¿Lionel Messi a MasterChef Celebrity? Wanda Nara habló del proyecto que ilusiona a los televidentes La conductora no descartó la idea y se mostró entusiasmada. El capitán, mientras tanto, retomó la actividad en la MLS. Agregar C5N en









La charla se dio desde un estudio de Telefe, a poco del estreno de ¿Querés ser mi hijo? Redes sociales

Wanda Nara declaró recientemente, mientras se encuentra en campaña de difusión por el estreno de su primera película, un deseo que ilusionó a los fanáticos de MasterChef Celebrity. La mediática se refirió a la posibilidad de sumar a Lionel Messi al programa. La conductora de Telefe contó que varios futbolistas de la Selección lo miran y no ocultó su entusiasmo ante la idea de tener al capitán, ya retirado de la Albiceleste, como invitado o participante.

La charla se dio desde un estudio de Telefe, a poco del estreno de ¿Querés ser mi hijo?, la comedia romántica que marca su debut en el cine. La película, dirigida por Hernán Guerschuny y remake de un film mexicano, llegará a las salas argentinas el 22 de octubre. En ese marco, el periodista retomó un dato que Wanda había dado a conocer en varios capítulos del reality, que integrantes de la Selección siguen el ciclo, y le preguntó si veía posible tener a Messi en el programa.

"¡Me encantaría! Sé que nos ven mucho los jugadores en el exterior y la verdad es que tienen mucho tiempo libre los deportistas...", respondió la conductora. Más allá del entusiasmo, la respuesta de Wanda Nara no incluyó ninguna confirmación ni negociación en marcha, y tampoco evaluó las chances reales de que Messi participe.

Hay que recordar que por MasterChef pasaron varios exfutbolistas, como Maxi López, Pablo Migliore y el Turco Husaín. La nueva edición debutó el 28 de septiembre con 24 famosos en competencia y un jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, y la idea de sumar a una figura de esa dimensión ya empezó a dar que hablar entre los seguidores del ciclo.

Redes sociales Messi ya se entrena en Inter Miami tras su despedida Lionel Messi ya trabaja con el Inter Miami bajo las órdenes del Kily González y pronto jugará por la MLS. Su despedida de la Selección dejó una marca histórica, ya que la audiencia del partido entre Argentina y Benín alcanzó los 3.100 millones de espectadores y superó a la final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia.