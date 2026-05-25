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"Vengan de a mil": Florencia Peña bancó al plantel de River y se plantó ante los haters millonarios

Después de la derrota ante Belgrano de Córdoba, la actriz bancó al plantel de Eduardo Chacho Coudet en redes sociales y los fanáticos se le fueron al humo. Entre insultos, misoginia y fanatismo ciego, la conductora de LUZU respondió con altura y su publicación de volvió viral.

Intenten armar una oración sin que contenga la palabra con P
"Intenten armar una oración sin que contenga la palabra con P", escribió en su cuenta de X. 

Después de la derrota de River Plate ante Belgrano de Córdoba, Florencia Peña bancó al plantel de Eduardo Chacho Coudet en redes sociales y apuntó contra la hinchada que no le perdonaron la crítica y se le fueron al humo. Entre insultos, misoginia y fanatismo ciego, la conductora de LUZU no se achicó y respondió con altura. Su publicación se volvió viral. "Intenten armar una oración sin que contenga la palabra pija o petera", escribió.

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La actriz se metió en territorio caliente. Y es que después de la derrota por 3-2 ante nada más y nada menos que el combinado cordobés del Ruso Zielinski en el Kempes, la hinchada de River Plate ve una vaca y llora. Por eso cuando vieron el respaldo de Peña al equipo del Chacho Coudet y la fuerte crítica a los hinchas, se la agarraron de lleno contra ella y le llenaron la publicación de insultos, comentarios misóginos y ataques personales.

"Como hincha de River solo tengo agradecimiento a la entrega de estos pibes. Vengan de a mil. Me la banco como siempre". Y siguió, apuntando contra la hinchada: "El partido era todo nuestro. Ese penal les pegó en lo emocional. Puede pasar. Es fútbol. Ahora, ¿se merecía esta hinchada que River salga campeón? ¿Una hinchada mezquina silbando ídolos y pidiendo q se vayan todos? No comparto para nada ese odio que desde ayer se extrapoló a las redes", escribió Peña en su cuenta de X.

Flor Peña - river - X

El posteo desató la furia de miles de fanáticos millonarios que, dolidos por la derrota en la final del Torneo Apertura, respondieron con una catarata de insultos. Sin embargo, ella se plantó y les contestó con ironía y firmeza, "Debatan con altura machitos. Primero lean lo que puse. Y después intenten armar una oración sin que contenga la palabra pija o petera. Y, ¿mira si no voy a poder opinar de lo que se me canta? Voy a la cancha desde hace mucho tiempo y la hinchada siempre fue una cosa hermosa. Pero claro las cosas salían bien. Desde hace un tiempo algunos se pusieron muy violentos. De eso hablo. Hace 2 partidos pedían que se vaya Juan Fer. Daleeeee", lanzó.

Flor Peña - cuenta X - river plate

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