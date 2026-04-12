Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Racing El Millonario derrotó 2-0 a la Academia por el torneo Apertura 2026, por lo que ahora buscará una nueva victoria en su próximo partido. Por + Seguir en







River ya se prepara para su próximo partido. X (@LigaAFA)

River derrotó 2-0 a Racing en el estadio Juan Domingo Perón por la fecha 14 de la Zona B del torneo Apertura 2026, por lo que se acercó al puntero, Independiente Rivadavia. Ahora, buscará un nuevo triunfo en su próximo partido.

El próximo encuentro de River será contra Carabobo, en el marco de la segunda fecha del grupo H de la Copa Sudamericana. El partido se llevará a cabo el miércoles desde las 21:30 en el Monumental, por lo que será especial ya que será el último del Millonario previo al Superclásico, que se jugará el 19 de abril en Núñez por el Apertura.

Chacho Coudet Chacho Coudet, DT de River. El Millonario no registra antecedentes de cruces con el equipo venezolano, por lo que se enfrentarán por primera vez. También será su primer partido en el Monumental en la actual edición del torneo continental, ya que en la primera jornada empató 1-1 con Blooming en Bolivia.

El conjunto de Eduardo Coudet comparte la segunda posición de su grupo en la Copa Sudamericana junto a Blooming con un punto y a dos de Carabobo, por lo que buscará el triunfo para treparse a la punta y asentarse en el campeonato.

La vuelta de Marcelo Gallardo: reapareció en un estadio y disfrutó del golazo de un jugador que dirigió en River El exentrenador de River, Marcelo Gallardo, reapareció el sábado en un estadio de fútbol de España, donde disfrutó del golazo de un jugador que dirigió e hizo debutar en el Millonario en julio de 2014. Se trata de Lucas Boyé, delantero del Alavés que marcó el agónico 3-3 en el duelo ante Real Sociedad.