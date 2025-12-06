El error viral de Austria con el escudo de la Selección argentina: así fue la rectificación oficial La Asociación Austríaca de Fútbol (OFB), flamante rival de la Albiceleste en el Mundial 2026, debió corregir su equivocación con el escudo de AFA en una confusión que fue viral. Por + Seguir en







Austria fue uno de los mejores europeos en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La Asociación Austríaca de Fútbol (ÖFB) había dado a conocer en sus redes sociales su fixture para la próxima cita mundialistas con un grave error: colocó el escudo de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) antiguo, con solo dos estrellas. El post se viralizó enseguida y los comentarios de los argentinos no tardaron en llegar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/oefb1904/status/1997020591379894606&partner=&hide_thread=false Let's get the party started! #GemeinsamÖSTERREICH #FIFAWorldCup pic.twitter.com/KUyx3JKFb8 — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) December 5, 2025 Finalmente, la selección europea enmendó su fallo tras conocerse los horarios y las sedes de los partidos sorteados este viernes, y esta vez sí publicó el logo de la Asociación del Fútbol Argentino actualizado con las tres estrellas correspondientes a los títulos mundiales.

Austria jugará con Argentina en la segunda fecha, el lunes 22 de junio de 2026 en la ciudad de Dallas, a las 14. En su regreso a una cita mundialista después de 28 años (Francia 1998), los europeos debutarán el 16 de junio en la Copa del Mundo ante Jordania en el San Francisco Bay Area Stadiuma la 1 de la madrugada (hora Argentina). Mientras que cerrará la primera fase frente a Argenlia, el sábado 27, a las 23.

Cabe aclarar, que el conjunto austriaco logró su boleto directo al Mundial 2026 tras finalizar en primera posición de su zona, con 19 puntos en 8 partidos (6 victorias, un empate y una derrota). Anotó 22 goles a favor y solo recibió 4 en contra, superando a Bosnia, que luchará por la clasificación en el Repechaje Intercontinental.