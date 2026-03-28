Bombazo en el mercado de pases: River se quedó con una de las máximas promesas del fútbol argentino El jugador llegó desde Argentinos Juniors y se destacó como el capitán de la Selección Sub 20. La transacción fue por el 80% del pase y un valor cercano a los u$s3 millones. Por + Seguir en







Ramírez fue una de las figuras de la Sub 20.

River dio la sorpresa y durante las últimas horas del viernes cerró la incorporación de Tobías Ramírez, juvenil de 19 años. Llega desde Argentinos Juniors y, tras una negociación acelerada, el club de Núñez adquirió el 80% de su pase en una operación cercana a los u$s3,5 millones. Firmará hasta diciembre de 2029.

El central, uno de los proyectos más interesantes del fútbol local, se incorporará de inmediato al plantel que dirige Eduardo Coudet, quien lo tenía en carpeta desde hace tiempo.

River pudo cerrar la operación gracias a una prórroga especial en el mercado tras la venta reciente del paraguayo Matías Galarza Fonda y la idea es contar con el para pelear el campeonato en el plano local como así también la Copa Sudamericana.

tobias ramirez Tobías Ramírez en Argentinos Juniors La llegada de Ramírez apunta a reforzar una defensa golpeada, especialmente tras la lesión de Juan Carlos Portillo, que estará afuera del equipo todo este año En ese contexto, el juvenil no solo aparece como apuesta a futuro, sino también como una alternativa concreta para pelear por un lugar desde ahora.

Quién es Tobías Ramírez, el nuevo refuerzo de River Formado en Argentinos, Ramírez debutó en Primera en 2024 —justamente ante River— bajo la conducción de Gabriel Milito. Desde entonces acumuló 43 partidos oficiales, destacándose por su solidez, juego aéreo y capacidad de anticipo.

Además, fue capitán de la Selección Argentina Sub 20 en el Mundial de Chile 2025, donde disputó todos los encuentros y alcanzó el subcampeonato, consolidándose como líder defensivo. Estuvo en el radar del Alavés a principio de este año, y si bien habían ofertado un valor cercano al que se llevó River, la propuesta finalmente se cayó. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ScoutenFootball/status/1977361108181651568&partner=&hide_thread=false TOBÍAS RAMÍREZ [ARGENTINOS JUNIORS] vs. MÉXICO



Cuartos de final – Mundial U20.



Por: @SebaEsquerre



Central que inició el encuentro actuando por el perfil izquierdo (pie natural derecho) y posteriormente se desplazó al derecho, mostrando una notoria capacidad de adaptación… pic.twitter.com/wVAN7cORuh — Scouten (@ScoutenFootball) October 12, 2025