Qué reveló la autopsia de Ana Lía Corte sobre sus últimos minutos con vida en Bariloche El Cuerpo Médico Forense realizó el procedimiento sobre el cuerpo descuartizado de la mujer de 52 años hallado en el barrio Arrayanes y determinó la causa de su muerte. Por Agregar C5N en









Ana Lía Corte, la barilochense desaparecida por tres semanas.

El Cuerpo Médico Forense realizó la autopsia sobre los restos de Ana Lía Corte, de 52 años, y determinó que murió por un paro cardíaco no traumático y no hallaron indicios de criminalidad en relación al desmembramiento. El estado en que fue encontrado el cuerpo corresponde al ataque de animales presentes en la zona, según el informe preliminar.

Ana Lía había sido encontrada sin vida en el barrio Arrayanes de Bariloche después de tres semanas desaparecida. Tras la autopsia, sus restos fueron entregados a sus familiares, indicaron desde el Ministerio Público Fiscal. Sus seres queridos habían realizado la denuncia por su desaparición el mismo 8 de mayo en el que dejaron de tener noticias de su paradero.

La investigación judicial había podido reconstruir que una cámara del colectivo de la línea 51 la captó a las 11:18 cuando se dirigía al centro de la ciudad con campera, mochila y su medicación psiquiátrica, pero sin celular ni documentación. La Fiscalía logró establecer que la mujer había abordado el colectivo en la avenida Pioneros y luego descendió en la última parada, en las inmediaciones de los galpones de la empresa Tres de Mayo.

Quién era Ana Lía Corte Corte tenía 52 años y era profesora de yoga, practicante de trekking y equí, según contó su familia. Estaba casada con Milton Marques y tenían un hijo de 12 años. Su marido reveló que era paciente psiquiátrica: “Sus problemas comenzaron en el año 2019, momento en que fue diagnosticada y medicada”.

En 2021, según su familia, se ausentó una tarde entera de lluvia intensa estando medicada, y fue encontrada a la mañana siguiente con un cuadro de hipotermia en la playa. “Desde el 2021 a la fecha Ana ha transitado momentos muy estables y alegres en familia”, contó Marqués a TN. La mujer había empezado nuevamente con problemas de insomnio y depresión, por lo que tuvieron que subirle la medicación. “La familia y sus amigos hemos estado siempre presentes en el tratamiento y la vida cotidiana de Ana Lía. Siendo un sostén de amor y cariño, intentando fortalecer su hermosa personalidad y autoestima”, agregó su pareja.