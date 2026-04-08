8 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

En su debut en la Copa Sudamericana, River juega con 10 jugadores a los 4' del partido y empata con Blooming en Bolivia

El Millonario hace su estreno en la segunda competencia internacional del continente tras más de 10 años sin jugarla y el Chacho Coudet pone lo mejor que tiene para el duelo en Santa Cruz de la Sierra. Dirige el árbitro colombiano Andrés Rojas.

Por
River visita a Blooming en Santa Cruz de la Sierra.

River visita a Blooming en Santa Cruz de la Sierra.

River iguala con Blooming de Bolivia en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra en la 1ª fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El Millonario inicia su camino en la segunda competencia continental y el entrenador Eduardo Chacho Coudet pone lo mejor que tiene en su primer desafío internacional. Dirige el árbitro colombiano Andrés Rojas.

river debuta en la sudamericana: el antecedente que quiere replicar coudet, una decada mas tarde
Te puede interesar:

River debuta en la Sudamericana: el antecedente que quiere replicar Coudet, una década más tarde

Cabe aclarar, que para este debut en Copa Sudamericana, el Millonario no podrá contar con el lateral Marcos Acuña y el delantero Maximiliano Salas, quienes están suspendidos, tras ser expulsados en el último cruce por Copa Libertadores ante Palmeiras, en 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2042033835001426044&partner=&hide_thread=false

Blooming vs. River en Bolivia: las formaciones

Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Julio Vila, Gabriel Valverde, Diago Giménez; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojoza, Moisés Villarroel; Bayron Garcés y Antony Vásquez. DT: Mauricio Soria.

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro River, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tras el retiro, atravesó un proceso personal complejo que logró superar

El futbolista que pasó por River y Boca y luchó contra una fuerte depresión

River jugará en Santa Cruz de la Sierra frentre a Blooming desde las 21.30

River pone primera en la Sudamericana ante Blooming en Bolivia

Álvarez como punto de partida y regreso en la vida de Leonardo Talamonti.

El exfutbolista de River que hoy atiende una ferretería: cómo fue su carrera

El últmo partido en el Monumental entre River y Boca se disputó el abril del 2025. El Millo se impuso por 2 a 1.

Superclásico: River anunció cuándo y cómo será la venta de entradas frente a Boca

Boca volverá a la Libertadores tras dos años de ausencia con la ilusión de volver a ganarla

Se acabó la espera y arrancan la Libertadores y la Sudamericana: la agenda completa de los argentinos

River le ganó a Belgrano en el Monumental.

Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Belgrano

Rating Cero

Vuelve un clásico de la pantalla argentina.
play

Vuelve TVR a C5N: humor, archivos y grandes figuras con Juan Di Natale y Carolina Papaleo

La periodista insinuó que la producción manipula el contenido según quién sea el protagonista.

Carmiña no para: la expulsada de Gran Hermano por dichos racistas destrozó a Andrea del Boca

La reina de la ketamina, Jasveen Sangha, y el actor Matthew Perry.

La "reina de la ketamina" fue condenada a 15 años de cárcel por la muerte de Matthew Perry

Celis y Medina fueron pareja y son padres de las gemelas Laia y Aimé.

Thiago Medina dejará de convivir con Daniela Celis: el motivo detrás de la decisión

Marley volverá a la conducción del programa de viajes por el Mundial.
play

Marley confirmó que Ian Lucas lo acompañará en su programa sobre el Mundial 2026

Guido Icardi, China Suárez y Mauro Icardi.

El hermano de Mauro Icardi reveló que la China Suárez se ofreció como "mediadora" de la familia

últimas noticias

River visita a Blooming en Santa Cruz de la Sierra.

En su debut en la Copa Sudamericana, River juega con 10 jugadores a los 4' del partido y empata con Blooming en Bolivia

Hace 28 minutos
play

Denuncian que el "número 2" de Caputo recibió un millonario crédito del Banco Nación para comprar una casa en un country

Hace 31 minutos
play
Vuelve un clásico de la pantalla argentina.

Vuelve TVR a C5N: humor, archivos y grandes figuras con Juan Di Natale y Carolina Papaleo

Hace 53 minutos
La periodista insinuó que la producción manipula el contenido según quién sea el protagonista.

Carmiña no para: la expulsada de Gran Hermano por dichos racistas destrozó a Andrea del Boca

Hace 1 hora
La oposición quiere que Adorni dé explicaciones en el Congreso.

La oposición mide fuerzas y deja a Adorni a tiro de una interpelación

Hace 1 hora