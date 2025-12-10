ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de productos de limpieza La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) detectó una larga serie de irregularidades en varios artículos domisanitarios, por lo que instruyó sumario a la empresa y a su titular. Por + Seguir en







ANMAT detectó variadas irregularidades en productos de la marca. Freepik

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de una reconocida marca de productos de limpieza debido a una serie de irregularidades.

La medida se implementó a través de la Disposición 9039/2025 del organismo, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, con la firma de su titular, Nélida Agustina Bisio.

Se trata de varios productos de la marca Swell, elaborada por Grupo Jac SA. Durante una inspección se detectaron productos domisanitarios sin registro ante ANMAT y otros registrados con incumplimientos a la normativa vigente.

Swell ANMAT productos de limpieza Redes sociales El texto destaca que "los productos relevados que no están registrados ante esta ANMAT incluyen en sus rótulos los siguientes datos, entre otros: Limpiador desodorante para pisos concentrado Swell, ‘Elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020045390, EE-2?’; Limpiador desinfectante desengrasante neutro Swell, ‘Elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020045390’; Suavizante para la ropa Cielo Swell, ‘Elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020045390, RNPUD: en trámite’; Cloro ¡Cuidado! Producto Concentrado Swell, ‘Elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020048836, EE 2022-XXXXXXXX’; Gel Clorado Swell, ‘Elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020045390 / Autorizado por Disp. SENASA N° 98/2005 para su uso en establecimientos habilitados.’; Agua Lavandina Concentrada Swell, ‘Elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020048836 EE 2022-XXXXXXXX’; Agua Lavandina Swell, ‘Elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020048836 EE 2022 – XXXXXXXX’; Desengrasante Multiuso Swell, ‘Elaborado y envasado por Grupo JacSA, RNE: 020048836 EE – 2022-?’; Limpiador desodorante para pisos Lavanda Swell, ‘Elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020048836 EE-2?’; Quita sarro Swell, ‘Elaborado y envasado por Grupo Jac SA'".

También relevó "el producto Limpiador desengrasante neutro Swell, con los siguientes datos, entre otros, en su rótulo: 'Elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020048836, EE-2022-39976742", registrado ante ANMAT bajo la modalidad de admisión automática; "no obstante, se encuentra en evaluación el trámite de modificaciones del rótulo, a la cuales deberá adecuarse".

Además, "el producto Splash Col Swell, con los siguientes datos en su rótulo, entre otros: 'Elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020048836, RNPUD: XXXXXXX', está registrado bajo los Registros Nacionales de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) N° 0250001 de venta libre y N° 0250002 de venta profesional; sin embargo, los rótulos relevados durante la inspección no coinciden en un todo con los aprobados en cuanto a datos de registro y falta de leyenda de precaución". Ante esto, ANMAT dispuso la prohibición de la comercialización, la distribución y la publicidad en todo el territorio nacional de estos productos e instruyó sumario sanitario a la empresa y a su titular, por haber comercializado productos domisanitarios sin contar con el correspondiente registro ante el organismo y por elaborar productos registrados con rótulos diferentes a los aprobados.