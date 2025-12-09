9 de diciembre de 2025 Inicio
En medio de la tensión con la China Suárez, Benjamín Vicuña reveló con quién pasarán las fiestas sus hijos

El actor chileno precisó con quién celebrará al menos una de las dos fechas festivas aún con la distancia que mantiene con la madre de sus hijos.

Benjamín Vicuña con Amancio Vicuña Suárez (4)

Benjamín Vicuña con Amancio Vicuña Suárez (4), Magnolia Vicuña Suárez (7), Benicio Vicuña Ardohain (10), Bautista Vicuña Ardohain (17) y Beltrán Vicuña Ardohain (12).

El actor chileno Benjamín Vicuña se mostró incómodo ante la prensa en los Martín Fierro de cine y series 2025 al ser consultado por la madre de Amancio y Magnolia, la China Suárez, y precisó que volverán a Argentina para pasar las fiestas de fin de año con él.

"Voy a pasar con mi familia, como corresponde", remarcó Vicuña ante la insistencia de la prensa. Un cronista le insistió con la pregunta "¿vuelven para pasar con vos las fiestas?" y el artista respondió, escapando de los micrófonos y las cámaras: "Sí".

El enfrentamiento entre los actores se profundizó cuando la protagonista de la serie "Hija del Fuego" (Disney+) empezó su relación con el futbolista Mauro Icardi y se llevó a sus hijos a Turquía. En una entrevista reciente en "Puro Show" por El Trece, Suárez había asegurado que sus hijos pasarían unas fiestas con ella y otra con el padre.

Vicuña reiteró el intento de poner paños fríos y afirmó que "todo anda muy bien" cuando la prensa le preguntó por la madre de sus hijos más pequeños.

El 2026 de Benjamín Vicuña: entre el cine y el teatro

Al ser consultado por sus proyectos para 2026, Vicuña destacó la obra de teatro "Secreto en la montaña", adaptación de la clásica película dirigida por Ang Lee, con Esteban Lamothe como coestrella y otros dos rodajes.

“El año que viene haré dos rodajes muy interesantes de cine y también voy a estar en teatro haciendo el 'Secreto de la montaña' con Esteban Lamothe”, detalló.

