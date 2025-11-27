27 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Este es el perfume favorito que usaba Diego Maradona: cuánto sale

La elección del Diez pertenece a una marca reconocida por su estilo. Su esencia mantiene una impronta intensa que aún hoy atrae a numerosos seguidores.

Por
La elección de Maradona se vincula también con testimonios anteriores que hacen referencia a regalos y objetos personales del Diez.

La elección de Maradona se vincula también con testimonios anteriores que hacen referencia a regalos y objetos personales del Diez.

  • La fragancia que elegía Diego Maradona fue identificada por especialistas tras analizar un video donde solo se veía el frasco.
  • El aroma pertenece a una reconocida marca internacional y reúne notas intensas, dulces y amaderadas.
  • Existen referencias previas que vinculan al Diez con esta firma, incluido un testimonio televisivo donde se mostró uno de sus frascos.
  • El perfume sigue disponible en el mercado en distintas presentaciones, aunque con un diseño renovado.

El perfume elegido por Diego Maradona generó curiosidad durante años, especialmente entre quienes buscaban conocer qué aroma lo acompañaba en su día a día. A partir del análisis de un video viral, un especialista logró identificar la fragancia que usaba el exfutbolista, dando a conocer un dato muy buscado por fanáticos del fútbol y amantes de los perfumes.

Del Potro, Mayer, Pella y Delbonis, el equipo de la Copa Davis.
Te puede interesar:

La consagración épica de Argentina en la Copa Davis 2016: la importancia de Del Potro, los cambios de Orsanic y el aliento de Maradona

La incógnita surgió porque en las imágenes no se veía el nombre de la marca, solo la forma del envase. A partir de esa pista, la cuenta especializada @perfudecants de TikTok comparó modelos antiguos y llegó a la conclusión de que pertenecía a una firma francesa reconocida por su estilo original y fuerte presencia en el mundo de las fragancias.

La elección de Maradona se vincula también con testimonios anteriores que hacen referencia a regalos y objetos personales del Diez relacionados con esta misma marca, lo que remarca la identificación hecha por el especialista y permite reconstruir parte de sus preferencias aromáticas.

maradona perfume

Cuál es el perfume favorito que usaba Diego Maradona

El análisis realizado por @perfudecants determinó que el frasco que aparece en el video corresponde a A*Men de Mugler. Aunque el diseño actual es distinto, en los años en que se grabó la secuencia ese modelo estaba en circulación. No es la primera vez que se menciona una conexión entre Maradona y la marca: en el programa Los 8 escalones, Ángel Gil mostró un frasco que, según contó, le había sido obsequiado por el exfutbolista. En ese momento enseñó una pieza metálica con una estrella grabada que utilizaba como perfumero, confirmando su vínculo con la firma.

Este producto se caracteriza por tener como resultado un fondo cálido, cremoso y con un rastro persistente, pensado para quienes buscan un aroma con carácter marcado y presencia duradera.

A*Men de Mugler

Cuánto sale el perfume que usaba Diego Maradona

La fragancia se comercializa actualmente en dos presentaciones. La versión de 50 ml ronda los $170.000, mientras que la de 100 ml se encuentra cerca de $200.000. El frasco, sin embargo, no es igual al que aparece en el video: el diseño actual es completamente negro, una actualización que la marca implementó con el paso del tiempo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Gianinna Maradona y el amor por su padre

Gianinna Maradona y un conmovedor mensaje en en aniversario de la muerte de Diego

Lionel Messi junto a Diego Maradona.

El emotivo posteo de Lionel Messi a cinco años de la muerte de Diego Maradona

Rocío Oliva, sobre el juicio por Maradona: Si fue abandonado todos somos culpables

Rocío Oliva, sobre el juicio por Maradona: "Si fue abandonado todos somos culpables"

Diego Maradona falleció a pocos días de haber cumplido los 60 años en su country en Benavidez

Se estrena una nueva serie animada sobre Diego Maradona: todos los detalles

Dalma Maradona y Gianinna Maradona cambiaron de manera momentánea sus nombres en redes

Dalma y Gianinna cambiaron los nombres de sus cuentas de Instagram, a cinco años de la muerte de Maradona

A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, su figura se acrecienta cada vez más.

A cinco años de la muerte de Diego Maradona: el recuerdo intacto de aquel día y un legado imborrable

Rating Cero

Se rumorea que la reconocida actriz podría estar embarazada

¿Agranda la familia? Un video de Tom Holland y Zendaya desató rumores de embarazo

Un spin off de una histórica película apocalíptica llegó a Netflix y sorprende con sus efectos
play

Un spin off de una histórica película apocalíptica llegó a Netflix y sorprende con sus efectos: cuál es

Esta película de terror con Russell Crowe se mantiene entre lo más visto de Netflix y es furor
play

Esta película de terror con Russell Crowe se mantiene entre lo más visto de Netflix y es furor: de cuál se trata

Un éxito estadounidense de 2022 llegó a la gran N roja, Un vecino gruñón.
play

De qué se trata Un vecino gruñón, la película con Tom Hanks que es lo más visto de Netflix

play

Abel Pintos: "Me di cuenta de que estaba enamorado cuando acepté el hielo en el vino"

Pasó en América estará al aire en America TV hasta el 31 de diciembre.

Sabrina Rojas anunció el final de Pasó en América: hasta cuándo estará y qué programa lo reemplazará

últimas noticias

En octubre el turismo receptivo cayó un 5,9% y el emisivo creció un 10,8% (Datos del Indec)

En octubre, el turismo receptivo cayó un 5,9% y el emisivo creció un 10,8%

Hace 10 minutos
La Provincia declaró la emergencia económica y dejó pendiente la ley de financiamiento

La Provincia declaró la emergencia económica y dejó pendiente la ley de financiamiento

Hace 20 minutos
Se rumorea que la reconocida actriz podría estar embarazada

¿Agranda la familia? Un video de Tom Holland y Zendaya desató rumores de embarazo

Hace 27 minutos
Según su defensa, Makintach está más tranquila tras el jury en su contra.

La defensa de la jueza Makintach apelará su destitución ante la Corte Suprema

Hace 37 minutos
Conocé las propuestas navideñas impulsadas desde el Turismo porteño

Cómo será el Paseo de Navidad que tendrá Buenos Aires y qué actividades se pueden realizar

Hace 48 minutos