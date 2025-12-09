9 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Gimena Accardi contó que está "un poco asexuada" tras separarse de Nico Vázquez

La actriz detalló cómo vive la separación de quien fue su pareja por 18 años y compartió su presente amoroso.

Por
Gimena Accardi.

Gimena Accardi.

Gimena Accardi aseguró que "es sano respetar el tiempo del duelo" al ser consultada por cómo vive su divorcio de Nico Vázquez después de 18 años juntos y reveló que no está buscando una nueva relación. "Estoy bien así", indicó.

La pareja se divorció en medio de rumores de infidelidades.
Te puede interesar:

"Me los quedé yo": Gimena Accardi reveló cuál fue la decisión más dura del divorcio de Nicolás Vázquez

“No estás asexuada, ¿no?”, deslizó Moria Casán, la conductora de La mañana con Moria en El Trece, y Accardi respondió entre risas: “Un poco siento que sí”.

La actriz consideró que "el tiempo se encarga de acomodar las cosas" y reveló que está abocándose "mucho en el laburo", pero "sin tapar". "A veces uno se mete en lugares para tapar el duelo", apuntó.

Embed - GIME ACCARDI LLAMÓ A MORIA PORQUE LE COPIÓ EL VESTIDO Y LE CONFESÓ TODO DEL ESCÁNDALO "NICO VÁZQUEZ"

“Cualquier separación es dura después de tantos años, pero la verdad es que fue con amor y que nuestro vínculo este bien es lo importante”, sostuvo este martes.

Gimena Aaccardi no es fan de la revancha

La conductora de lengua karateca le consultó si en algún momento había pensado en la "venganza" o la "revancha" y la actriz lo negó al instante. "No es mi forma, me aboco 100% en mí", detalló.

“Siento que una vez que estoy bien yo puedo empezar a mirar al mundo con otros ojos, pero para mí la revancha, la venganza y todo eso no. La vida en definitiva te da lo que te tiene que dar. Uno no se puede encargar de molestar al otro o perjudicar al otro a propósito”, explicó Accardi.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Indio Solari por los 20 años de Los fundamentalistas del aire acondicionado en La Plata.
play

El conmovedor saludo del Indio Solari en el show de Los Fundamentalistas y cómo ver gratis el segundo recital

Interpretar la mesa argentina desde una mirada actual, respetando la tradición.

En Villa Crespo, un local propone una nueva forma de entender la parrilla argentina

El escritor y guionista Pedro Saborido.

Pedro Saborido, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

Sabrina Carpenter se encuentra de gira y se tomó el tiempo para responder a la Casa Blanca. 

Quién es la artista que se enfrentó a Trump y desató un fuerte debate en redes

Rating Cero

Gimena Accardi.
play

Gimena Accardi contó que está "un poco asexuada" tras separarse de Nico Vázquez

El artista reaccionó ante los comentarios de sus fans sobre su cocina.

Video: la sorprendente respuesta de Elton John a las críticas por su cocina: "No soy..."

Se filtró la suma que el abogado penalista habría retirado de un casino.

Revelaron el millonario monto en dólares con el que habrían estafado a Wanda Nara y L-Gante

Así fue el tenso cruce entre los famosos en los Martín Fierro de cine.

Tensión en los Martín Fierro de cine: cómo fue el cruce de Sabrina Rojas con Luciano Castro y Griselda Siciliani

Ricardo Daarín se luce en esta película argentina recuperada por Netflix. 
play

Está en Netflix, es protagonizada por Ricardo Darín y es un éxito rotundo: está basada en hechos reales

Buenos días, Verónica es una serie original de Netflix. 
play

La historia sobre un crudo juego psicológico que se roba la atención en Netflix: la serie que tenés que ver

últimas noticias

El hecho violento fue denunciado en reds con imágenes impactantes.

"Intentó matarme por ser gay": cómo fue el brutal ataque contra La Queen en Villa Real

Hace 9 minutos
Rafael Horacio Moreno, de 75 años deberá cumplir la pena en la cárcel.

Condenaron al policía retirado que mató a un vecino por el volumen de la música

Hace 14 minutos
Javier Milei llegó a Noruega.

Milei llegó a Noruega para la entrega del Nobel de la Paz a Corina Machado y tener reuniones bilaterales

Hace 15 minutos
Un momento de la juntada de este lunes en Palermo.

La multitudinaria juntada de golden retrievers en Palermo llegó a la portada de The Washington Post

Hace 16 minutos
Claudia Sheinbaum y Donald Trump negocian un acuerdo para resolver el conflicto hídrico.

México negocia con Estados Unidos para evitar arancel del 5% por una histórica disputa hídrica

Hace 21 minutos