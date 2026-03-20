20 de marzo de 2026 Inicio
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Cuánto dinero podría ganar Boca por jugar la Copa Libertadores 2026

El Xeneixe ya conoce cuáles son sus rivales, dos años después de no clasificar a la máxima competencia de Sudamérica.

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Boca en busca de consagrarse en la Libertadores.

Boca en busca de consagrarse en la Libertadores.

  • Tras dos años de ausencia en el cuadro principal, Boca vuelve a la Copa Libertadores 2026.
  • El equipo de Claudio Úbeda integró el Bombo 1 del sorteo en Luque, recuperando su lugar de privilegio tras las frustraciones de 2024 y 2025.
  • Solo por disputar la fase de grupos, el club embolsará 6 millones de dólares.
  • A medida que avance, el Xeneize sumará montos que van desde 1.25 millones en octavos hasta el premio final.

Tras un período de dos años de ausencia en el máximo certamen, Boca vuelve a participar de la Copa Libertadores con el objetivo de conquistar la séptima y, en el camino, embolsar una cifra millonaria en 2026.

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La participación en la fase de grupos garantiza un piso de ingresos que supera ampliamente a cualquier otro torneo regional. Por el solo hecho de disputar sus tres partidos de local en La Bombonera durante esta instancia, el club recibirá 6 millones de dólares (un millón por cada uno de los seis encuentros totales de la fase). A esto se le suma el "plus por partido ganado", un incentivo de 330.000 dólares por cada victoria obtenida en esta etapa, lo que premia la eficiencia deportiva.

A medida que el equipo avance en el cuadro, los premios se vuelven exponenciales. Acceder a los octavos de final le reportará otros 1.25 millones, mientras que llegar a cuartos suma 1.7 millones adicionales. Si el Xeneize logra meterse entre los cuatro mejores del continente, el premio por las semifinales es de 2.3 millones. El gran salto ocurre en la final: el subcampeón se lleva un consuelo de 7 millones, mientras que el gran campeón de América alzará, además del trofeo, un cheque de 23 millones de dólares.

El grupo de Boca en la Copa Libertadores 2026

boca libertadores

El equipo de Claudio Úbeda vuelve al torneo continental después de dos temporadas de ausencia, donde pasó por la Copa Sudamericana en 2024 y luego quedó afuera en fase previa 2 de la Libertadores, ante Alianza Lima de Perú. En este regreso, el Xeneize estuvo en el bombo 1 del sorteo y fue cabeza de serie en la competencia.

Pasado el sorteo que se realizó en la sede de CONMEBOL en Luque, el equipo ya conoce sus rivales para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El "Xeneize" quedó como cabeza del Grupo D, donde se enfrentará a Cruzeiro de Brasil, la Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

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