Decretan feriado para el 16 de diciembre en 2025: qué se celebra y quiénes lo disfrutarán Según lo dispuesto, el descanso estará dirigido a un grupo determinado de trabajadores de PBA. Por + Seguir en







El último mes del 2025 tiene diversos Feriados en varios sectores del país

En la provincia de Buenos Aires existen feriados locales, además de los nacionales. Estos sólo rigen en el distrito o localidad correspondiente.

Estas fechas suelen responder a aniversarios fundacionales, fiestas patronales u otras celebraciones históricas.

Afectan principalmente a trabajadores de la administración pública y del Banco Provincia (BAPRO).

El 16 de diciembre será feriado en Azul y en Cardenal Cagliero (Patagones) por sus aniversarios fundacionales. La confirmación de un nuevo feriado para el 16 de diciembre de 2025 generó expectativa entre distintos sectores, especialmente entre quienes podrán disfrutar de una jornada de descanso en plena recta final del año. Este tipo de Feriados tiene un impacto directo tanto en la organización laboral como en la actividad educativa y administrativa, ya que no alcanza por igual a toda la población.

La medida, que fue oficializada en las últimas horas, establece un día no laborable con motivo de una conmemoración específica. Además del descanso, la jornada suele estar acompañada por actos oficiales, celebraciones comunitarias y actividades culturales vinculadas a la fecha que se recuerda.

Feriado del 16 de diciembre: qué se celebra y a quiénes alcanza feriado Más allá de los feriados nacionales que rigen en todo el país, la provincia de Buenos Aires cuenta con días no laborables de carácter local. En estos casos, el feriado impacta especialmente en quienes se desempeñan en la administración pública y en el Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), mientras que el resto de las actividades puede quedar sujeto a disposiciones particulares.

El 16 de diciembre será feriado en dos distritos bonaerenses por sus aniversarios fundacionales:

Azul , por su fecha de creación histórica.

Cardenal Cagliero (partido de Patagones), también en conmemoración de su fundación. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables El último feriado trasladable fue el del 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos El último feriado con fines turísticos fue el del 21 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.