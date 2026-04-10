Se cumplen 45 años del golazo de Diego Maradona al Pato Fillol en un inolvidable Boca-River bajo la lluvia

En una tarde de lluvia y barro, Boca goleó a su clásico rival por 3-0 por el Torneo Metropolitano 1981. Dos de Miguel Brindisi y uno del 10 sellaron un triunfo que quedó para la historia.

En la previa de un nuevo Superclásico entre Boca y River, este viernes 10 de abril se cumplen 45 años de uno de los goles más recordados en la historia. Se trata del gol de Diego Maradona al Pato Fillol en la Bombonera , en lo que fue, nada más y nada menos, que el primer derbi que jugó el 10.

Curiosamente, ese Superclásico del Torneo Metropolitano 1981 se jugó un viernes por culpa del automovilismo. El domingo de ese mismo fin de semana se corría el Gran Premio de la Fórmula 1 en el Autódromo de Buenos Aires, por lo que las luces estaban puestas en ese evento, con Carlos Alberto Reutemann a la cabeza.

Y con un clima que no ayudó en lo absoluto: el día estuvo marcado por una lluvia torrencial que no dio respiro, pero aún así, nadie quería perderse el primer Superclásico de Maradona vistiendo la camiseta del Xeneize.

El partido se jugó en una Bombonera repleta, en un torneo donde Boca había armado un plantel muy competitivo. La llegada de Maradona generaba una expectativa enorme, y la sociedad con Brindisi empezaba a dar resultados dentro de la cancha, después de haber atravesado pasajes de cierta apatía futbolística en temporadas anteriores.

Del otro lado, el Millonario contaba entre sus filas con el campeón mundial Mario Alberto Kempes, que llegaba desde Valencia y era una de las joyitas del equipo de Núñez. Alberto Tarantini también era una de las figuras consolidadas de ese inolvidable equipo.

Con una gran expectativa, el partido no decepcionó en absoluto. Ya con la pelota rodando y el diario del lunes, se podría decir que el 10 se adelantó a la mítica "Mano de Dios" del Mundial 1986. Pero en ese entonces, el árbitro no compró, detectó la mano y sancionó con una tarjeta amarilla al 10.

Minutos después, el partido tomó temperatura porque hubo dos expulsados por lado: Reinaldo Merlo por una increíble piña a Miguel Brindisi y el Pichi Escudero, que se tuvo que ir a los vestuarios por un golpazo a Tarantini.

El partido siguió su rumbo, por lo que para el segundo tiempo se olvidaron de las fricciones y dieron paso, finalmente, a las emociones: el primer gol llegó a los 10 minutos tras una jugada colectiva bien elaborada. Después de una corrida genial de Diego Maradona, Brindisi definió con precisión y abrió el marcador, desatando la fiesta en la Bombonera.

Y ahí se terminó la presencia de River en el campo. Con Miguel Brindisi atravesando uno de los mejores momentos de su carrera, no le dejó chances al equipo que dirigía Alfredo Di Stéfano.

Después del segundo gol, que llegó apenas cinco minutos después del primero, todavía quedaba tiempo para un gol más. Para una genialidad más de la figura a la que todos habían ido a ver.

Maradona comenzó la jugada desde la derecha, con una corrida y un centro bien puesto de Carlos Córdoba. Ni el barro ni la lluvia fueron obstáculos para el 10, que enganchó la pelota y dejó a Fillol en el camino sin reacción. Ya sin el arquero, también logró eludir a Tarantini, que se quedó mirando la jugada desde atrás y desató el delirio Xeneize para cerrar una noche para el recuerdo.

Los goles de Boca a River en el Metropolitano 1981