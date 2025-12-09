Fiesta y emoción: el Cuarteto logra la mayor distinción cultural de la UNESCO La UNESCO declara al género musical de Córdoba como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El ritmo del "tunga-tunga" se suma al tango y al chamamé, como un bien cultural resguardado, preservado y promocionado a nivel mundial. + Seguir en







La Mona Jiménez se pronunció luego del reconocimiento de la UNESCO al Cuarteto: "Es un día feliz". Diario San Francisco

La UNESCO otorgó la máxima distinción a la música popular de Córdoba. Este martes 9 de diciembre de 2025, el Comité Intergubernamental de la organización declaró oficialmente al Cuarteto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El histórico reconocimiento, que se esperaba con gran emoción, eleva al género, nacido en el corazón del país, a la categoría cultural más alta a nivel internacional.

La decisión final se tomó durante la sesión del Comité que se realizó este año en Nueva Delhi, India. La postulación argentina se centró en destacar la tradición única del Cuarteto, que combina ritmos de tarantela y pasodoble con el pulso social de Córdoba. En sus inicios, utilizó instrumentos icónicos como el piano, el bajo, el acordeón y el violín para marcar su ritmo inconfundible.

Pura emoción: entre las figuras del cuarteto hoy y el recuerdo de sus creadores El género tiene sus raíces en las orquestas típicas de la década de 1940. La formación original del Cuarteto, que incluye una voz principal y un distintivo ritmo con percusión, se consolidó con el Cuarteto Leo, considerado el pionero. Desde entonces, el ritmo evoluciona de manera constante y mantiene su carácter festivo.

La noticia generó una celebración inmediata y masiva en toda la provincia de Córdoba: Carlos "La Mona" Jimenez se motró muy feliz con la noticia, mientras que, distintos medios de la provincia recordaron a Leonor Marzano, líder del Cuarteto Leo y reconocida como creadora del género.

Este logro corona años de trabajo constante por parte de gestores culturales, músicos y miles de fanáticos. Figuras emblemáticas y referentes institucionales impulsaron la candidatura y aseguraron que el Cuarteto reciba el valor que merece como expresión identitaria nacional.