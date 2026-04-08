En su debut en la Copa Sudamericana, River juega con 10 jugadores a los 4' del partido y empata con Blooming en Bolivia El Millonario hace su estreno en la segunda competencia internacional del continente tras más de 10 años sin jugarla y el Chacho Coudet pone lo mejor que tiene para el duelo en Santa Cruz de la Sierra. Dirige el árbitro colombiano Andrés Rojas. Por + Seguir en







River visita a Blooming en Santa Cruz de la Sierra.

River iguala con Blooming de Bolivia en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra en la 1ª fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El Millonario inicia su camino en la segunda competencia continental y el entrenador Eduardo Chacho Coudet pone lo mejor que tiene en su primer desafío internacional. Dirige el árbitro colombiano Andrés Rojas.

El equipo de Núñez, tras el triunfo frente a Belgrano de Córdoba por 3-0 en el Torneo Apertura, saltará a la cancha en tierras bolivianas con el mismo 11 titular, que viene de cuatro victorias consecutivas. Además, el Millonario buscará cortar una racha de cuatro partidos sin triunfos en Bolivia: registró un empate y tres derrotas.

Cabe aclarar, que para este debut en Copa Sudamericana, el Millonario no podrá contar con el lateral Marcos Acuña y el delantero Maximiliano Salas, quienes están suspendidos, tras ser expulsados en el último cruce por Copa Libertadores ante Palmeiras, en 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2042033835001426044&partner=&hide_thread=false Últimos movimientos previos al partido



21.30 Blooming#VamosRiver pic.twitter.com/r8gok6L1Mx — River Plate (@RiverPlate) April 9, 2026 Blooming vs. River en Bolivia: las formaciones Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Julio Vila, Gabriel Valverde, Diago Giménez; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojoza, Moisés Villarroel; Bayron Garcés y Antony Vásquez. DT: Mauricio Soria.