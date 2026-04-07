Cuándo vuelve a jugar Boca tras su victoria sobre Universidad Católica El Xeneize superó por 2-1 al equipo chileno en su debut en la Copa Libertadores y ya se prepara para jugar otro partido clave. Por + Seguir en







Boca ya se prepara para su siguiente partido. @Libertadores

Boca le ganó 2 a 1 a Universidad Católica en el estadio Claro Arena en su debut en la Copa Libertadores, por lo que sumó tres puntos en su primer partido por el grupo D en su vuelta al torneo continental. Ahora, se preparará para su siguiente partido.

El próximo encuentro de Boca será contra Independiente, que el sábado venció 1-0 a Racing en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini por la fecha 13 del torneo Apertura 2026 en el marco del clásico de Avellaneda. El cruce, que será especial ya que se trata de uno de los clásicos del fútbol argentino, se jugará el sábado a las 19:30 en la Bombonera por la jornada 14 de la Zona A del campeonato.

claudio ubeda Claudio Úbeda junto a Juvenal Rodríguez, su ayudante de campo. El último encuentro entre Xeneize y el Rojo se produjo el 19 de mayo de 2025 en la Bombonera por los cuartos de final del torneo Clausura 2025, cuando el conjunto de Avellaneda se impuso 1-0 con un gol del colombiano Álvaro Angulo, quien ahora se desempeña en el Pumas de México, y accedió a las semifinales del campeonato.

El conjunto de Claudio Úbeda marcha en la tercera posición de la Zona A del torneo con 20 puntos y podría trepar a la punta en caso de ganarle a Independiente, aunque deberían combinarse una serie de otros resultados.

Superclásico: River anunció cuándo y cómo será la venta de entradas frente a Boca River tendrá una agenda bastante cargada en abril y mayo con una serie de enfrentamientos en el Monumental entre el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana. A raíz de ello, la dirigencia del Millonario dio a conocer la venta de entradas para todos los choques de local inclusivo, en el Superclásico frente a Boca.