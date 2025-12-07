Lautaro Martínez deslumbró con un traje sastre oversize: su look se robó la atención El delantero del Inter de Milán fue galardonado como mejor futbolista de la Serie A y su vestuario fue uno de los más elogiados durante la ceremonia. Por + Seguir en







El jugador de la Selección argentina mantiene un exitoso desempeño en la cancha. @Argentina

Lautaro Martínez ganó el premio a Jugador del Año del Fútbol Italiano por segunda vez.

Para la premiación, usó un traje sastre monocromático azul marino con pantalones anchos y de tiro alto

El delantero es el máximo goleador argentino en la historia del Inter de Milán, con 125 goles en 269 partidos.

El exgoleador Gabriel Batistuta elogió a Lautaro Martínez y Julián Álvarez como delanteros. Lautaro Martínez recibió otro premio en su exitosa carrera y fue elegido por segunda vez como Jugador del Año del Fútbol Italiano, gracias a su rendimiento en la temporada 2023/2024 en el Inter de Milán. Para la ocasión, optó por un traje sastre monocromático, muy sofisticado.

El traje de dos piezas es de un color azul marino muy oscuro, lo que crea un efecto de uniformidad. La característica más notable es el corte del pantalón, que es ancho, fluido y de tiro alto, una tendencia moderna que alarga la figura y le da un movimiento elegante.

Lautaro Martinez Instagram Llevó una camisa de vestir y una corbata del mismo tono de azul. Esta elección de colores idénticos para camisa, corbata y traje refuerza el efecto monocromático del look que termina por completarse con zapatos de vestir negros, brillantes y clásicos.

Qué dijo Batistuta sobre Lautaro Martínez y Julián Álvarez El exgoleador de la Selección Argentina Gabriel Batistuta se mostró muy optimista sobre el desempeño de la Albiceleste de cara al Mundial de Norteamérica 2026, afirmando que el equipo de Lionel Scaloni "está mejor que en Catar".

Sin embargo, evitó elegir un titular entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez, señalando que es un "lindo problema que tiene Scaloni". Elogió a ambos atacantes, destacando que los dos son líderes en sus respectivos equipos, y señaló: "Juegan, meten goles, presionan, aguantan la pelota y gambetean. Me encantan los dos”.