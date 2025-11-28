Pasó de hacer un gol en el Mundial y jugar con Maradona a alejarse hace 20 años del fútbol

Pasó por Boca, la Selección argentina y el fútbol europeo, pero el mundo del fútbol lo agotó y decidió colgar los botines. Hoy se dedica a la ganadería en su campo de Corrientes.

Pocos futbolistas pudieron darse el gusto de compartir plantel con Diego Armando Maradona, jugar en la Selección argentina, disputar una Copa del Mundo y, encima, convertir un gol. Pero un histórico lateral izquierdo que pasó por Boca pudo hacer todo eso: Mauricio Pineda.

Debutó en Huracán en febrero de 1994, recién salido del secundario, y estuvo muy cerca de quedarse con el Clausura. La definición del campeonato coincidió con la llegada de Daniel Passarella a la Selección, quien lo convocó para un amistoso y, a partir de ahí, fue una presencia regular en la Albiceleste.

En 1996 llegó al Boca de Carlos Salvador Bilardo y al año siguiente, mientras estaba en el club, se produjo el regreso de Maradona. "Cuando lo pude conocer, me di cuenta que era más extraordinario de lo que suponía viéndolo desde afuera. Era super humilde y de aconsejarnos mucho", recordó Pineda a Infobae.

Cuando llegó el Mundial de Francia 1998, Passarella lo incluyó en la lista definitiva. Entró como suplente frente a Jamaica y fue titular en el último partido de la fase de grupos, ante Croacia, cuando convirtió el gol para la victoria 1 a 0. "Metí pocos goles, pero nunca fui de salir corriendo como un loquito a festejar. Ese día sí", contó.

Entre 1998 y 2003 jugó en Europa: pasó por Udinese, Mallorca, Napoli y Cagliari. Volvió a la Argentina para sumarse al plantel de Lanús, pero solo jugó cinco partidos. Al año siguiente hizo la pretemporada en Colón pero, saturado, decidió ponerle fin a su carrera. Se retiró en 2004.

El presente de Mauricio Pineda

Después de colgar los botines, Mauricio Pineda decidió alejarse de la exigencia y la presión del fútbol de élite. En enero de 2005, él y su esposa decidieron mudarse a Santo Tomé, en la provincia de Corrientes, donde han vivido durante los últimos 20 años y donde nacieron sus dos hijos.

"Me casé en octubre de 2004 y al poco tiempo de conocer a mi suegro, me sugirió la posibilidad de invertir en esta zona, porque él se dedicaba a la actividad rural. Compré el campo sin verlo. Me vine de vacaciones en enero y me encantó el estilo de vida", explicó el exjugador.

"Sentía que ya había podido cumplir todos los sueños que había tenido en el fútbol desde que era chico. A partir de ahí me enfoqué en el tema de la ganadería y me salvó, porque hubiese sido bravo dejar de un día para el otro, sin tener una ocupación. Tuve que empezar desde cero, pero me fue bien", concluyó.