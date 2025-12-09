9 de diciembre de 2025 Inicio
Axel Kicillof: "El país está gobernado por una manga de irresponsables"

El mandatario bonaerense cuestionó el proyecto de reforma laboral que el oficialismo enviará al Congreso y la inacción del Gobierno frente a la fuerte recesión que impacta de lleno en varios sectores de la economía.

Axel Kicillof en Minuto Uno.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arremetió contra el gobierno de Javier Milei, al que calificó como "una manga de irresponsables", y advirtió que desde su espacio político no permitirán el "remate" del país. En diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, el mandatario bonaerense enfatizó la necesidad de articular una respuesta política contundente frente a las políticas económicas implementadas.

Kicillof fue taxativo al expresar el límite que la oposición se propone establecer al programa oficial: "El país está gobernado por una manga de irresponsables. No le vamos a dejar rematar el país a esta gente", afirmó. En ese marco, señaló que se hará "todo lo que esté a nuestro alcance dentro del régimen democrático". La principal obligación de su espacio, según el gobernador, es "construir una alternativa, más allá de seguir gestionando todos los días".

El gobernador también dedicó un tramo de su crítica a la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo, señalando su falta de originalidad y su similitud con políticas fallidas del pasado. "Todo este paquete de leyes huele a naftalina", manifestó Kicillof, en alusión a la promesa de modernización del oficialismo. "Vivieron a modernizar, que había que adecuar a las nuevas tecnologías, y la verdad que la reforma es más o menos igual a la de los ’90. Se probó en los ’90 y no anduvo. Yo esperaba ver algo por lo menos de originalidad, de novedad. Es un fantoche de la época del Consenso de Washington”, sentenció.

Al ser consultado sobre el financiamiento que la provincia de Buenos Aires solicita a la Legislatura, Kicillof defendió la medida y cuestionó al Gobierno por su doble estándar en materia de endeudamiento. Aclaró que "el volumen de financiamiento que se pide, que necesita una aprobación de dos tercios con la Legislatura, está estrictamente asociada con los vencimientos que tiene la Provincia. No es para tomar nueva deuda, endeudarse y solventar gastos corrientes".

El gobernador bonaerense criticó con dureza la hipocresía que, a su juicio, demuestra el gobierno de La Libertad Avanza en el tema financiero. "La verdad que no tiene cara el Gobierno nacional, que está todo el tiempo colocando deuda con el FMI. ¿De qué me vienen a hablar, si son endeudadores seriales?", disparó.

Kicillof sostuvo que la actual administración está repitiendo un patrón de endeudamiento para cubrir déficits corrientes, pero con un impacto mucho más grave en la población. Señaló que la situación de Milei contrasta con la de la Provincia, indicando que a nivel nacional "han endeudado a toda la Argentina para pagar gastos corrientes: el supermercado, medicamentos, alquileres. Eso es lo que está pasando hoy en la Argentina de Milei".

Finalmente, el mandatario bonaerense se refirió a la recesión económica y el mercado laboral, alertando sobre "una metralleta de cierres, despidos y suspensiones que nunca se ha visto en otras etapas de apertura y programas como este". Subrayó que se están viendo afectadas "empresas con trayectoria, de décadas y décadas".

El gobernador culminó señalando una presunta actitud de celebración por parte del Presidente ante la crisis: "Milei mira esto no solo con indiferencia, porque no hace nada, si no que un poco pareciera que lo festeja y lo mira con goce, mientras se pierden puestos de trabajo que van a ser muy difíciles de recuperar".

La demanda se presentó mientras los padres de Amy siguen capitalizando el legado de la artista.
¡Guerra por el legado! El padre de Amy Winehouse demandó a sus amigas por vender pertenencias en casi $900.000 dólares

Benjamín Vicuña con Amancio Vicuña Suárez (4), Magnolia Vicuña Suárez (7), Benicio Vicuña Ardohain (10), Bautista Vicuña Ardohain (17) y Beltrán Vicuña Ardohain (12).
En medio de la tensión con la China Suárez, Vicuña reveló con quién pasarán las fiestas sus hijos

Gimena Accardi.
Gimena Accardi contó que está "un poco asexuada" tras separarse de Nico Vázquez

El artista reaccionó ante los comentarios de sus fans sobre su cocina.

Video: la sorprendente respuesta de Elton John a las críticas por su cocina: "No soy..."

Se filtró la suma que el abogado penalista habría retirado de un casino.

Revelaron el millonario monto en dólares con el que habrían estafado a Wanda Nara y L-Gante

Así fue el tenso cruce entre los famosos en los Martín Fierro de cine.

Tensión en los Martín Fierro de cine: cómo fue el cruce de Sabrina Rojas con Luciano Castro y Griselda Siciliani

El último partido del lateral izquierdo fue en la derrota en 16vos de final de Copa Argentina.

Fin de una era en Boca: la despedida de una de sus figuras después de casi diez años

Huanguelén fue la localidad donde ocurrió el estremecedor crimen.

Tras amenazar a su exmujer, un hombre mató a su pequeño hijo y se quitó la vida

Edinson Cavani juega en Boca desde mediados de 2023.

¿Se va de Boca? Un club afirmó que quiere contratar a Edinson Cavani

La lider opositora al régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz.

Dudas sobre la presencia de María Corina Machado en Oslo: el Instituto Nobel canceló su conferencia de prensa

