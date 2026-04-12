Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Racing

River derrotó 2-0 a Racing en el estadio Juan Domingo Perón por la fecha 14 de la Zona B del torneo Apertura 2026, por lo que se acercó al puntero, Independiente Rivadavia. Ahora, buscará un nuevo triunfo en su próximo partido.
El Millonario derrotó 2-0 a la Academia por el torneo Apertura 2026, por lo que ahora buscará una nueva victoria en su próximo partido.
River derrotó 2-0 a Racing en el estadio Juan Domingo Perón por la fecha 14 de la Zona B del torneo Apertura 2026, por lo que se acercó al puntero, Independiente Rivadavia. Ahora, buscará un nuevo triunfo en su próximo partido.
El próximo encuentro de River será contra Carabobo, en el marco de la segunda fecha del grupo H de la Copa Sudamericana. El partido se llevará a cabo el miércoles desde las 21:30 en el Monumental, por lo que será especial ya que será el último del Millonario previo al Superclásico, que se jugará el 19 de abril en Núñez por el Apertura.
El Millonario no registra antecedentes de cruces con el equipo venezolano, por lo que se enfrentarán por primera vez. También será su primer partido en el Monumental en la actual edición del torneo continental, ya que en la primera jornada empató 1-1 con Blooming en Bolivia.
El conjunto de Eduardo Coudet comparte la segunda posición de su grupo en la Copa Sudamericana junto a Blooming con un punto y a dos de Carabobo, por lo que buscará el triunfo para treparse a la punta y asentarse en el campeonato.
El exentrenador de River, Marcelo Gallardo, reapareció el sábado en un estadio de fútbol de España, donde disfrutó del golazo de un jugador que dirigió e hizo debutar en el Millonario en julio de 2014. Se trata de Lucas Boyé, delantero del Alavés que marcó el agónico 3-3 en el duelo ante Real Sociedad.
A los 10 minutos del primer tiempo, la transmisión oficial captó al oriundo de Merlo en las tribunas del Reale Arena en lo que se trató de su primera exposición pública luego de su salida de River, tras un segundo ciclo donde no fue lo esperado para el cuerpo técnico y los hinchas, al no conseguir ningún título a nivel local ni internacional, ni lograr que el equipo logre una identidad clara de juego.
Si bien hasta el momento no se sabe si su visita en España estuvo relacionada con alguna negociación para dirigir a corto plazo en La Liga, lo cierto es que Gallardo disfruta de un periodo que lo tiene afuera de los bancos.