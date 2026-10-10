Desgarradora carta del sobrino de Lionel Messi tras su despedida de la Selección argentina: "No existen palabras"

Tomás Messi, hijo de Matías, uno de los hermanos del capitán, le dedicó un sentido escrito, luego de que deje de usar la camiseta albiceleste.

Tomás Messi, uno de los sobrinos de Lionel Messi, le dedicó una emotiva carta al capitán argentino tras la despedida de la Selección. Utilizó las redes sociales para el repaso de los 22 años de su tío con la camiseta albiceleste y le dedicó un mensaje de agradecimiento por su trayectoria y los logros conseguidos.

El Kily González reveló el consejo que le dio a Messi en su despedida y lanzó una frase picante: "Ahora es nuestro"

“29 de junio de 2004. En un amistoso Sub-20 entre Argentina y Paraguay, en el estadio de Argentinos Juniors, empezó tu recorrido con la camiseta celeste y blanca, demostrando desde el primer momento todas tus cualidades con la pelota”, escribió Tomás al comienzo de la publicación.

Luego, agregó: “Así empezó tu camino con la Selección, un camino en el que pasaste millones y millones de cosas, buenas y malas”. En su mensaje, destacó tanto los momentos felices como las dificultades que atravesó su tío durante su trayectoria con el equipo nacional, además de agradecerle por todos los títulos y las alegrías que les dio a sus seres queridos.

Para cerrar, Tomás le expresó todo su amor y le deseó que disfrute cada momento que le quede dentro de una cancha, además de ser feliz tanto en el fútbol como fuera de él. “Sé feliz, disfruta de cada minuto de fútbol que te queda y seguí haciendo lo que más amas hasta que llegue el momento del final. GRACIAS, TÍO. GRACIAS, LEO. GRACIAS, LIONEL ANDRÉS MESSI ”, concluyó.

“29 de junio de 2004. En un amistoso Sub-20 entre Argentina y Paraguay, en el estadio de Argentinos Juniors, empezó tu recorrido con la camiseta celeste y blanca, demostrando desde el primer momento todas tus cualidades con la pelota.

17 de agosto de 2005. Contra Hungría, en Budapest, hiciste tu debut con la Selección Argentina mayor. No fue un debut lindo ni alegre: sufriste una expulsión y tuviste que abandonar rápidamente la cancha.

Y así empezó tu camino con la Selección, un camino en el que pasaste millones y millones de cosas, buenas y malas.

Saliste campeón del Mundial Sub-20 con Argentina, obteniendo tu primer título con la Selección. Después llegó la medalla de oro, dos Copas América, una Finalissima y, como broche de oro, un Mundial bajo el brazo.

Pero detrás de todo eso hubo mucha, pero muchísima mierda que tragar. Varios subcampeonatos, derrotas y tristezas que solo vos y tu familia saben lo que significaron, y que nosotros, como hinchas, también tuvimos que sufrir.

Pero Dios quiso que tu historia no terminara así. Quiso que después de tanto sufrimiento llegaran las alegrías, los títulos y el reconocimiento que tanto merecías. Que pudieras mirar atrás y sentirte orgulloso de todo lo que lograste, llevándote no solo todos esos trofeos, sino también el amor inmenso de todo un país.

Gracias por habernos regalado tantas alegrías, tantas gambetas, tantos goles y tantos momentos que van a quedar guardados para siempre en nuestros corazones. No existen palabras ni elogios suficientes para agradecerte todo lo que hiciste por nosotros.

Te amo con toda el alma. Hoy cerrás una de las tantas puertas que pudiste abrir a lo largo de tu vida, pero dejás detrás una historia que jamás se va a olvidar.

Sé feliz, disfrutá de cada minuto de fútbol que te queda y seguí haciendo lo que más amás hasta que llegue el momento del final.

GRACIAS, TÍO. GRACIAS, LEO. GRACIAS, LIONEL ANDRÉS MESSI".