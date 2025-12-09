Quiénes son los futbolistas que más Mundiales jugaron con la Selección Argentina La Copa del Mundo de 2026 ya está en el horizonte y la Selección argentina prepara la lista definitiva. Si Lionel Messi decide jugar, romperá una marca histórica. Por + Seguir en







Dos campeones de Qatar están entre los argentinos con más Mundiales jugados. Redes sociales

Lionel Messi aún no confirmó si jugará el Mundial 2026.

Si lo hace, se convertirá en el primer futbolista en jugar seis Copas del Mundo, un récord que solo puede igualar Cristiano Ronaldo.

La Pulga es el futbolista que más Mundiales jugó con la Selección argentina: son cinco consecutivos desde Alemania 2006 hasta Qatar 2022.

Lo siguen Diego Maradona, Javier Mascherano y Ángel Di María, con cuatro Mundiales cada uno. Una de las grandes incógnitas de la Selección argentina de cara al Mundial 2026 es si contará con la presencia de su figura y capitán, Lionel Messi, quien aún no confirmó si lo jugará. La Pulga, que cumplirá 39 años durante el torneo, es el futbolista argentino con más presencias en la Copa del Mundo.

Desde su debut en Alemania 2006, el rosarino fue una presencia constante y es el único jugador de la Albiceleste que disputó cinco Mundiales. Si decide participar en 2026, llegará a su sexta Copa del Mundo, algo que ningún futbolista logró hasta el momento (solo podría alcanzarlo Cristiano Ronaldo).

Messi también es el futbolista argentino que más partidos jugó en Mundiales, con 26 presencias: 3 en Alemania 2006, 5 en Sudáfrica 2010, 7 en Brasil 2014, 4 en Rusia 2018 y 7 en Qatar 2022. En esos encuentros anotó un total de 13 goles, por lo que también es el máximo artillero argentino en la competición.

Lionel Messi vs Australia Argentina Mundial Qatar 2022 Witters El campeón del mundo no descartó su presencia en la próxima Copa del Mundo, pero prefirió ser cauto. "Voy a ir día a día, siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien. Este año me sentí muy bien. Teniendo una pretemporada en el medio, creo que eso me cambia todo", explicó a ESPN.

Por detrás de Messi, solo tres futbolistas de la Selección argentina disputaron cuatro Mundiales: Diego Armando Maradona (21 partidos), Javier Mascherano (20 partidos) y Ángel Di María (18 partidos). Mario Kempes también jugó 18 encuentros, los mismos que Fideo, pero lo hizo en solo tres Mundiales.

Los argentinos que más Mundiales jugaron Lionel Messi: 5 Mundiales (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022). Diego Armando Maradona: 4 Mundiales (España 1982, México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994). Javier Mascherano: 4 Mundiales (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018). Ángel Di María: 4 Mundiales (Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022).