Consejo de Mayo: los principales puntos de los proyectos que el Gobierno enviará al Congreso El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó las primeras conclusiones de la reunión en una conferencia en Casa Rosada. La coparticipación federal y la reforma previsional son dos de los ítems que quedaron afuera del tratamiento.







El Consejo de Mayo mantuvo una nueva reunión. Redes sociales

El Gobierno presentó este martes los principales puntos de los proyectos que enviará al Congreso de la Nación y buscarán ser tratados en el periodo de sesiones extraordinarias. Se tratan de las conclusiones a las que abordó el Consejo de Mayo luego de un reunión que se llevó a cabo en Casa Rosada. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aclaró que la coparticipación federal y la reforma previsional son dos de los ítems que quedaron afuera del tratamiento.

Por su parte, la totalidad de los documentos sobre los diferentes proyectos legislativos estarán publicados completos durante las próximas horas en el sitio oficial Argentina.gob.ar.

“Estamos presentando un informe final con los puntos tratados, un apéndice con los proyectos de ley y otro con los documentos de los consejeros. El Poder Ejecutivo enviará este informe al Congreso", señaló Adorni al comienzo de la conferencia de prensa.

Luego aclaró que "de los 10 puntos propuestos en el Consejo de Mayo, se trataron 8 ya que la coparticipación requiere la presencia de todos los gobernadores y por una cuestión de metodología no fue posible, y la reforma previsional requiere previamente la modernización laboral, si no no es sostenible. Esos dos puntos quedaron afuera”.

Manuel Adorni Manuel Adorni presentó las principales conclusiones en conferencia de prensa. Los principales puntos de los proyectos 1. Inviolabilidad de la propiedad privada Ley de Expropiaciones : indemnización al valor de mercado previo al anuncio, actualizada por IPC y determinada por tasadores independientes.

: indemnización al valor de mercado previo al anuncio, actualizada por IPC y determinada por tasadores independientes. Desalojos : entrega inmediata del inmueble en casos de tenencia precaria, intrusión o usurpación.

: entrega inmediata del inmueble en casos de tenencia precaria, intrusión o usurpación. Barrios populares : se elimina la prohibición de venta a personas jurídicas.

: se elimina la prohibición de venta a personas jurídicas. Tierras rurales: se libera la compra por parte de privados extranjeros y se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo tras un incendio. 2. Equilibrio fiscal innegociable Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria : Prohíbe el déficit del presupuesto nacional. Establece un mecanismo de ajuste automático ante desvíos. Transforma en delito el gasto sin partida presupuestaria y la emisión de adelantos transitorios del Central para financiar al Gobierno.

: Compromiso con provincias: no pedir autorizaciones de endeudamiento si una provincia tiene déficit primario (excepto para rollovers de deuda o riesgo crediticio superior al de la Nación). 3. Reducción del gasto público Meta : llevar el gasto público consolidado al 25% del PBI.

: llevar el gasto público consolidado al 25% del PBI. Estrategia : congelamiento del gasto primario real para que el crecimiento económico reduzca su peso relativo.

: congelamiento del gasto primario real para que el crecimiento económico reduzca su peso relativo. Incentivo: provincias que no cumplan metas podrían quedar excluidas de recibir Aportes del Tesoro Nacional (ATN). 4. Reforma educativa Autonomía : mayor autonomía a provincias y escuelas para diseñar planes de estudio, con contenidos mínimos comunes.

: mayor autonomía a provincias y escuelas para diseñar planes de estudio, con contenidos mínimos comunes. Participación de padres : rol activo en el proyecto educativo de sus hijos.

: rol activo en el proyecto educativo de sus hijos. Modalidades : se permite educación a distancia, híbrida y comunitaria, bajo supervisión de estándares nacionales.

: se permite educación a distancia, híbrida y comunitaria, bajo supervisión de estándares nacionales. Evaluaciones: evaluaciones censales al finalizar la secundaria y muestrales durante el año, con resultados públicos (preservando identidad de alumnos y docentes). 5. Reforma tributaria Simplificación : sistema de liquidación del Impuesto a las Ganancias simplificado (ARCA).

: sistema de liquidación del Impuesto a las Ganancias simplificado (ARCA). Incentivos : Régimen de incentivo a la formalización laboral (baja de cargas laborales por 2 años). Reducción de cargas fiscales sobre el empleo (aportes y obras sociales). Exención de IVA a la energía eléctrica usada en la industria.

: Eliminación de impuestos: impuestos internos a electrónicos, autos, motos, aeronaves, embarcaciones, telefonía celular, seguros, servicios audiovisuales, cine, alquileres para vivienda, renta financiera y enajenación de inmuebles. 6. Explotación de recursos naturales Ley de Glaciares : modificación para facilitar la explotación de recursos.

: modificación para facilitar la explotación de recursos. Revisión de regímenes : Zona fría, Ley de Bosques, Ley de Acuicultura.

: Zona fría, Ley de Bosques, Ley de Acuicultura. Eliminación de barreras: se propondrá eliminar leyes de "compra provincial" y topes de mano de obra local para integrar el mercado de factores a nivel nacional. 7. Modernización laboral Ultraactividad y prelación de convenios : flexibilización de normas laborales.

: flexibilización de normas laborales. Trabajadores autónomos y de plataformas : régimen específico impulsado por el diputado Ritondo.

: régimen específico impulsado por el diputado Ritondo. Cambios en trabajo agrario y derogación de normas obsoletas (ej. Ley de Teletrabajo). 8. Apertura al comercio internacional Alineación con tratados internacionales : implementar plenamente los tratados ya aprobados y avanzar con los que tienen media sanción (ej. Tratado de Cooperación en Patentes).

: implementar plenamente los tratados ya aprobados y avanzar con los que tienen media sanción (ej. Tratado de Cooperación en Patentes). Enviar al Congreso tratados pendientes para modernizar la inserción internacional de Argentina.