euros.
  • Lautaro Martínez (Inter de Milán): 85 millones de euros.
  • Enzo Fernández (Chelsea): 80 millones de euros.
  • Cristian "Cuti" Romero (Tottenham): 55 millones de euros.
  • Nico Paz (Como): 55 millones de euros.
  • Franco Mastantuono (Real Madrid): 50 millones de euros.
  • Alejandro Garnacho (Chelsea): 45 millones de euros.
  • Lisandro Martínez (Manchester United): 35 millones de euros.
  • Santiago Castro (Bolonia): 35 millones de euros.
