Este es el perfume favorito que usaba Diego Maradona: cuánto sale La elección del Diez pertenece a una marca reconocida por su estilo. Su esencia mantiene una impronta intensa que aún hoy atrae a numerosos seguidores.







La elección de Maradona se vincula también con testimonios anteriores que hacen referencia a regalos y objetos personales del Diez.

La fragancia que elegía Diego Maradona fue identificada por especialistas tras analizar un video donde solo se veía el frasco.

El aroma pertenece a una reconocida marca internacional y reúne notas intensas, dulces y amaderadas.

Existen referencias previas que vinculan al Diez con esta firma, incluido un testimonio televisivo donde se mostró uno de sus frascos.

El perfume sigue disponible en el mercado en distintas presentaciones, aunque con un diseño renovado. El perfume elegido por Diego Maradona generó curiosidad durante años, especialmente entre quienes buscaban conocer qué aroma lo acompañaba en su día a día. A partir del análisis de un video viral, un especialista logró identificar la fragancia que usaba el exfutbolista, dando a conocer un dato muy buscado por fanáticos del fútbol y amantes de los perfumes.

La incógnita surgió porque en las imágenes no se veía el nombre de la marca, solo la forma del envase. A partir de esa pista, la cuenta especializada @perfudecants de TikTok comparó modelos antiguos y llegó a la conclusión de que pertenecía a una firma francesa reconocida por su estilo original y fuerte presencia en el mundo de las fragancias.

maradona perfume Redes sociales Cuál es el perfume favorito que usaba Diego Maradona El análisis realizado por @perfudecants determinó que el frasco que aparece en el video corresponde a A*Men de Mugler. Aunque el diseño actual es distinto, en los años en que se grabó la secuencia ese modelo estaba en circulación. No es la primera vez que se menciona una conexión entre Maradona y la marca: en el programa Los 8 escalones, Ángel Gil mostró un frasco que, según contó, le había sido obsequiado por el exfutbolista. En ese momento enseñó una pieza metálica con una estrella grabada que utilizaba como perfumero, confirmando su vínculo con la firma.

Este producto se caracteriza por tener como resultado un fondo cálido, cremoso y con un rastro persistente, pensado para quienes buscan un aroma con carácter marcado y presencia duradera.

A*Men de Mugler Redes sociales Cuánto sale el perfume que usaba Diego Maradona La fragancia se comercializa actualmente en dos presentaciones. La versión de 50 ml ronda los $170.000, mientras que la de 100 ml se encuentra cerca de $200.000. El frasco, sin embargo, no es igual al que aparece en el video: el diseño actual es completamente negro, una actualización que la marca implementó con el paso del tiempo.