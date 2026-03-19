19 de marzo de 2026 Inicio
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Cómo es el fixture completo de Boca en la Copa Libertadores 2026

Tras el sorteo que se realizó este jueves en Paraguay, en la sede de la CONMEBOL, el Xeneize ya conoce a sus rivales para la fase de grupos y se definió a quién enfrentará en el comienzo del torneo.

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Boca se ilusiona con conseguir su séptima Copa Libertadores.

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Boca Juniors renueva la ilusión de conseguir su séptima Copa Libertadores, y el sueño va tomando una forma cada vez más concreta. Después del sorteo oficial que se realizó este jueves en la sede de la CONMEBOL en Luque, Paraguay, el Xeneize ya sabe quiénes serán sus rivales en la primera fase.

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El club de la Ribera quedó dentro del Grupo D, donde tendrá que enfrentar a Cruzeiro de Brasil, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador. Según el cronograma dispuesto por la CONMEBOL, la fase de grupos empezará en la semana del 7 de abril y finalizará el 28 de mayo. Los octavos de final se iniciarán el 11 de agosto, después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo de Claudio Úbeda vuelve al torneo continental después de dos temporadas de ausencia, donde pasó por la Copa Sudamericana en 2024 y luego quedó afuera en fase previa 2 de la Libertadores, ante Alianza Lima de Perú. En este regreso, el Xeneize estuvo en el bombo 1 del sorteo y fue cabeza de serie en la competencia.

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Los encuentros se jugarán durante los meses de abril y mayo repartidos en 6 semanas bastante cerca una de la otra debido a que debe disputarse toda la fase de grupos antes del comienzo del Mundial 2026.

El club de la Ribera volverá a Belo Horizonte dos años después de la última eliminación sufrida en Copa Sudamericana ante los brasileños. Con la Católica se enfrentó es la semifinales de la Sudamericana 2005, donde el Xeneize pasó de ronda definiendo como visitante y luego ganó el título frente a Pumas, con el recordado equipo del Coco Basile. Por último, habrá duelo con Barcelona Guayaquil como en 2003, 2013 y 2021, esta vez con Darío Benedetto en frente.

El calendario de la Copa Libertadores 2026

  • Fase de grupos: 8 de abril al 27 de mayo
  • Octavos de final: semanas del 11 y 18 de agosto
  • Cuartos de final: semanas del 9 y 16 de septiembre
  • Semifinales: semanas el 14 y el 21 de octubre
  • Final: sábado 28 de noviembre - Estadio Centenario de Montevideo
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