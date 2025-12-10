Inminente impacto de un ciclón que traerá fuertes tormentas, lluvias y granizo en Argentina

Se acerca un ciclón que traerá fuertes tormentas, lluvias y granizo en Argentina, en las próximas 72 horas un centro de baja presión podría traer inestabilidad en ciertas regiones del país. En paralelo, las temperaturas siguen aumentando, las máximas se mantendrán arriba de los 31°. ¿A qué hora llueve?
El meteorólogo Diego Angeli informó para la pantalla de C5N que "se esperan precipitaciones que no van a estar relacionadas con la entrada de aire frío, sino con el descenso, aire caliente, húmedo e inestable. Un ciclón, un centro de baja presión, podría dejar inestabilidad esta noche".
Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, La Pampa, Neuquén y Río Negro, se encuentran bajo alerta por tormentas.
El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm., que pueden ser superados en forma puntual.