Javier Milei llegó a Noruega para la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado y tener reuniones bilaterales El jefe de Estado arribó a un hotel de Oslo acompañado por la comitiva presidencial y lució un mameluco de YPF. Participará de la ceremonia por la dirigente opositora venezolana y se encontrará con el rey Harald V y el primer ministro del país europeo, Jonas Gahr Støre.







Javier Milei llegó a Noruega.

El presidente Javier Milei llegó a Noruega para asistir a la ceremonia en la que la opositora venezolana María Corina Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz, por lo que volverá a marcar su disimilitud con Nicolás Maduro. Además, se reunirá con el rey Harald V y el primer ministro del país europeo, Jonas Gahr Støre.

El jefe de Estado arribó al país europeo junto a la comitiva presidencial y lució un mameluco de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) mientras ingresaba al Grand Hotel de Oslo, donde fue recibido por un grupo de seguidores de La Libertad Avanza, en el marco de una visita relámpago.

La actividad principal del mandatario en Noruega será la entrega del Premio Nobel de la Paz a Machado, en medio de la tensión en el vínculo diplomático entre Argentina y Venezuela, además de los fuertes desacuerdos ideológicos con Maduro. La Embajada argentina en Caracas fue rodeada tras albergar a opositores que pidieron refugio, y el gendarme Nahuel Gallo continúa secuestrado e incomunicado.

En julio de 2024, Machado fue inhabilitada para postularse contra el chavismo y fue Edmundo González quien la reemplazó. Luego pasó a la clandestinidad por las amenazas recibidas en medio de protestas. Fue entonces que aseguró que "uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina de los últimos tiempos" y "una figura clave y unificadora en una oposición política que en su momento estuvo profundamente dividida".

Además de la presencia del Presidente, se espera que a la dirigente opositora venezolana también la acompañen Santiago Peña, mandatario de Paraguay, y de Daniel Noboa, jefe de Estado de Ecuador. Además, fue invitado Edmundo González Urrutia, el candidato que compitió contra Maduro en las elecciones de agosto de 2024.

La agenda de Javier Milei en Noruega El avión presidencial que trasladó al libertario despegó desde Aeroparque este lunes cerca de las 20:20 en un vuelo especial a la ciudad de Oslo, donde el mandatario llegó este martes. Milei tendrá una agenda intensa este miércoles, ya que a las 9 participará de la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz a Machado, a las 11:30 se encontrará con el rey Harald V y por último, a las 13:10 se reunirá con Støre. Luego, a las 16 comenzará su vuelta a la Argentina para arribar el jueves a las 9:30.