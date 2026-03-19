19 de marzo de 2026 Inicio
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Cómo quedó el grupo de River Plate en la Copa Sudamericana 2026

El "Millonario" ya conoce a los integrantes de su grupo en esta nueva aventura internacional, tras el sorteo del segundo torneo más importante del fútbol sudamericano, realizado en la sede de la CONMEBOL en Paraguay.

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Se sorteó la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Se sorteó la fase de grupos de la Copa Sudamericana, con River como protagonista.

@RiverPlate

El equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet ya conoce sus rivales para la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Esta noche, en Paraguay, fueron definidos los grupos de la próxima edición del segundo torneo en relevancia del futbol continental, cuya competencia comenzará en la semana del lunes 13 de abril.

River compartirá el grupo H con Red Bull Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela. Al equipo de Eduardo Chacho Coudet le tocó uno de las zonas más difíciles con varios viajes largos y rivales de los más variados en una competencia que volverá a jugar después de 11 años. La última vez que dijo presente, llegó hasta semifinales en 2015, donde cayó con Huracán, cuando todavía la Sudamericana y la Libertadores se disputaban semestralmente y no al mismo tiempo.

Enfrentará a un equipo brasileño de tercer orden, además viajará a Bolivia y evitará la altura, ya que el equipo jugará en Santa Cruz de la Sierra. Mientras que el vuelo más largo será a Valencia, ciudad venezolana, donde hace de local Carabobo: serán 5.100km. El Millonario fue cabeza de serie de su grupo y por eso evitó a otros equipos incómodos.

Los grupos de los clubes argentinos

GRUPO A

  • America de Cali.
  • Tigre.
  • Macará de Ecuador.
  • Alianza Atlético

GRUPO D

  • Santos.
  • San Lorenzo.
  • Deportivo Cuenca.
  • Recoleta de Paraguay.

GRUPO E

  • Racing.
  • Caracas.
  • Independiente de Bolivia.
  • Botafogo.

GRUPO F

  • Gremio.
  • Palestino.
  • Montevideo City Torque.
  • Deportivo Riestra.

GRUPO G

  • Olimpia.
  • Vasco Da Gama.
  • Audax Italiano.
  • Barracas Central.

GRUPO H

  • River Plate.
  • Red Bull Bragantino.
  • Blooming.
  • Carabobo de Venezuela

¿Cómo es el formato de la Copa Sudamericana?

El torneo estará conformado por ocho grupos de cuatro equipos cada uno. Los que terminen en el primer puesto de cada zona clasificarán directamente a los octavos de final, mientras que los segundos deberán disputar una instancia de repechaje para seguir en competencia.

En esa fase se sumarán ocho equipos provenientes de la Copa Libertadores (los que finalicen terceros en sus grupos). Desde allí, las eliminatorias se jugarán con formato ida y vuelta, sin ventaja deportiva, hasta llegar a la final, que se disputará el 21 de noviembre a partido único en sede neutral.

Copa Sudamericana trofeo
Se realiz&oacute; el sorteo de la fase de grupos del segundo torneo m&aacute;s importante del f&uacute;tbol sudamericano.

Se realizó el sorteo de la fase de grupos del segundo torneo más importante del fútbol sudamericano.

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