Cuándo vuelve a jugar River tras perder la final del Torneo Apertura 2026

El equipo de Eduardo Coudet perdió 3-2 con Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes, por lo que no pudo quedarse con un nuevo título en su historia. Ahora, intentará pasar la página en su siguiente partido.

River perdió 3-2 con Belgrano en un infartante partido en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por la final del Torneo Apertura 2026, por lo que no pudo quedarse con un nuevo título. Ahora, se preparará para su siguiente partido.

El próximo encuentro de River será contra Blooming de Bolivia en el marco de la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, donde el Millonario buscará el triunfo para terminar en la primera posición y clasificar a los octavos de final del torneo continental. El cruce se llevará a cabo el miércoles desde las 21:30 en el estadio Monumental.

El último enfrentamiento entre ambos equipos se produjo el 8 de abril, cuando empataron 1-1 en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera por la primera jornada de la fase de grupos con goles de Sebastián Driussi para el conjunto de Núñez y de Anthony Vásquez para el elenco boliviano.

A River le tocó uno de los grupos más difíciles con varios viajes largos y rivales de los más variados en una competencia que volvió a jugar después de 11 años. La última vez que había dicho presente llegó hasta semifinales en 2015, donde cayó con Huracán, cuando todavía la Sudamericana y la Libertadores se disputaban semestralmente y no al mismo tiempo.

Tras ir por Nicolás Otamendi, ahora River Plate quiere a otro campeón del mundo

River Plate acaba de confirmar que Nicolás Otamendi regresará al fútbol argentino después de disputar el Mundial 2026 y será jugador del club del cual confesó ser hincha. Ahora se encuentra en tratativas para adquirir a otra figura de la Scaloneta y fortalecer al combinado dirigido por Eduardo Coudet de cara al próximo torneo.

Según trascendió el presidente Stefano Di Carlo volvió a contactarse con Thiago Almada, para consultar su situación en Atlético de Madrid y saber si tiene intención de volver al país. No obstante, la dirigencia indicó que el pase se torna difícil por el costo del jugador: el futbolista fue adquirido en España por una cifra cercana a los 46 millones de dólares y se espera que busque recuperar la inversión.

River reactivó las negociaciones con el entorno del campeón del mundo iniciadas en enero tras conocerse que planea cambiar de club tras disputar su segundo Mundial en menos de un mes. Mientras estuvo en el Atlético de Madrid, Almada jugó 40 partidos con 4 goles y 2 asistencias, pero fue suplente habitual y declarado transferible en enero.