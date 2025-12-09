9 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Quiénes son los futbolistas que más Mundiales jugaron con la Selección Argentina

La Copa del Mundo de 2026 ya está en el horizonte y la Selección argentina prepara la lista definitiva. Si Lionel Messi decide jugar, romperá una marca histórica.

Por
Dos campeones de Qatar están entre los argentinos con más Mundiales jugados.

Dos campeones de Qatar están entre los argentinos con más Mundiales jugados.

Redes sociales
  • Lionel Messi aún no confirmó si jugará el Mundial 2026.
  • Si lo hace, se convertirá en el primer futbolista en jugar seis Copas del Mundo, un récord que solo puede igualar Cristiano Ronaldo.
  • La Pulga es el futbolista que más Mundiales jugó con la Selección argentina: son cinco consecutivos desde Alemania 2006 hasta Qatar 2022.
  • Lo siguen Diego Maradona, Javier Mascherano y Ángel Di María, con cuatro Mundiales cada uno.

Una de las grandes incógnitas de la Selección argentina de cara al Mundial 2026 es si contará con la presencia de su figura y capitán, Lionel Messi, quien aún no confirmó si lo jugará. La Pulga, que cumplirá 39 años durante el torneo, es el futbolista argentino con más presencias en la Copa del Mundo.

Te puede interesar:

Allanan el edificio de la AFA y las sedes de Independiente, Racing y San Lorenzo

Desde su debut en Alemania 2006, el rosarino fue una presencia constante y es el único jugador de la Albiceleste que disputó cinco Mundiales. Si decide participar en 2026, llegará a su sexta Copa del Mundo, algo que ningún futbolista logró hasta el momento (solo podría alcanzarlo Cristiano Ronaldo).

Messi también es el futbolista argentino que más partidos jugó en Mundiales, con 26 presencias: 3 en Alemania 2006, 5 en Sudáfrica 2010, 7 en Brasil 2014, 4 en Rusia 2018 y 7 en Qatar 2022. En esos encuentros anotó un total de 13 goles, por lo que también es el máximo artillero argentino en la competición.

Lionel Messi vs Australia Argentina Mundial Qatar 2022

El campeón del mundo no descartó su presencia en la próxima Copa del Mundo, pero prefirió ser cauto. "Voy a ir día a día, siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien. Este año me sentí muy bien. Teniendo una pretemporada en el medio, creo que eso me cambia todo", explicó a ESPN.

Por detrás de Messi, solo tres futbolistas de la Selección argentina disputaron cuatro Mundiales: Diego Armando Maradona (21 partidos), Javier Mascherano (20 partidos) y Ángel Di María (18 partidos). Mario Kempes también jugó 18 encuentros, los mismos que Fideo, pero lo hizo en solo tres Mundiales.

Los argentinos que más Mundiales jugaron

  1. Lionel Messi: 5 Mundiales (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022).
  2. Diego Armando Maradona: 4 Mundiales (España 1982, México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994).
  3. Javier Mascherano: 4 Mundiales (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018).
  4. Ángel Di María: 4 Mundiales (Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022).
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Racing llega tras eliminar a Boca, mientras que Estudiantes venció a Gimnasia en el clásico platense.

Torneo Clausura: ya están a la venta las entradas para la final entre Racing y Estudiantes

El clásico de La Plata terminó con varios detenidos.

Incidentes y destrozos en La Plata: hubo 12 policías heridos y 23 hinchas de Gimnasia detenidos

El hecho ocurrió en la tribuna Centenario.

Un hincha de Gimnasia cayó de una tribuna en la previa del clásico con Estudiantes

Racing y Estudiantes definirán al campeón del torneo Clausura 2025.

Todo confirmado: Racing y Estudiantes jugarán en Santiago del Estero este sábado

Tiago Palacios festeja su gol con Edwuin Cetré.
play

Estudiantes, dueño de La Plata: le ganó 1-0 a Gimnasia y enfrentará a Racing en la final del Clausura

Este jugador podría irse pronto de Boca.

No rindió lo que se esperaba en Boca, pagaron mucho por él y ahora su futuro puede estar en otro equipo argentino

Rating Cero

Se separaron Moritán y Crivocapich.

La ex del ex: se separaron Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich, tras seis meses de relación

El renovado rubio iluminado que marca el nuevo estilo de Mica Tinelli.

La impresionante transformación de Mica Tinelli: se cambió el look y será en 2026

George Clooney y Adam Sandler con actuaciones destacadas en la nueva película de Netflix. 
play

La nueva película de Netflix protagonizada por George Clooney y Adam Sandler

La serie se instaló rápidamente entre las más comentadas del catálogo gracias a su mezcla de drama, acción y atmósfera de western clásico.
play

La miniserie de Netflix cargada de lucha por el poder que es furor

Rosalía se levantó del asiento al ver la cucaracha.

Insólito incidente en Brasil: Rosalía salió corriendo de una entrevista a los gritos y aterrada

El estreno de Jay Kelly es la señal más inequívoca de un gran cambio de época. Como la llegada de esta película al catálogo de Netflix se anunció para el 5 de diciembre y los principales complejos multipantalla se negaban a exhibirla en pantalla grande
play

De qué se trata Jay Kelly, la película con George Clooney y Adam Sandler que causa furor en Netflix

últimas noticias

Con esta información ya podés organizar el cierre del año, planificar encuentros y programar tus días libres antes de arrancar el 2026.

Cuándo será el próximo feriado de diciembre 2025: ¿qué día de la semana es?

Hace 4 minutos
Luis Caputo destacó la baja de retenciones al campo anunciada este martes.

Caputo defendió la baja de retenciones: "Nuestro compromiso con el campo es desde el día 1"

Hace 14 minutos
El caso que aún sigue sin resolverse, en el cual la niña reconocida a nivel mundial fue asesinada

Fue un crimen de 1996, sigue sin resolverse pero el año pasado se reabrió la investigación: cuál es el caso

Hace 25 minutos
play

Cortes en avenida Pavón y el Puente Pueyrredón en reclamo por la reforma laboral: aplican el protocolo antipiquetes

Hace 30 minutos
ARCA dió información sobre la fecha límite para hacer este trámite

Definido: cuándo será la próxima recategorización del monotributo de ARCA

Hace 35 minutos