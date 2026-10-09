IR A
IR A

¿Lionel Messi a MasterChef Celebrity? Wanda Nara habló del proyecto que ilusiona a los televidentes

La conductora no descartó la idea y se mostró entusiasmada. El capitán, mientras tanto, retomó la actividad en la MLS.

La charla se dio desde un estudio de Telefe

La charla se dio desde un estudio de Telefe, a poco del estreno de ¿Querés ser mi hijo?

Redes sociales

Wanda Nara declaró recientemente, mientras se encuentra en campaña de difusión por el estreno de su primera película, un deseo que ilusionó a los fanáticos de MasterChef Celebrity. La mediática se refirió a la posibilidad de sumar a Lionel Messi al programa. La conductora de Telefe contó que varios futbolistas de la Selección lo miran y no ocultó su entusiasmo ante la idea de tener al capitán, ya retirado de la Albiceleste, como invitado o participante.

Mauro Icardi, contra la abogada de Wanda Nara.
Te puede interesar:

Mauro Icardi estalló contra Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda Nara, y lanzó una durísima advertencia

La charla se dio desde un estudio de Telefe, a poco del estreno de ¿Querés ser mi hijo?, la comedia romántica que marca su debut en el cine. La película, dirigida por Hernán Guerschuny y remake de un film mexicano, llegará a las salas argentinas el 22 de octubre. En ese marco, el periodista retomó un dato que Wanda había dado a conocer en varios capítulos del reality, que integrantes de la Selección siguen el ciclo, y le preguntó si veía posible tener a Messi en el programa.

"¡Me encantaría! Sé que nos ven mucho los jugadores en el exterior y la verdad es que tienen mucho tiempo libre los deportistas...", respondió la conductora. Más allá del entusiasmo, la respuesta de Wanda Nara no incluyó ninguna confirmación ni negociación en marcha, y tampoco evaluó las chances reales de que Messi participe.

Hay que recordar que por MasterChef pasaron varios exfutbolistas, como Maxi López, Pablo Migliore y el Turco Husaín. La nueva edición debutó el 28 de septiembre con 24 famosos en competencia y un jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, y la idea de sumar a una figura de esa dimensión ya empezó a dar que hablar entre los seguidores del ciclo.

Messi ya se entrena en Inter Miami tras su despedida

Lionel Messi ya trabaja con el Inter Miami bajo las órdenes del Kily González y pronto jugará por la MLS. Su despedida de la Selección dejó una marca histórica, ya que la audiencia del partido entre Argentina y Benín alcanzó los 3.100 millones de espectadores y superó a la final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia.

El homenaje también marcó un hito en la historia del deporte televisado en Estados Unidos, si se tiene en cuenta que el Super Bowl tiene un récord de 128 millones de personas. Por otro lado, buscando superar más récords, Messi intentará volver a ganar la MLS para que el equipo se corone bicampeón, además, tiene en la mira la tabla de goleadores y el objetivo de ser el primer futbolista de la liga en ganar el premio al jugador más valioso por tercera vez consecutiva, luego de haberlo conseguido en 2024 y 2025.

En cuanto al Balón de Oro, está nominado y con grandes chances de conseguir su noveno galardón. Este año cuenta con el subcampeonato del mundo, en una Copa en la que fue figura con 8 goles y 4 asistencias, además de la Campeones Cup y la última Liga con el Inter Miami. El 26 de octubre se conocerá al futbolista elegido, entre el argentino, Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Rodri.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Wanda Nara contundente contra Mauro Icardi: Psiquiátrico.

Wanda Nara rompió el silencio tras confirmarse su divorcio de Mauro Icardi: "Psiquiátrico"

La China Suárez y un video bailando: Hoy es un gran día

Bailando en las redes, La China Suárez celebró el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara: "Es un gran día"

A cuatro años de la separación, Zaira Nara sorprendió al confirmar su reconciliación con el padre de sus hijos.
play

"Oculté la verdad": la confesión de Zaira Nara sobre su reconciliación con Jakob Von Plessen

La presentadora se acordó de la actual pareja de su exmarido.

Fuerte cruce en MasterChef: Wanda Nara trató de mentirosa a una participante y la comparó con la China Suárez

Mauro Icardi celebró la resolución en redes y reveló un nuevo golpe para Wanda Nara.

Icardi celebró su divorcio de Wanda y que le negaran la manutención: la fortuna que se ahorrará

La verdadera razón por lo que Mauro Icardi no continuó en el equipo turco.

No fue por dinero: el presidente del Galatasaray reveló el verdadero motivo de la salida de Mauro Icardi

últimas noticias

Financiamiento universitario: el Gobierno debe cumplir la cautelar vigente. 

Financiamiento Universitario: el caso pasó a la Cámara Contencioso, pero el Gobierno debe cumplir la cautelar vigente

Hace 19 minutos
Occhiato habló de Messi.

"No me...": el desplante de Messi a Occhiato en la despedida de la Selección

Hace 25 minutos
La charla se dio desde un estudio de Telefe, a poco del estreno de ¿Querés ser mi hijo?

¿Lionel Messi a MasterChef Celebrity? Wanda Nara habló del proyecto que ilusiona a los televidentes

Hace 32 minutos
Colapinto largará 11° en la Sprint

Colapinto largará 11° en la Sprint del GP de Singapur

Hace 44 minutos
En un fallo extraordinario, la Core suspendió el artículo que derogaba la Ley de Tierras.

La Corte Suprema suspendió el artículo del DNU 70 que derogaba la Ley de Tierras

Hace 44 minutos