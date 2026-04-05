Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Belgrano El Millonario derrotó 3-0 al Pirata por el torneo Apertura 2026, por lo que mantiene su puntaje ideal con la dirección técnica de Eduardo Coudet. Ahora, se preparará para su siguiente partido. Por + Seguir en







River le ganó a Belgrano en el Monumental. X (@LigaAFA)

River le ganó 3-0 a Belgrano en el estadio Monumental por la fecha 13 del torneo Apertura 2026, por lo que mantiene su puntaje ideal con la dirección técnica de Eduardo Coudet y saltó al segundo puesto de la Zona B. Ahora, se preparará para su siguiente cruce.

El próximo partido de River será contra Blooming en su debut en la Copa Sudamericana, en el marco del inicio de su recorrido con el objetivo de conseguir un nuevo título internacional. El encuentro se llevará adelante el miércoles a las 21:30 en el estadio Ramón Aguilera Costas, por el grupo H del campeonato continental.

Coudet Eduardo Coudet, entrenador de River. El club de Núñez quedó dentro del Grupo H, donde también tendrá que enfrentar a Red Bull Bragantino de Brasil y Carabobo de Venezuela. La fase de grupos empezará en la semana del 8 de abril y finalizará el 27 de mayo, mientras que los playoffs se jugarán en las semanas del 22 y 29 de julio, después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.