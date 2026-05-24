Video: los goles de River vs. Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026 Facundo Colidio y Tomás Galván convirtieron los goles del Millonario, mientras que Leonardo Morales y Nicolás Fernández, con un doblete, anotaron para el Pirata. El equipo cordobés consiguió el primer título de su historia en la Primera División. Por Agregar C5N en









River y Belgrano juegan en Córdoba.

River perdió 3-2 con Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por la final del Torneo Apertura 2026, por lo que no pudo quedarse con el título y el Pirata logró su primera estrella en la Primera División. Facundo Colidio y Tomás Galván convirtieron los goles del Millonario, mientras que Leonardo Morales y Nicolás Fernández, con un doblete, anotaron para el Pirata.

El primer gol del equipo de Eduardo Coudet se produjo a los 18 minutos, cuando Galván se impuso sobre la marca de Rigoni y le cedió la pelota a Colidio, quien definió frente al arco y desató los festejos de los hinchas en el estadio. De esta manera, el ex Tigre convirtió su gol 32 en el Millonario tras su llegada al club en julio de 2023.

No obstante, Morales lo empató de cabeza a los 26 minutos tras un tiro de esquina ejecutado por Zelarayán, por lo que el defensor de 35 años convirtió su primer tanto en el equipo cordobés.

Belgrano Belgrano le ganó a River y consiguió su primer título en la Primera División. X (@Belgrano)

River volvió a ponerse en ventaja a los 14 minutos del segundo tiempo con un gol de Galván, después de que Colidio avanzara varios metros con la pelota y se la cediera al ex Vélez, quien definió de zurda.