Condenaron al Estado a indemnizar a la familia del soldado Matías Chirino por su muerte en una fiesta de iniciación La Justicia de Río Cuarto dispuso una pena de $170 millones luego del fallecimiento del subteniente cordobés de 22 años, que ocurrió durante una celebración en una unidad militar de Corrientes. Por Agregar C5N en









Matías Chirino murió en 2022.

El Juzgado Federal de Río Cuarto condenó al Estado nacional a indemnizar con $170 millones a la familia de Matías Chirino, un subteniente cordobés de 22 años que murió en 2022 durante una celebración de iniciación en una unidad militar de la provincia de Corrientes.

Según consignó La Nación, el abogado de la familia de Chirino, Enrique Novo, se refirió al fallo y remarcó que la Justicia riocuartense comprobó "todos los hechos, las responsabilidades y el vínculo entre el suceso y el daño ocasionado". Sin embargo, señaló que apelará la resolución debido al cálculo de la indemnización, que fue calculado con la referencia de índices de 2022.

En tanto, previamente la Corte Suprema dejó firmes las condenas contra los exmilitares implicados en la muerte de Chirino después de desestimar los planteos de las defensas, la fiscalía y la querella, por lo que sostuvo la figura de abandono de persona seguido de muerte en concurso con abuso de autoridad y descartó el cambio a homicidio.

En tal sentido, los condenados fueron Luis Acosta y Claudio Luna (siete años y medio de cárcel), Rubén Ruiz y Hugo Reclus Martínez Tárraga (siete años) y Emanuel Martínez, Exequiel Aguilar y Gerardo Bautista (seis años y medio).

Matías Chirino tenía 22 años. Redes sociales El joven falleció tras haber participado junto a sus compañeros y jefes del Grupo de Artillería Nº 3 del Ejército Argentino de una celebración de iniciación en la unidad militar. La víctima había sido forzada a beber alcohol en exceso y ser arrojado a la pileta a bajas temperaturas.

Chirino tuvo que ser trasladado al hospital San José de Paso de los Libres, donde posteriormente murió. La autopsia determinó que el deceso se produjo por broncoaspiración. Por su parte, el Ejército Argentino había informado en un comunicado que la muerte del subteniente se registró mientras "descansaba en el Casino de Oficiales de la Unidad Militar" debido a que sufrió "un cuadro de descompensación".