Axel Kicillof: "El país está gobernado por una manga de irresponsables"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arremetió contra el gobierno de Javier Milei, al que calificó como "una manga de irresponsables", y advirtió que desde su espacio político no permitirán el "remate" del país. En diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, el mandatario bonaerense enfatizó la necesidad de articular una respuesta política contundente frente a las políticas económicas implementadas.
Kicillof fue taxativo al expresar el límite que la oposición se propone establecer al programa oficial: "El país está gobernado por una manga de irresponsables. No le vamos a dejar rematar el país a esta gente", afirmó. En ese marco, señaló que se hará "todo lo que esté a nuestro alcance dentro del régimen democrático". La principal obligación de su espacio, según el gobernador, es "construir una alternativa, más allá de seguir gestionando todos los días".
El gobernador también dedicó un tramo de su crítica a la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo, señalando su falta de originalidad y su similitud con políticas fallidas del pasado. "Todo este paquete de leyes huele a naftalina", manifestó Kicillof, en alusión a la promesa de modernización del oficialismo. "Vivieron a modernizar, que había que adecuar a las nuevas tecnologías, y la verdad que la reforma es más o menos igual a la de los ’90. Se probó en los ’90 y no anduvo. Yo esperaba ver algo por lo menos de originalidad, de novedad. Es un fantoche de la época del Consenso de Washington”, sentenció.
Al ser consultado sobre el financiamiento que la provincia de Buenos Aires solicita a la Legislatura, Kicillof defendió la medida y cuestionó al Gobierno por su doble estándar en materia de endeudamiento. Aclaró que "el volumen de financiamiento que se pide, que necesita una aprobación de dos tercios con la Legislatura, está estrictamente asociada con los vencimientos que tiene la Provincia. No es para tomar nueva deuda, endeudarse y solventar gastos corrientes".
El gobernador bonaerense criticó con dureza la hipocresía que, a su juicio, demuestra el gobierno de La Libertad Avanza en el tema financiero. "La verdad que no tiene cara el Gobierno nacional, que está todo el tiempo colocando deuda con el FMI. ¿De qué me vienen a hablar, si son endeudadores seriales?", disparó.
Kicillof sostuvo que la actual administración está repitiendo un patrón de endeudamiento para cubrir déficits corrientes, pero con un impacto mucho más grave en la población. Señaló que la situación de Milei contrasta con la de la Provincia, indicando que a nivel nacional "han endeudado a toda la Argentina para pagar gastos corrientes: el supermercado, medicamentos, alquileres. Eso es lo que está pasando hoy en la Argentina de Milei".
Finalmente, el mandatario bonaerense se refirió a la recesión económica y el mercado laboral, alertando sobre "una metralleta de cierres, despidos y suspensiones que nunca se ha visto en otras etapas de apertura y programas como este". Subrayó que se están viendo afectadas "empresas con trayectoria, de décadas y décadas".
El gobernador culminó señalando una presunta actitud de celebración por parte del Presidente ante la crisis: "Milei mira esto no solo con indiferencia, porque no hace nada, si no que un poco pareciera que lo festeja y lo mira con goce, mientras se pierden puestos de trabajo que van a ser muy difíciles de recuperar".