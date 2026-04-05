Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Belgrano

El próximo partido de River será contra Blooming en su debut en la Copa Sudamericana, en el marco del inicio de su recorrido con el objetivo de conseguir un nuevo título internacional. El encuentro se llevará adelante el miércoles a las 21:30 en el estadio Ramón Aguilera Costas, por el grupo H del campeonato continental.
El club de Núñez quedó dentro del Grupo H, donde también tendrá que enfrentar a Red Bull Bragantino de Brasil y Carabobo de Venezuela. La fase de grupos empezará en la semana del 8 de abril y finalizará el 27 de mayo, mientras que los playoffs se jugarán en las semanas del 22 y 29 de julio, después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
En tanto, el Millonario enfrentará a un equipo brasileño de tercer orden, además viajará a Bolivia y evitará la altura, ya que jugará en Santa Cruz de la Sierra. Mientras que el vuelo más largo será a Valencia, ciudad venezolana donde hace de local Carabobo: serán 5.100km. El Millonario fue cabeza de serie de su grupo y por eso evitó a otros equipos incómodos.