¡Guerra por el legado! El padre de Amy Winehouse demandó a sus amigas por vender pertenencias en casi $900.000 dólares

Mitchell Winehouse alegó que una estilista y otra compañera de cuarto lucraron con las pertenencias de la artista británica sin permiso.

La demanda se presentó mientras los padres de Amy siguen capitalizando el legado de la artista.

El padre de la fallecida cantante Amy Winehouse, Mitchell Winehouse, inició acciones legales a dos amigas de su hija por vender las pertenencias sin permiso.

El hombre demandó puntualmente a Naomi Perry, una exestilista de Amy, y a Catriona Gourlay, su excompañera de piso, por haberse quedado con objetos personales y lucrar con ellos sin la debida autorización.

Los elementos en disputa son ropa, escritos y otros recuerdos de la compositora británica fueron valuados en cerca de 900 mil dólares.

El cantante alegó que las dos mujeres se apropiaron de las pertenencias, luego del fallecimiento de la cantante en 2011, y que sacaron su propio beneficio luego de venderlas en subastas.

Winehouse fue criticado por la administración que hizo del patrimonio de la artista británica y hasta lo acusaron de hacer una explotación de la figura de su hija, como cuando publicó grabaciones inéditas de la intérprete antes de su muerte.

¿Cómo murió la artista británica Amy Winehouse?

Amy Winehouse murió por intoxicación etílica (envenenamiento por alcohol), luego de un período de abstinencia, el 23 de julio de 2011, a la edad de 27 años, en su casa de Londres. Según confirmaron las investigaciones posteriores, había niveles letales de alcohol en su sangre, provocando un fallo respiratorio.

Sus problemas con las drogas y el alcohol eran conocidos, aunque las pruebas toxicológicas descartaron drogas ilegales en el momento de su muerte. Además, su hermano reveló que la bulimia la había debilitado enormemente.