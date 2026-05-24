24 de mayo de 2026 Inicio
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María Corina Machado anunció su candidatura a la presidencia de Venezuela

La líder opositora del país caribeño confirmó que se presentará en los comicios, que todavía no tienen fecha definida. "Tendremos elecciones limpias y libres", afirmó.

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María Corina Machado anunció su candidatura a la presidencia de Venezuela.

María Corina Machado anunció su candidatura a la presidencia de Venezuela.

semana.com

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, anunció su candidatura a la presidencia y expuso que planea regresar al país caribeño este año, en el marco de una reunión que mantuvo con otros dirigentes políticos en Panamá. No obstante, todavía no se definió la fecha de los comicios, luego del arresto del exmandatario Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos.

El secuestro del material ilícito ocurrió tras la requisa de un autobús.
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Durante el encuentro en Panamá, Machado oficializó su postulación a la presidencia y remarcó los comicios. "Yo seré candidata, pero podrá haber otros, por supuesto. Tendremos elecciones limpias y libres. La libertad de Venezuela va a representar la libertad de las Américas para siempre", expresó.

En tal sentido, subrayó su postura. "Todos transmitamos. A todos los venezolanos, a todos los panameños y ciudadanos de otros países que acompañan nuestra causa y a todos nuestros aliados. Tenemos un mandato, tenemos una ruta, tenemos una estrategia y hoy tenemos no solo una fuerte conducción política, pero además tenemos una sociedad cohesionada, unida, decidida y organizada como ninguna otra", expresó.

María Corina Machado
María Corina Machado anunció su candidatura a la presidencia de Venezuela.

María Corina Machado anunció su candidatura a la presidencia de Venezuela.

Venezuela atraviesa una situación política incierta, ya que la administración de Donald Trump no avanzó en las conversaciones sobre las próximas elecciones, pese a que la Constitución indica un plazo de 30 días para convocar a los comicios ante la falta del presidente. En esta línea, Machado advirtió que organizar una votación "con condiciones democráticas" demoraría entre siete y nueve meses.

Machado fue inhabilitada en julio de 2024 para postularse contra el chavismo y fue Edmundo González Urrutia quien la reemplazó. Luego pasó a la clandestinidad por las amenazas recibidas en medio de protestas. Fue entonces que aseguró que “uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina de los últimos tiempos” y “una figura clave y unificadora en una oposición política que en su momento estuvo profundamente dividida”.

Entre sus propuestas de gobierno están un programa extenso de privatizaciones de empresas públicas, incluyendo la actividad petrolera. Apoya el debate sobre la despenalización del aborto en casos de violación, el uso medicinal de la marihuana y el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo.

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