Inminente impacto de un ciclón que traerá fuertes tormentas, lluvias y granizo en Argentina Un centro de baja presión podría traer inestabilidad en las próximas 72 horas, mientras que las temperaturas se mantendrán arriba de los 31°. En el sur de Brasil este fenómeno extratropical provocó daños e inundaciones en al menos 12 municipios.







Este fenómeno podría afectar algunas regiones del país durante la tarde noche. Windy captura.

Se acerca un ciclón que traerá fuertes tormentas, lluvias y granizo en Argentina, en las próximas 72 horas un centro de baja presión podría traer inestabilidad en ciertas regiones del país. En paralelo, las temperaturas siguen aumentando, las máximas se mantendrán arriba de los 31°. ¿A qué hora llueve?

El meteorólogo Diego Angeli informó para la pantalla de C5N que "se esperan precipitaciones que no van a estar relacionadas con la entrada de aire frío, sino con el descenso, aire caliente, húmedo e inestable. Un ciclón, un centro de baja presión, podría dejar inestabilidad esta noche".

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, La Pampa, Neuquén y Río Negro, se encuentran bajo alerta por tormentas.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm., que pueden ser superados en forma puntual.

Alerta meteorológica: las localidades afectadas Buenos Aires : General San Martín - Hurlingham - Ituzaingó - Jose C. Paz - Malvinas Argentinas - Moreno - Morón - Pilar - San Miguel - Tres de Febrero - Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto Bolívar - Carlos Casares - Carlos Tejedor - Hipólito Yrigoyen - Pehuajó - General La Madrid - Laprida - Olavarría- Brandsen - Cañuelas - Oeste de Magdalena - San Vicente - Azul - Rauch - Tapalqué - Zona baja de Benito Juárez - Zona baja de Tandil - Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón . Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos.

: General San Martín - Hurlingham - Ituzaingó - Jose C. Paz - Malvinas Argentinas - Moreno - Morón - Pilar - San Miguel - Tres de Febrero - Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto Bolívar - Carlos Casares - Carlos Tejedor - Hipólito Yrigoyen - Pehuajó - General La Madrid - Laprida - Olavarría- Brandsen - Cañuelas - Oeste de Magdalena - San Vicente - Azul - Rauch - Tapalqué - Zona baja de Benito Juárez - Zona baja de Tandil - Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón . Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos. Mendoza : Zona baja de Malargüe - Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa.

: Zona baja de Malargüe - Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa. La Pampa : Chical Co - Puelén.

: Chical Co - Puelén. Río Negro : Este de El Cuy - General Roca.

: Este de El Cuy - General Roca. Neuquén: Confluencia - Este de Añelo - Este de Pehuenches - Picún Leufú.