7 de abril de 2026 Inicio
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Mal momento para los hinchas de Boca en Chile: fueron atacados por la barra de Colo Colo

Los fanáticos del Cacique le robaron banderas y celulares en la puerta del hotel donde está hospedado el plantel del Xeneize en Santiago. “RIP 12 Chile”, se burlaron en las redes sociales.

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El momento de tensión en la capital de Chile.

El momento de tensión en la capital de Chile.

Le llegada de Boca a Chile para debutar en la Copa Libertadores estuvo cargada con momentos de miedo y tensión cuando los hinchas chilenos recibieron a los jugadores del Xeneize, pero tras ello fueron atacados por la barra de Colo Colo.

El últmo partido en el Monumental entre River y Boca se disputó el abril del 2025. El Millo se impuso por 2 a 1.
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Según trascendió, en las inmediaciones del hotel donde se hospeda el conjunto de La Boca, en la previa del partido contra Universidad Católica, sufrieron un violento robo con armas de fuego a manos que, según consignaron medios chilenos, se trataría de fanáticos del Cacique.

En la puerta del Hotel Pullman de Vitacura al menos siete delincuentes armados y con vestimenta del Colo Colo interceptó a los hinchas locales y le robaron pertenencias personales por la fuerza entre ellos banderas y celulares. Desde el Diario AS del país vecino indicaron que podría tratarse puede interpretarse como una repudiable “revancha” del episodio ocurrido en 2023. “Shuu exclusiva. RIO 12 CHILE”, se burlaron en las redes sociales desde la cuenta @reskateschile2.

boca hinchas chile

Carabineros de Chile se encontraba a las afueras del hotel y auxilió al afectado, que minutos después concurrió a hacer la respectiva denuncia a una comisaría de la comuna”, indicaron desde el mismo medio e indicaron que la policía “detuvo a dos menores de edad como sospechosos del delito” y que ambos fueron llevados a una comisaría para realizarles un control de identidad.

Por su parte, Bolavip indicó que “no hubo heridos de gravedad, aunque un joven sufrió la fractura de un dedo”.

La “revancha” de los hinchas de Colo Colo a sus pares de Boca

Se estima que el ataque se debe a la agresión ocurrido en 2023 cuando hinchas de Colo Colo se hicieron presente en el choque frente a Boca en La Bombonera y fueron agredidos por simpatizantes del Xeneize.

En aquella oportunidad, hubo corridas, insultos y golpes de puño, desde testigos señalaron que el ataque se produjo después de que los chilenos intentaran colgar una bandera de su club frente al estadio, lo que motivó la reacción de los argentinos.

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