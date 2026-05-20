Qué dijo el VAR sobre las polémicas en Boca-Cruzeiro: los audios publicados por Conmebol

El ente sudamericano hizo públicos los diálogos entre Jesús Valenzuela, árbitro principal del partido, y Ángel Arteaga desde la cabina de VAR. Qué explicaron sobre las diferencias entre las manos de Milton Delgado y Lucas Romero.

La Conmebol publicó los audios correspondientes a las jugadas que generaron más polémica entre Boca-Cruzeiro, que terminó en empate 1-1 en La Bombonera.

Qué necesita Boca para clasificar a octavos en la Copa Libertadores tras el polémico empate ante Cruzeiro

A través de dos videos oficiales, el organismo explicó las decisiones tomadas por el árbitro Jesús Valenzuela y el encargado del VAR, Ángel Arteaga, en las jugadas que generaron mayor controversia: el gol anulado a Miguel Merentiel y el penal reclamado sobre el final del partido.

En el primero de los videos publicados por la Conmebol, se escucha cómo Ángel Arteaga detecta rápidamente la infracción de Milton Delgado antes de la definición de Miguel Merentiel.

“Cabecea blanco, el brazo está abierto, pega en la mano y baja ”, explicó el árbitro VAR mientras revisaba distintas cámaras de la jugada.

Esa misma toma fue enviada al monitor para que Jesús Valenzuela realizara la revisión en la cancha. Luego de observar la acción durante apenas unos segundos, el juez venezolano confirmó la decisión. “Dale, voy con mano”, expresó Valenzuela antes de anular el tanto de Boca, sosteniendo que su mano incidió con la jugada que terminó en gol.

La mano de Lucas Romero y el penal que reclamó todo Boca

La segunda acción polémica ocurrió en el cierre del encuentro, cuando todo Boca reclamó penal por una mano de Lucas Romero dentro del área en el minuto 90+11.

Mientras los jugadores protestaban, el audio difundido deja escuchar la primera reacción de Valenzuela en el campo de juego. “No”, respondió de manera inmediata el árbitro, al tiempo que realizó el gesto de que el futbolista de Cruzeiro intentó retirar el brazo para evitar el impacto.

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Desde la cabina del VAR, Arteaga coincidió rápidamente con la interpretación. “Va en salida, la mano está en posición natural y además quiere sacar su brazo”, sostuvo el juez encargado de la tecnología.

Pocos segundos después llegó la confirmación definitiva para cerrar el chequeo. “Jesús, la situación del área, todo chequeado. La posición de la mano es natural. Además quiere quitar su brazo y el contexto es hacia afuera”, concluyeron desde el VAR.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate con Cruzeiro por la Copa Libertadores

Boca empató 1 a 1 con Cruzeiro en la Bombonera por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, en un partido clave por sus aspiraciones para clasificar a los octavos de final del torneo. Ahora se preparará para su siguiente encuentro, que también será importante para el gran objetivo del Xeneize.

El próximo encuentro de Boca será contra Universidad Católica, que el jueves enfrentará en Chile a Barcelona de Ecuador. El cruce se jugará el 28 de mayo desde las 21:30 en la Bombonera en el marco de la última jornada de la fase de grupos, por lo que podría ser crucial para que el equipo de La Ribera se meta en la próxima ronda del campeonato continental.

El último cruce entre el Xeneize y los Cruzados se produjo el 7 de abril en el Estadio San Carlos de Apoquindo por la primera fecha del torneo, cuando el conjunto de Claudio Úbeda se impuso 2-1 con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro, mientras que Juan Díaz descontó para el equipo local.

Boca disputará sus últimos partidos previo al Mundial 2026 y espera por la resolución de las autoridades de la Copa Argentina, ya que debe enfrentar a Sarmiento por los 16avos de final con día y horario a definir.