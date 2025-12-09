Consejo de Mayo: los principales puntos de los proyectos que el Gobierno enviará al Congreso

El Gobierno presentó este martes los principales puntos de los proyectos que enviará al Congreso de la Nación y buscarán ser tratados en el periodo de sesiones extraordinarias. Se tratan de las conclusiones a las que abordó el Consejo de Mayo luego de un reunión que se llevó a cabo en Casa Rosada. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aclaró que la coparticipación federal y la reforma previsional son dos de los ítems que quedaron afuera del tratamiento.
Por su parte, la totalidad de los documentos sobre los diferentes proyectos legislativos estarán publicados completos durante las próximas horas en el sitio oficial Argentina.gob.ar.
“Estamos presentando un informe final con los puntos tratados, un apéndice con los proyectos de ley y otro con los documentos de los consejeros. El Poder Ejecutivo enviará este informe al Congreso", señaló Adorni al comienzo de la conferencia de prensa.
Luego aclaró que "de los 10 puntos propuestos en el Consejo de Mayo, se trataron 8 ya que la coparticipación requiere la presencia de todos los gobernadores y por una cuestión de metodología no fue posible, y la reforma previsional requiere previamente la modernización laboral, si no no es sostenible. Esos dos puntos quedaron afuera”.