24 de mayo de 2026 Inicio
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Torneo Apertura: los mejores memes de la final que River perdió ante Belgrano

La gran final del campeonato se palpitó en redes sociales con una avalancha de memes y posteos. Para Belgrano de Córdoba, se trató de una final histórica que despertó la pasión de sus hinchas y marcó un hito en la memoria del pirata.

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Belgrano de Córdoba obtuvo su primer campeonato en Primera división. 

Belgrano de Córdoba obtuvo su primer campeonato en Primera división. 

La gran final del campeonato se palpitó en redes sociales con una avalancha de memes y posteos. Para Belgrano de Córdoba, se trató de una final histórica que despertó la pasión de sus hinchas y marcó un hito en la memoria del pirata.

River perdió con Belgrano en el Mario Alberto Kempes.
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River perdió 3-2 ante El Pirata cordobés en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por la final del Torneo Apertura 2026. Facundo Colidio y Tomás Galván convirtieron para el Millonario, mientras que Leonardo Morales y Nicolás Fernández, con un doblete, anotaron para el Pirata.

Fundado en 1905, el Pirata es uno de los clubes más importantes del interior del país y tras más de un siglo de trayectoria, alcanzó por fin la gloria máxima: se consagró campeón de la Primera División por primera vez en su historia. Las redes explotaron con la alegría de los fanáticos celestes y también se llenaron de comentarios de aquellos que aprovecharon para recordarle a River su paso por la B nacional.

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En la antesala del partido, una coincidencia ligada al Potro Rodrigo volvió a despertar la ilusión de los hinchas celestes. El emblemático cantante cordobés, reconocido fanático del club, habría cumplido 53 años hoy 24 de mayo, justo en la fecha de la definición en el estadio Mario Alberto Kempes y en la que su querido Belgrano salió campeón. Su madre Beatriz Olave compartió un posteo en sus redes sociales celebrando la fecha y pidiéndole el deseo de la copa a su hijo.

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Uno de los héroes de la hazaña celeste fue Nicolás Uvita Fernández quien entró para marcar el gol del empate. No solo clavó el 2-2 parcial y de penal, sino que pocos minutos después aprovechó un centro para poner el 3-2 del triunfo del Pirata cordobés sobre River Plate.

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Otro de los grandes artífices de la histórica celebración del conjunto cordobés fue su conductor, Ricardo "El Ruso" Zielinski. En su segundo ciclo al frente de la institución, tras renovar contrato por toda la temporada, el DT volvió a dejar su huella alcanzando la final del Torneo Apertura del fútbol argentino.

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Los mejores memes y reacciones de la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano en redes sociales.

Memes river - belgrano

Los mejores memes y reacciones de la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano en redes sociales.

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