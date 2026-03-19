Cómo quedó el grupo de River Plate en la Copa Sudamericana 2026

Se sorteó la fase de grupos de la Copa Sudamericana, con River como protagonista. @RiverPlate

El equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet ya conoce sus rivales para la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Esta noche, en Paraguay, fueron definidos los grupos de la próxima edición del segundo torneo en relevancia del futbol continental, cuya competencia comenzará en la semana del lunes 13 de abril.

River compartirá el grupo H con Red Bull Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela. Al equipo de Eduardo Chacho Coudet le tocó uno de las zonas más difíciles con varios viajes largos y rivales de los más variados en una competencia que volverá a jugar después de 11 años. La última vez que dijo presente, llegó hasta semifinales en 2015, donde cayó con Huracán, cuando todavía la Sudamericana y la Libertadores se disputaban semestralmente y no al mismo tiempo.

Enfrentará a un equipo brasileño de tercer orden, además viajará a Bolivia y evitará la altura, ya que el equipo jugará en Santa Cruz de la Sierra. Mientras que el vuelo más largo será a Valencia, ciudad venezolana, donde hace de local Carabobo: serán 5.100km. El Millonario fue cabeza de serie de su grupo y por eso evitó a otros equipos incómodos.

Los grupos de los clubes argentinos GRUPO A

America de Cali.

Tigre.

Macará de Ecuador.

Alianza Atlético GRUPO D