19 de marzo de 2026 Inicio
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Cuándo y contra quién debuta River en la Copa Sudamericana 2026

El Millonario ya conoce a sus rivales para la fase de grupos y se definió a quién enfrentará en el comienzo del torneo. El sorteo se realizó este jueves en Paraguay, en la sede de la CONMEBOL.

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River enfrentará un nuevo desafío en la Copa Sudamericana 2026.

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River Plate renueva la ilusión de conseguir un nuevo título internacional, y el sueño va tomando una forma cada vez más concreta. Después del sorteo oficial que se realizó este jueves en la sede de la CONMEBOL en Luque, Paraguay, el Millonario ya sabe cómo comenzará su camino en el torneo: debutará en la semana del 8 de abril ante Blooming en Bolivia.

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El club de Núñez quedó dentro del Grupo H, donde también tendrá que enfrentar a Red Bull Bragantino de Brasil y Carabobo de Venezuela. Según el cronograma dispuesto por la CONMEBOL, la fase de grupos empezará en la semana del 8 de abril y finalizará el 27 de mayo. Los playoffs se jugarán en las semanas del 22 y 29 de julio, después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Enfrentará a un equipo brasileño de tercer orden, además viajará a Bolivia y evitará la altura, ya que el equipo jugará en Santa Cruz de la Sierra. Mientras que el vuelo más largo será a Valencia, ciudad venezolana, donde hace de local Carabobo: serán 5.100km. El Millonario fue cabeza de serie de su grupo y por eso evitó a otros equipos incómodos.

river grupo h

¿Cómo es el formato de la Copa Sudamericana?

El torneo estará conformado por ocho grupos de cuatro equipos cada uno. Los que terminen en el primer puesto de cada zona clasificarán directamente a los octavos de final, mientras que los segundos deberán disputar una instancia de repechaje para seguir en competencia.

En esa fase se sumarán ocho equipos provenientes de la Copa Libertadores (los que finalicen terceros en sus grupos). Desde allí, las eliminatorias se jugarán con formato ida y vuelta, sin ventaja deportiva, hasta llegar a la final, que se disputará el 21 de noviembre a partido único en sede neutral.

Copa Sudamericana
Se realizó el sorteo de la fase de grupos del segundo torneo más importante del fútbol sudamericano.

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