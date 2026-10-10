10 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Desgarradora carta del sobrino de Lionel Messi tras su despedida de la Selección argentina: "No existen palabras"

Tomás Messi, hijo de Matías, uno de los hermanos del capitán, le dedicó un sentido escrito, luego de que deje de usar la camiseta albiceleste.

Por
La emotiva carta del sobrino a Messi.

La emotiva carta del sobrino a Messi.

Redes sociales

Tomás Messi, uno de los sobrinos de Lionel Messi, le dedicó una emotiva carta al capitán argentino tras la despedida de la Selección. Utilizó las redes sociales para el repaso de los 22 años de su tío con la camiseta albiceleste y le dedicó un mensaje de agradecimiento por su trayectoria y los logros conseguidos.

El entrenador argentino, de 52 años, se hizo cargo de Inter Miami esta temporada.
Te puede interesar:

El Kily González reveló el consejo que le dio a Messi en su despedida y lanzó una frase picante: "Ahora es nuestro"

“29 de junio de 2004. En un amistoso Sub-20 entre Argentina y Paraguay, en el estadio de Argentinos Juniors, empezó tu recorrido con la camiseta celeste y blanca, demostrando desde el primer momento todas tus cualidades con la pelota”, escribió Tomás al comienzo de la publicación.

Luego, agregó: “Así empezó tu camino con la Selección, un camino en el que pasaste millones y millones de cosas, buenas y malas”. En su mensaje, destacó tanto los momentos felices como las dificultades que atravesó su tío durante su trayectoria con el equipo nacional, además de agradecerle por todos los títulos y las alegrías que les dio a sus seres queridos.

Para cerrar, Tomás le expresó todo su amor y le deseó que disfrute cada momento que le quede dentro de una cancha, además de ser feliz tanto en el fútbol como fuera de él. “Sé feliz, disfruta de cada minuto de fútbol que te queda y seguí haciendo lo que más amas hasta que llegue el momento del final. GRACIAS, TÍO. GRACIAS, LEO. GRACIAS, LIONEL ANDRÉS MESSI”, concluyó.

La carta completa del sobrino de Lionel Messi al capitán

“29 de junio de 2004. En un amistoso Sub-20 entre Argentina y Paraguay, en el estadio de Argentinos Juniors, empezó tu recorrido con la camiseta celeste y blanca, demostrando desde el primer momento todas tus cualidades con la pelota.

17 de agosto de 2005. Contra Hungría, en Budapest, hiciste tu debut con la Selección Argentina mayor. No fue un debut lindo ni alegre: sufriste una expulsión y tuviste que abandonar rápidamente la cancha.

Y así empezó tu camino con la Selección, un camino en el que pasaste millones y millones de cosas, buenas y malas.

Saliste campeón del Mundial Sub-20 con Argentina, obteniendo tu primer título con la Selección. Después llegó la medalla de oro, dos Copas América, una Finalissima y, como broche de oro, un Mundial bajo el brazo.

Pero detrás de todo eso hubo mucha, pero muchísima mierda que tragar. Varios subcampeonatos, derrotas y tristezas que solo vos y tu familia saben lo que significaron, y que nosotros, como hinchas, también tuvimos que sufrir.

Pero Dios quiso que tu historia no terminara así. Quiso que después de tanto sufrimiento llegaran las alegrías, los títulos y el reconocimiento que tanto merecías. Que pudieras mirar atrás y sentirte orgulloso de todo lo que lograste, llevándote no solo todos esos trofeos, sino también el amor inmenso de todo un país.

Gracias por habernos regalado tantas alegrías, tantas gambetas, tantos goles y tantos momentos que van a quedar guardados para siempre en nuestros corazones. No existen palabras ni elogios suficientes para agradecerte todo lo que hiciste por nosotros.

Te amo con toda el alma. Hoy cerrás una de las tantas puertas que pudiste abrir a lo largo de tu vida, pero dejás detrás una historia que jamás se va a olvidar.

Sé feliz, disfrutá de cada minuto de fútbol que te queda y seguí haciendo lo que más amás hasta que llegue el momento del final.

GRACIAS, TÍO. GRACIAS, LEO. GRACIAS, LIONEL ANDRÉS MESSI".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Qué pasó en la despedida de Messi?

Se filtró el video más esperado de la despedida de Messi: "Se vio todo y fue tremendo"

Occhiato habló de Messi.

"No me...": el desplante de Messi a Occhiato en la despedida de la Selección

La charla se dio desde un estudio de Telefe, a poco del estreno de ¿Querés ser mi hijo?

¿Lionel Messi a MasterChef Celebrity? Wanda Nara habló del proyecto que ilusiona a los televidentes

Lionel Messi volvió a entrenarse en Inter Miami.

Tras retirarse de la Selección, Messi se entrenó con Inter Miami y se prepara para volver a jugar

El saludo entre el 10 de Suiza y Leo Messi en pleno Mundial 2026.

Un jugador de Suiza fue condenado por falsificar su certificado de vacunación contra el Covid

Pascal Ferré sorprendió con la confesión en una entrevista con el diario Marca.

Escándalo en el Balón de Oro: la confesión de un exdirector sobre un misterioso sobre y un presunto soborno

Rating Cero

Conocé cómo es la casa de Agustina Cherri y Tomás Vera.

Diseño rústico y ambiente familiar: así es la casa de Agustina Cherri y Tomás Vera

Se enamoró de su compañero de trabajo.

Es periodista, se separó a los 56 años y se enamoró de su compañero de trabajo: "Ya es oficial"

Esto fue lo que dijo Julieta Poggio sobre los rumores que la vinculan con Luck Ra.

Qué dijo Julieta Poggio sobre los rumores de relación con Luck Ra

Maia Reficco habló de Colapinto.

Categórica frase de Maia Reficco contra Franco Colapinto tras separarse: "Él es..."

Zendaya volvió a sorprender durante la Semana de la Moda de París con un look que combinó prendas básicas y una pieza de encaje que ya había lucido en una ocasión especial.

Jeans, blusa de encaje y musculosa: así fue el look de Zendaya que sorprendió en el desfile de Vuitton

Aaron Taylor-Johnson sorprendió con su preparación física para interpretar a Kraven en la película.

Puro músculo: así fue la increíble transformación de Aaron Taylor-Johnson

últimas noticias

Conocé cómo es la casa de Agustina Cherri y Tomás Vera.

Diseño rústico y ambiente familiar: así es la casa de Agustina Cherri y Tomás Vera

Hace 9 minutos
León XiV llegará el 8 de noviembre.

El obispo Colombo, sobre la visita del papa León XIV: "Que fortalezca la esperanza del pueblo"

Hace 20 minutos
Se enamoró de su compañero de trabajo.

Es periodista, se separó a los 56 años y se enamoró de su compañero de trabajo: "Ya es oficial"

Hace 26 minutos
Leandro Paredes  sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho.

Paredes se desgarró y se perderá la semifinal de Boca contra Vasco da Gama por la Sudamericana

Hace 39 minutos
Colapinto salió con un nuevo motor tras el inconveniente en la carrera sprint

Gran Premio de Singapur: Verstappen se quedó con la pole y Colapinto largará 15°

Hace 1 hora