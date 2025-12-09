La actriz detalló cómo vive la separación de quien fue su pareja por 18 años y compartió su presente amoroso.

Gimena Accardi aseguró que "es sano respetar el tiempo del duelo" al ser consultada por cómo vive su divorcio de Nico Vázquez después de 18 años juntos y reveló que no está buscando una nueva relación. "Estoy bien así", indicó.

“No estás asexuada, ¿no?”, deslizó Moria Casán , la conductora de La mañana con Moria en El Trece, y Accardi respondió entre risas: “Un poco siento que sí”.

La actriz consideró que "el tiempo se encarga de acomodar las cosas" y reveló que está abocándose "mucho en el laburo", pero "sin tapar". "A veces uno se mete en lugares para tapar el duelo", apuntó.

“Cualquier separación es dura después de tantos años, pero la verdad es que fue con amor y que nuestro vínculo este bien es lo importante”, sostuvo este martes.

Embed - GIME ACCARDI LLAMÓ A MORIA PORQUE LE COPIÓ EL VESTIDO Y LE CONFESÓ TODO DEL ESCÁNDALO "NICO VÁZQUEZ"

Su expareja confirmó en octubre su relación con Dai Fernández , compañera de elenco de la obra Rocky, semanas después de separarse de Accardi.

Gimena Aaccardi no es fan de la revancha

La conductora de lengua karateca le consultó si en algún momento había pensado en la "venganza" o la "revancha" y la actriz lo negó al instante. "No es mi forma, me aboco 100% en mí", detalló.

“Siento que una vez que estoy bien yo puedo empezar a mirar al mundo con otros ojos, pero para mí la revancha, la venganza y todo eso no. La vida en definitiva te da lo que te tiene que dar. Uno no se puede encargar de molestar al otro o perjudicar al otro a propósito”, explicó Accardi.