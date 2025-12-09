El bombazo de Maxi López: firmará un contrato millonario y regresará al país a probarse como conductor El exfutbolista dará un nuevo paso en su carrera mediática al frente de un programa de OLGA durante la temporada de verano en Mar del Plata. Su desembarco ocurre en un momento clave para su vida en Argentina y se cimenta en el cariño que el público le devuelve desde hace tiempo. + Seguir en







Maxi López se instalará en Argentina para probarse como conductor de streaming. espectaculos-mza.com

Maxi López firmó un importante contrato con el canal de streaming OLGA para convertirse en uno de sus conductores estrella durante la temporada de verano 2026. El exdelantero de River y Barcelona debutará en la pantalla del canal liderado por Migue Granados a partir del 5 de enero, sumándose a la movida de la señal en Mar del Plata. Este paso marca un punto de inflexión en su vida profesional, ya que consolida su nueva faceta mediática.

El exfutbolista, que ya participa en MasterChef Celebrity, por Telefe, acepta así un nuevo desafío que lo obliga a establecerse en la Argentina. Según revelaron en A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco en América, el acuerdo tiene implicancias económicas considerables, lo que lo vuelve una propuesta imposible de rechazar.

La decisión profesional tiene una fuerte resonancia personal. En este momento, Maxi López espera un hijo con su pareja, la modelo sueca Daniela Christiansson, y su deseo es permanecer cerca de sus tres hijos varones que tiene con Wanda Nara. La posibilidad de trabajar en el país durante un tiempo prolongado le permite acercarse a su familia, y cumple el sueño de juntar a toda la familia.

Maxi López sabe aprovechar su exitoso paso por Masterchef Celebrity y se anima a más El debut de López como host de streaming tiene su origen en un reemplazo de lujo: ocupará el espacio que iba a tomar el pastelero Damián Betular, quien decidió bajarse de la temporada de verano de OLGA. Según detalló la periodista Naiara Vecchio, en Implacables, el exjugador se pondrá al frente de la conducción junto con Nati Jota, probablemente en el programa matutino, tres veces por semana.

Esta nueva incursión no es la única. Maxi López tiene un contrato vigente con Telefe hasta 2026 y existiría un interés por desarrollar futuros proyectos deportivos en el canal, lo cual asegura su permanencia y crecimiento en los medios locales. Su perfil de empresario y ahora figura mediática se afianza con esta nueva apuesta.