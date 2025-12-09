Axel Kicillof: "El país está gobernado por una manga de irresponsables" El mandatario bonaerense cuestionó el proyecto de reforma laboral que el oficialismo enviará al Congreso y la inacción del Gobierno frente a la fuerte recesión que impacta de lleno en varios sectores de la economía. Por + Seguir en







Axel Kicillof en Minuto Uno.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arremetió contra el gobierno de Javier Milei, al que calificó como "una manga de irresponsables", y advirtió que desde su espacio político no permitirán el "remate" del país. En diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, el mandatario bonaerense enfatizó la necesidad de articular una respuesta política contundente frente a las políticas económicas implementadas.

Kicillof fue taxativo al expresar el límite que la oposición se propone establecer al programa oficial: "El país está gobernado por una manga de irresponsables. No le vamos a dejar rematar el país a esta gente", afirmó. En ese marco, señaló que se hará "todo lo que esté a nuestro alcance dentro del régimen democrático". La principal obligación de su espacio, según el gobernador, es "construir una alternativa, más allá de seguir gestionando todos los días".

El gobernador también dedicó un tramo de su crítica a la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo, señalando su falta de originalidad y su similitud con políticas fallidas del pasado. "Todo este paquete de leyes huele a naftalina", manifestó Kicillof, en alusión a la promesa de modernización del oficialismo. "Vivieron a modernizar, que había que adecuar a las nuevas tecnologías, y la verdad que la reforma es más o menos igual a la de los ’90. Se probó en los ’90 y no anduvo. Yo esperaba ver algo por lo menos de originalidad, de novedad. Es un fantoche de la época del Consenso de Washington”, sentenció.

Al ser consultado sobre el financiamiento que la provincia de Buenos Aires solicita a la Legislatura, Kicillof defendió la medida y cuestionó al Gobierno por su doble estándar en materia de endeudamiento. Aclaró que "el volumen de financiamiento que se pide, que necesita una aprobación de dos tercios con la Legislatura, está estrictamente asociada con los vencimientos que tiene la Provincia. No es para tomar nueva deuda, endeudarse y solventar gastos corrientes".

El gobernador bonaerense criticó con dureza la hipocresía que, a su juicio, demuestra el gobierno de La Libertad Avanza en el tema financiero. "La verdad que no tiene cara el Gobierno nacional, que está todo el tiempo colocando deuda con el FMI. ¿De qué me vienen a hablar, si son endeudadores seriales?", disparó.