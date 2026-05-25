25 de mayo de 2026 Inicio
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Reapareció el Tano Pasman tras la caída de River ante Belgrano: qué dijo

El hincha que se volvió un símbolo de la bronca millonaria durante el descenso de 2011 volvió a expresar su frustración luego de la derrota por 3 a 2 en la final del Torneo Apertura 2026. Defendió el penal cobrado por Yael Falcón Pérez y cuestionó el rendimiento del equipo.

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Tano Pasman

Tano Pasman, tras la caída de River ante Belgrano:

Tras la derrota de River ante Belgrano por 3 a 2 en la final del Torneo Apertura 2026, el Tano Pasman cuestionó al equipo y sorprendió al respaldar el polémico penal sancionado por Yael Falcón Pérez

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El fanático que se hizo conocido por sus explosivas reacciones frente al televisor durante la promoción de 2011 volvió a ponerle voz a la decepción de los hinchas, aunque aclaró que esta vez el problema no pasa por el rival cordobés sino por el propio equipo de Núñez.

Incluso arrancó con una cuota de ironía al describir cómo estaba después de la derrota: "Hoy fui al gimnasio, pero estoy como River: no avancé un carajo", lanzó en diálogo con Radio Mitre.

El histórico hincha calificó el encuentro como "un partido horrible" y reconoció que el hecho de haber perdido otra vez frente a Belgrano alimenta el folclore futbolero. Sin embargo, remarcó que la lectura de fondo va por otro lado. "Que sea contra Belgrano es parte del folclore, pero la realidad es que el problema es River", sostuvo.

En su análisis del desarrollo del partido, consideró que el equipo había comenzado de buena manera pero que terminó pagando errores propios y cierta falta de fortuna. Además, rechazó la idea de que el conjunto de Núñez haya merecido mejor suerte: "River no fue superior".

También admitió que durante el partido volvió a aparecer aquella faceta que lo convirtió en un fenómeno viral hace más de una década. "Puteé mucho, no podía cambiar la actitud", contó entre risas. El momento de mayor enojo llegó con el tercer gol de Belgrano. "No lo podía creer. Ahí fue el momento de más puteadas", confesó.

Pasman además cuestionó la lectura táctica del entrenador y aseguró que "Chacho tardó en hacer los cambios", aunque una de sus opiniones más fuertes estuvo relacionada con la jugada más discutida de la final: el penal sancionado por Yael Falcón Pérez por una mano de Lautaro Rivero.

Lejos de sumarse a las críticas al árbitro, el hincha defendió la decisión. "Para mí estuvo bien cobrado. El defensor debe ir siempre con las manos atrás, no con las manos al costado. Además hace un movimiento", explicó. "Después del penal ya era un partido fuera de contexto", concluyó.

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