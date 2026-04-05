5 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Belgrano

El Millonario derrotó 3-0 al Pirata por el torneo Apertura 2026, por lo que mantiene su puntaje ideal con la dirección técnica de Eduardo Coudet. Ahora, se preparará para su siguiente partido.

Por
River le ganó a Belgrano en el Monumental.

River le ganó a Belgrano en el Monumental.

X (@LigaAFA)
River le ganó a Belgrano.
Te puede interesar:

River, imparable: goleó 3-0 a Belgrano en el Monumental y llega afilado al debut en la Sudamericana

El próximo partido de River será contra Blooming en su debut en la Copa Sudamericana, en el marco del inicio de su recorrido con el objetivo de conseguir un nuevo título internacional. El encuentro se llevará adelante el miércoles a las 21:30 en el estadio Ramón Aguilera Costas, por el grupo H del campeonato continental.

Coudet
Eduardo Coudet, entrenador de River.

Eduardo Coudet, entrenador de River.

El club de Núñez quedó dentro del Grupo H, donde también tendrá que enfrentar a Red Bull Bragantino de Brasil y Carabobo de Venezuela. La fase de grupos empezará en la semana del 8 de abril y finalizará el 27 de mayo, mientras que los playoffs se jugarán en las semanas del 22 y 29 de julio, después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

En tanto, el Millonario enfrentará a un equipo brasileño de tercer orden, además viajará a Bolivia y evitará la altura, ya que jugará en Santa Cruz de la Sierra. Mientras que el vuelo más largo será a Valencia, ciudad venezolana donde hace de local Carabobo: serán 5.100km. El Millonario fue cabeza de serie de su grupo y por eso evitó a otros equipos incómodos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Desde las 18, River recibirá a Belgrano en el Estadio Monumental por la 13° fecha del Torneo Apertura

Coudet quiere estirar su invicto ante Belgrano en el Monumental

Enzo Fernández en Chelsea.

Video: Enzo Fernández respondió si volverá a River y le hizo un guiño a Real Madrid

River analiza reforzar su defensa con un campeón del mundo.

Bombazo: un grande de Argentina sueña con sumar a un campeón del mundo después del Mundial 2026

Coudet sumó un defensor.

Bombazo en el mercado de pases: River se quedó con una de las máximas promesas del fútbol argentino

Leandro Paredes y Giuliano Galoppo en el último Superclásico.

River vs. Boca ya tiene fecha y horario confirmados: cuándo se juega el Superclásico

Actualmente, el estadio Monumental tiene una capacidad de 85 mil espectadores

River presentó la obra del techado y ampliación del Monumental: todos los detalles

Rating Cero

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls oficializó su noviazgo. 

¿De quién se trata?: Muna Pauls presentó a su novio en redes sociales

El Poroto Cubero y Mica Viciconte mantienen viva la llama de la pasión. 

"Yo le dije que se ponga un...": Mica Viciconte reveló cómo cumplió una fantasía de Fabián Cubero

Pincoya y Tamara Paganini tuvieron otro tenso cruce que hará que la producción piense si habrá o no una sanción

La grave denuncia de una participante de Gran Hermano contra Tamara Paganini: "Me tiró agua caliente"

Esta película, disponible en Netflix, está encantando a todo el público
play

Cuál es la película sobre la pre adolescencia que llegó a Netflix y emociona sin tener golpes bajos

Su carrera combina éxitos comerciales y reconocimiento crítico.

Qué fue de la vida de Meryl Streep tras El diablo viste a la moda

Tanto amor no me cabe, publicó la actriz junto a un carrusel de fotos de su maternidad.

Imágenes íntimas: Úrsula Corberó compartió la ternura y los momentos más desafiantes de la maternidad

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del domingo 5 de abril de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3362 del domingo 5 de abril de 2026

Hace 34 minutos
Milei junto a sus funcionarios más cercanos.

Milei comienza la semana con una reunión de Gabinete para dar una señal de unidad ante el escándalo de Adorni

Hace 52 minutos
Lluvia en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Alerta amarilla en el AMBA: lluvia y vientos fuertes para empezar la semana

Hace 54 minutos
Luis Caputo, ministro de Economía.

Caputo justificó los créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios del Gobierno: "No hay nada ilegal"

Hace 1 hora
La media de edad se sitúa en los 36 años y destaca una presencia femenina superior al 30%.

Ya son más de un millón las personas que trabajan como delivery o choferes de aplicación en Argentina

Hace 1 hora