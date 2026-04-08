En su debut en la Copa Sudamericana, River juega con 10 jugadores a los 4' del partido y empata con Blooming en Bolivia

River iguala con Blooming de Bolivia en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra en la 1ª fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El Millonario inicia su camino en la segunda competencia continental y el entrenador Eduardo Chacho Coudet pone lo mejor que tiene en su primer desafío internacional. Dirige el árbitro colombiano Andrés Rojas.
El equipo de Núñez, tras el triunfo frente a Belgrano de Córdoba por 3-0 en el Torneo Apertura, saltará a la cancha en tierras bolivianas con el mismo 11 titular, que viene de cuatro victorias consecutivas. Además, el Millonario buscará cortar una racha de cuatro partidos sin triunfos en Bolivia: registró un empate y tres derrotas.
Cabe aclarar, que para este debut en Copa Sudamericana, el Millonario no podrá contar con el lateral Marcos Acuña y el delantero Maximiliano Salas, quienes están suspendidos, tras ser expulsados en el último cruce por Copa Libertadores ante Palmeiras, en 2025.
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Blooming vs. River en Bolivia: las formaciones
Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Julio Vila, Gabriel Valverde, Diago Giménez; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojoza, Moisés Villarroel; Bayron Garcés y Antony Vásquez. DT: Mauricio Soria.
River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro River, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.