12 de abril de 2026 Inicio
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River aprovechó un error de Racing y gana 1-0 en Avellaneda con un gol de Facundo Colidio

El Millonario, que busca el triunfo para acercarse a la punta de la Zona B, visita a la Academia en el estadio Juan Domingo Perón. El delantero abrió el marcador en el primer tiempo.

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Facundo Colidio convirtió el gol de River tras un error de Marcos Rojo.

Facundo Colidio convirtió el gol de River tras un error de Marcos Rojo.

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River visita a Racing.

River visita a Racing.

C5N

River le gana 1-0 a Racing en el estadio Juan Domingo Perón, en el marco de la fecha 14 de la Zona B del torneo Apertura 2026. El gol lo convirtió Facundo Colidio en el primer tiempo, después de un error de Marcos Rojo.

Racing recibirá a River en el marco de la 14° fecha del Torneo Apertura desde las 20
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El Millonario busca el triunfo para acercarse a la punta en la tabla de posiciones, mientras que la Academia pretende la victoria para consolidarse en los puestos de playoff. El árbitro es Sebastián Zunino.

El entrenador de River, Eduardo Coudet, realizó tres modificaciones en el equipo para enfrentar a Racing luego del empate 1-1 con Blooming en el debut en la Copa Sudamericana, ya que Gonzalo Montiel reemplaza a Fabricio Bustos, Tobías Ramírez debuta y juega por Lautaro Rivero, mientras que Marcos Acuña lo hace por Matías Viña.

Racing vs River
River visita a Racing.

River visita a Racing.

Por su parte, el DT de la Academia, Gustavo Costas, llevó a cabo ocho cambios en el once titular, luego de que derrotara 3-1 a Independiente Petrolero con una mayoría de suplentes, en su primer partido en la Copa Sudamericana: Ezequiel Cannavo reemplaza a Tobías Rubio, Marco Di Cesare a Franco Pardo, Marcos Rojo a Nazareno Colombo, Agustín García Basso a Ignacio Rodríguez, Santiago Sosa a Alan Forneris, Baltasar Rodríguez a Duván Vergara, Adrián Fernández a Gonzalo Sosa y Santiago Solari a Gastón Martirena.

El gol de River a Racing por el torneo Apertura 2026

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Racing vs. River: formaciones

  • Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Adrián Fernández; Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.
  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Tobías Ramírez, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.
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