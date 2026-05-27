27 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Qué reveló la autopsia de Ana Lía Corte sobre sus últimos minutos con vida en Bariloche

El Cuerpo Médico Forense realizó el procedimiento sobre el cuerpo descuartizado de la mujer de 52 años hallado en el barrio Arrayanes y determinó la causa de su muerte.

Por
Ana Lía Corte

Ana Lía Corte, la barilochense desaparecida por tres semanas.

El Cuerpo Médico Forense realizó la autopsia sobre los restos de Ana Lía Corte, de 52 años, y determinó que murió por un paro cardíaco no traumático y no hallaron indicios de criminalidad en relación al desmembramiento. El estado en que fue encontrado el cuerpo corresponde al ataque de animales presentes en la zona, según el informe preliminar.

Cristian Barrelier, el único detenido por el caso de Agostina. 
Te puede interesar:

Caso de Agostina Vega: el detenido declaró que la menor se fue con otro joven

Ana Lía había sido encontrada sin vida en el barrio Arrayanes de Bariloche después de tres semanas desaparecida. Tras la autopsia, sus restos fueron entregados a sus familiares, indicaron desde el Ministerio Público Fiscal. Sus seres queridos habían realizado la denuncia por su desaparición el mismo 8 de mayo en el que dejaron de tener noticias de su paradero.

La investigación judicial había podido reconstruir que una cámara del colectivo de la línea 51 la captó a las 11:18 cuando se dirigía al centro de la ciudad con campera, mochila y su medicación psiquiátrica, pero sin celular ni documentación. La Fiscalía logró establecer que la mujer había abordado el colectivo en la avenida Pioneros y luego descendió en la última parada, en las inmediaciones de los galpones de la empresa Tres de Mayo.

Quién era Ana Lía Corte

Corte tenía 52 años y era profesora de yoga, practicante de trekking y equí, según contó su familia. Estaba casada con Milton Marques y tenían un hijo de 12 años. Su marido reveló que era paciente psiquiátrica: “Sus problemas comenzaron en el año 2019, momento en que fue diagnosticada y medicada”.

En 2021, según su familia, se ausentó una tarde entera de lluvia intensa estando medicada, y fue encontrada a la mañana siguiente con un cuadro de hipotermia en la playa. “Desde el 2021 a la fecha Ana ha transitado momentos muy estables y alegres en familia”, contó Marqués a TN.

La mujer había empezado nuevamente con problemas de insomnio y depresión, por lo que tuvieron que subirle la medicación. “La familia y sus amigos hemos estado siempre presentes en el tratamiento y la vida cotidiana de Ana Lía. Siendo un sostén de amor y cariño, intentando fortalecer su hermosa personalidad y autoestima”, agregó su pareja.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El hecho se produjo en Aeroparque Jorge Newbery.

Tragedia en Aeroparque: quién era el operario que murió por causas que se investigan

Un hombre con restricción perimetal persiguió a su expareja y se lanzó sobre su auto. 

"Sos mía o de nadie": violó la perimetral y atacó a su expareja en Tucumán

play

El hallazgo en los allanamiento del detenido que complica su situación

Claudio Gabriel Barrelier es el único detenido por la desaparición de Agostina Vega. 

Desaparición de Agostina Vega: la versión del detenido sobre el encuentro con la joven y el "auto rojo"

La joven que relató cómo la persiguió un hombre armado en Belgrano.

Pánico en Belgrano: el dramático relato de una joven que fue perseguida por un hombre armado

Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada intensamente en Córdoba.

El último mensaje que envió Agostina Vega antes de desaparecer que puede ser clave en la investigación

Rating Cero

Pata Villanueva tuvo un accidente en Punta del Este en 2021 que la dejó al borde de la muerte.

Pata Villanueva, internada en terapia intensiva: qué dice el primer parte médico

Eduardo Carrera, conmovido tras conocer a su hija Mía.

Gran Hermano: Eduardo Carrera vio por primera vez a su hija y en redes lo fulminaron por su reacción

Moria arrinconó a Callejón por la pelea mediática y judicial con su exmarido.

"No me hablaba": se supo qué hizo Fernanda Callejón tras el cruce en vivo con Moria Casán

El exparticipante de GH quedó en vuelto en un hecho policial con su padre.

El ex Gran Hermano Thiago Medina publicó un video al borde de la censura y recibió duras criticas

Los premios Gardel generaron revuelo entre algunos famosos.

El escándalo en los premios Gardel del que hablan las figuras de la TV: "Son patéticos"

Stray Kids agotó las entradas para el Hipódromo de San Isidro en tan sólo 3 horas.

Stray Kids agotó su show en el Hipódromo de San Isidro en menos de 3 horas

últimas noticias

Pata Villanueva tuvo un accidente en Punta del Este en 2021 que la dejó al borde de la muerte.

Pata Villanueva, internada en terapia intensiva: qué dice el primer parte médico

Hace 13 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 28 de mayo

Hace 17 minutos
Gustavo Petro no podrá ser reelegido.

Elecciones presidenciales en Colombia: 14 candidatos compiten para suceder a Gustavo Petro

Hace 25 minutos
Eduardo Carrera, conmovido tras conocer a su hija Mía.

Gran Hermano: Eduardo Carrera vio por primera vez a su hija y en redes lo fulminaron por su reacción

Hace 26 minutos
El papa León XIV.

El papa León XIV condenó "la fuerte intensificación" de la guerra entre Rusia y Ucrania

Hace 30 minutos