Cuándo vuelve a jugar Boca tras su victoria sobre Universidad Católica

Boca le ganó 2 a 1 a Universidad Católica en el estadio Claro Arena en su debut en la Copa Libertadores, por lo que sumó tres puntos en su primer partido por el grupo D en su vuelta al torneo continental. Ahora, se preparará para su siguiente partido.
El próximo encuentro de Boca será contra Independiente, que el sábado venció 1-0 a Racing en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini por la fecha 13 del torneo Apertura 2026 en el marco del clásico de Avellaneda. El cruce, que será especial ya que se trata de uno de los clásicos del fútbol argentino, se jugará el sábado a las 19:30 en la Bombonera por la jornada 14 de la Zona A del campeonato.
El último encuentro entre Xeneize y el Rojo se produjo el 19 de mayo de 2025 en la Bombonera por los cuartos de final del torneo Clausura 2025, cuando el conjunto de Avellaneda se impuso 1-0 con un gol del colombiano Álvaro Angulo, quien ahora se desempeña en el Pumas de México, y accedió a las semifinales del campeonato.
El conjunto de Claudio Úbeda marcha en la tercera posición de la Zona A del torneo con 20 puntos y podría trepar a la punta en caso de ganarle a Independiente, aunque deberían combinarse una serie de otros resultados.
Superclásico: River anunció cuándo y cómo será la venta de entradas frente a Boca
River tendrá una agenda bastante cargada en abril y mayo con una serie de enfrentamientos en el Monumental entre el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana. A raíz de ello, la dirigencia del Millonario dio a conocer la venta de entradas para todos los choques de local inclusivo, en el Superclásico frente a Boca.
El partido más importante del semestre contra el Xeneize se disputará el próximo 19 de abril en Núñez desde las 17 y los hinchas ya están atentos a cuándo se deberán hacer la fila virtual para adquirir un ticket y estar presente en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.
Como viene haciendo habitualmente con el expendio de boletos, la venta de los boletos, que será a través de River ID, estará divididos en días y horarios dependiendo la categoría de cada fanático, aunque no se dieron a conocer los precios.
Cuándo y a qué hora se pondrá a la venta las entradas
Socios: desde el martes 14 de abril a las 10.
Sociosy Socios Comunitarios (Somos River): desde el martes 14 de abril a las 17.
No socios: en caso de existir un remanente, el club publicará posteriormente el cronograma.
Vitalicios: desde el jueves 16 de abril a las 10, hasta el viernes 17 de abril a las 17.