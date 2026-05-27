27 de mayo de 2026 Inicio
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A qué hora juega River vs. Blooming, por Copa Sudamericana: formaciones y cómo verlo en vivo

El Millonario buscará recuperarse de la derrota en la final del Torneo Apertura contra Belgrano y tratará de asegurar su clasificación a los octavos de final, en lo que será el último partido previo al parate por el Mundial.

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Pese a con las manos vacías en el torneo local, el presente en esta copa no es tan desfavorable, ya que el Millonario lidera el grupo con 11 puntos y un empate le alcanzará para avanzar directamente a octavos como primero de la zona. Incluso perdiendo podría clasificarse, ya que solo quedaría eliminado si cae ante Blooming y, al mismo tiempo, Carabobo derrota a Red Bull Bragantino en Brasil.

De igual modo, la relación del equipo con el hincha no es la mejor, ya que en los últimos partidos se mostraron disconformes con el presente futbolístico del equipo y la derrota provocó el enojo de los simpatizantes y, además, marcará “la limpieza” del plantel de cara al segundo semestre.

Para este encuentro, Eduardo “Chacho” Coudet buscará poner lo mejor que tiene a disposición, pero las bajas por lesión y la salida de otros de cara al Mundial 2026 el armado del equipo no sea el mejor.

Sebastián Driussi quedó descartado por un esguince de grado II en la rodilla derecha, mientras que Matías Viña, quien sufrió un desgarro en el aductor derecho, ya se sumó a la Selección de Uruguay. Además, la sorpresa estuvo en la ausencia de Juan Fernando Quintero, quien el domingo pudo haber sido su último partido con la camiseta de Núñez ya que buscará irse del club después de la Copa del Mundo y ya cuenta con dos ofertas desde la MLS.

Ante tantas bajas como Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Aníbal Moreno, el entrenador apostó nuevamente por el regreso de los juveniles como Santiago Lencina, Ian Subiabre, Jonathan Spiff y Valentín Lucero.

Sin confirmación, Coudet haría dos cambios respecto a los que jugaron en el Mario Alberto Kempes: Germán Pezzella podría reemplazar a Lautaro Rivero en la última línea, y en la mitad de la cancha, Lucas Silva o Kevin Castaño serían el reemplazo natural de Aníbal Moreno, quien había jugado infiltrado y quedó entre algodones.

Por su parte, el conjunto boliviano afronta un panorama sumamente complejo tanto en su liga local como en la Sudamericana: los dirigidos por Erwin Sánchez, no encontraron regularidad y marcha en el fondo de la tabla de posiciones del grupo, donde apenas suma un punto que logró justo ante el Millonario.

Su última presentación internacional fue una dura derrota por 2-0 ante Carabobo en condición de local, lo que sentenció su eliminación de la Copa.

River vs. Blooming: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 21:30
  • Televisión: ESPN y DGo
  • Estadio: El Monumental.
  • Árbitro: Roberto Gutiérrez (Perú)
  • VAR: Ulises Mereles (Paraguay)

River vs. Blooming: probables formaciones

  • River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva o Kevin Castaño, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
  • Blooming: Braulio Uraezaña; Mauricio Cabral, Marc Enoumba, Julio Vila, José María Carrasco; Juan Mercado, Auli Oliveros; Guilmar Centella, Jeyson Chura, Roberto Hinojoza; Anthony Vásquez. DT: Erwin Sánchez.

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