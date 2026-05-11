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Con Gorillaz y The Strokes, vuelve el Primavera Sound a Buenos Aires: cuándo se ponen a la venta las entradas y a qué precio

El festival anticipó la grilla de algunos artistas que serán parte del evento que se llevará a cabo el sábado 28 y domingo 29 de noviembre. Falta confirmar el lugar en que se realizará.

El Primavera Sound regreserá a la Argentina luego de sus antigas ediciones en 2022 y 2023

El Primavera Sound regreserá a la Argentina luego de sus antigas ediciones en 2022 y 2023

Se acabó la espera. Después de tres años de ausencia, el Primavera Sound anunció su regreso a la Argentina con sede en Buenos Aires, que se llevará a cabo los días 28 y 29 de noviembre.

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De esta forma, el festival volverá a una ciudad que ya conoce el gran despliegue musical que presenta a sus fanáticos: solo dos ediciones, en 2022 y 2023, bastaron para generar un vínculo sólido que no se ha desvanecido. En ese contexto, la organización anticipó la grilla de algunos artistas que aterrizarán en suelo argentino para hacer delirar a sus fanáticos y también tener la posibilidad de disfrutar en simultáneo a otras bandas.

El evento, que nació en Barcelona en 2001, estará encabezado por Gorillaz y The Strokes: la banda virtual creada por el icono brit Damon Albarn, presentará The Mountain en Buenos Aires; por su parte, el quinteto neoyorkino, llegará propulsado por el combustible de Reality Awaits, su primer álbum en seis años.

Junto a ellos, también darán el presente, entre otros, la camaleónica FKA twigs, el siempre visionario Yung Lean, una Lily Allen renacida de sus cenizas para entregar el implacable West End Girl, la nueva estrella euro-country CMAT y la cantautora rock australiana Courtney Barnett.

LINE UP Primavera Sound

Con la confirmación de casi cuarenta actuaciones, aún resta develar el lugar dónde se desarrollará la tercera edición en Buenos Aires, y que llegará una semana antes de su desembarco en San Pablo.

Primavera Sound 2026: cuándo se ponen a la venta las entradas y a qué precio

El Primavera Sound no solo reveló los nombre de algunos artistas que se presentarán los dos días que promete ser con un gran espectáculo de carácter internacional, sino también dieron a conocer los días de cuándo se pondrán a la venta las entras y los precios.

En primera instancia, habrá una preventa exclusiva para clientes del BBVA para los dos días del festival que comenzará el 12 de mayo a las 12; mientras que la venta general (Fase 1 con descuento) arrancará el 13 de mayo en el mismo horario (o al agotar stock de la preventa, lo que suceda primero).

Al mismo tiempo, se detalló que los clientes BBVA tendrán además hasta 6 cuotas sin interés, durante todas las fases de venta.

PRECIOS FASE 1 (con descuento)

  • Abono General: $285.000
  • Abono Vip: $ 900.000

(Cupos Limitados)

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