9 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Javier Milei llegó a Noruega para la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado y tener reuniones bilaterales

El jefe de Estado arribó a un hotel de Oslo acompañado por la comitiva presidencial y lució un mameluco de YPF. Participará de la ceremonia por la dirigente opositora venezolana y se encontrará con el rey Harald V y el primer ministro del país europeo, Jonas Gahr Støre.

Por
Javier Milei llegó a Noruega.

Javier Milei llegó a Noruega.

AP

El presidente Javier Milei llegó a Noruega para asistir a la ceremonia en la que la opositora venezolana María Corina Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz, por lo que volverá a marcar su disimilitud con Nicolás Maduro. Además, se reunirá con el rey Harald V y el primer ministro del país europeo, Jonas Gahr Støre.

Caputo y Bausili enfrentan una licitación clave.
Te puede interesar:

Deuda en pesos: el Gobierno afronta vencimientos por $40 billones en una licitación clave

El jefe de Estado arribó al país europeo junto a la comitiva presidencial y lució un mameluco de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) mientras ingresaba al Grand Hotel de Oslo, donde fue recibido por un grupo de seguidores de La Libertad Avanza, en el marco de una visita relámpago.

La actividad principal del mandatario en Noruega será la entrega del Premio Nobel de la Paz a Machado, en medio de la tensión en el vínculo diplomático entre Argentina y Venezuela, además de los fuertes desacuerdos ideológicos con Maduro. La Embajada argentina en Caracas fue rodeada tras albergar a opositores que pidieron refugio, y el gendarme Nahuel Gallo continúa secuestrado e incomunicado.

Embed

En julio de 2024, Machado fue inhabilitada para postularse contra el chavismo y fue Edmundo González quien la reemplazó. Luego pasó a la clandestinidad por las amenazas recibidas en medio de protestas. Fue entonces que aseguró que “uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina de los últimos tiempos” y “una figura clave y unificadora en una oposición política que en su momento estuvo profundamente dividida”.

Además de la presencia del Presidente, se espera que a la dirigente opositora venezolana también la acompañen Santiago Peña, mandatario de Paraguay, y de Daniel Noboa, jefe de Estado de Ecuador. Además, fue invitado Edmundo González Urrutia, el candidato que compitió contra Maduro en las elecciones de agosto de 2024.

La agenda de Javier Milei en Noruega

El avión presidencial que trasladó al libertario despegó desde Aeroparque este lunes cerca de las 20:20 en un vuelo especial a la ciudad de Oslo, donde el mandatario llegó este martes.

Milei tendrá una agenda intensa este miércoles, ya que a las 9 participará de la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz a Machado, a las 11:30 se encontrará con el rey Harald V y por último, a las 13:10 se reunirá con Støre. Luego, a las 16 comenzará su vuelta a la Argentina para arribar el jueves a las 9:30.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Eduardo Taiano. 

Causa $LIBRA: pidieron apartar al fiscal Taiano del caso

play

Con la reforma laboral como proyecto principal, el Gobierno presentó el informe final del Consejo de Mayo

Trump se adjudicó la victoria de LLA en Argentina. 

Trump aseguró que "Milei estaba perdiendo las elecciones hasta que yo lo apoyé"

Javier Milei se reunió con el premio nobel de economía Nobel Robert Merton

Javier Milei se reunió con el premio nobel de economía Nobel Robert Merton

Luis Petri formalizó su renuncia y dejó el Ministerio de Defensa

Luis Petri formalizó su renuncia y dejó el Ministerio de Defensa con una carta a Milei

Javier Milei vuelve a salir del país.

Milei partió a Noruega: estará en la entrega del Nobel de la Paz a Corina Machado y se reunirá con el rey Harald V

Rating Cero

Gimena Accardi.
play

Gimena Accardi contó que está "un poco asexuada" tras separarse de Nico Vázquez

El artista reaccionó ante los comentarios de sus fans sobre su cocina.

Video: la sorprendente respuesta de Elton John a las críticas por su cocina: "No soy..."

Se filtró la suma que el abogado penalista habría retirado de un casino.

Revelaron el millonario monto en dólares con el que habrían estafado a Wanda Nara y L-Gante

Así fue el tenso cruce entre los famosos en los Martín Fierro de cine.

Tensión en los Martín Fierro de cine: cómo fue el cruce de Sabrina Rojas con Luciano Castro y Griselda Siciliani

Ricardo Daarín se luce en esta película argentina recuperada por Netflix. 
play

Está en Netflix, es protagonizada por Ricardo Darín y es un éxito rotundo: está basada en hechos reales

Buenos días, Verónica es una serie original de Netflix. 
play

La historia sobre un crudo juego psicológico que se roba la atención en Netflix: la serie que tenés que ver

últimas noticias

El hecho violento fue denunciado en reds con imágenes impactantes.

"Intentó matarme por ser gay": cómo fue el brutal ataque contra La Queen en Villa Real

Hace 9 minutos
Rafael Horacio Moreno, de 75 años deberá cumplir la pena en la cárcel.

Condenaron al policía retirado que mató a un vecino por el volumen de la música

Hace 14 minutos
Javier Milei llegó a Noruega.

Milei llegó a Noruega para la entrega del Nobel de la Paz a Corina Machado y tener reuniones bilaterales

Hace 15 minutos
Un momento de la juntada de este lunes en Palermo.

La multitudinaria juntada de golden retrievers en Palermo llegó a la portada de The Washington Post

Hace 16 minutos
Claudia Sheinbaum y Donald Trump negocian un acuerdo para resolver el conflicto hídrico.

México negocia con Estados Unidos para evitar arancel del 5% por una histórica disputa hídrica

Hace 21 minutos