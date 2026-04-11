La vuelta de Marcelo Gallardo: reapareció en un estadio y disfrutó del golazo de un jugador que dirigió en River

El exentrenador de River, Marcelo Gallardo, reapareció este sábado en un estadio de fútbol de España, donde disfrutó del golazo de un jugador que dirigió e hizo debutar en el Millonario en julio de 2014. Se trata de Lucas Boyé, delantero del Alavés que marcó el agónico 3-3 en el duelo ante Real Sociedad.
A los 10 minutos del primer tiempo, la transición oficial captó al oriundo de Merlo en las tribunas del Reale Arena en lo que se trató de su primera exposición pública luego de su salida de River, tras un segundo ciclo donde no fue lo esperado para el cuerpo técnico y los hinchas, al no conseguir ningún título a nivel local ni internacional, ni lograr que el equipo logre una identidad clara de juego.
Si bien hasta el momento no se sabe si su visita en España estuvo relacionada con alguna negociación para dirigir a corto plazo en La Liga, lo cierto es que Gallardo disfruta de un periodo que lo tiene afuera de los bancos.
Días atrás, Gallardo ya había presenciado la caída de Real Madrid por 2-1 frente a Bayern Munich y el triunfo de Atlético de Madrid como visitante sobre Barcelona por 2-0 en la UEFA Champions League, aunque en ninguno de los partidos fue captado por la transmisión oficial.
Cuándo hizo debutar Marcelo Gallardo a Lucas Boyé en River
Como un guiño del destino, Lucas Boyé marcó el empate 3-3 a los 97 minutos del segundo tiempo. El delantero tuvo su debut profesional en River el 27 de julio de 2014 en un partido frente a Ferro Carril Oeste por los 16avos de final de la Copa Argentina, dirigido por el propio Gallardo.
Su paso proyección en el Millonario no fue el esperado ya que nunca logró consolidarse como un goleador esperado por el DT. En total jugó 37 partidos oficiales y anotó 2 goles. En julio de 2016 se fue en condición de libre al Torino F.C de Italia.
El resumen de empate 3-3 entre Real Sociedad y Alavés
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