Un hincha de Cruzeiro fue demorado por romper billetes argentinos frente al público de Boca

La Policía de la Ciudad informó que labró un acta al simpatizante del equipo brasileño, en el marco del operativo por el partido que disputaron por la Copa Libertadores.

La Policía de la Ciudad demoró a un hincha de Cruzeiro que incitó a la violencia en la Bombonera durante el partido contra Boca por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, en el que empataron 1-1 , ya que destrozó billetes argentinos frente a la hinchada del Xeneize.

En la red social X, las autoridades porteñas confirmaron que el simpatizante fue sorprendido mientras instigaba a la violencia: "Cero tolerancia a las provocaciones en el fútbol. Anoche, en el operativo del partido Boca-Cruzeiro, detectamos a un hincha visitante rompiendo billetes argentinos frente a la parcialidad local".

"Actuamos rápido, lo demoramos a la salida y le labramos un acta por infracción al Código Contravencional. Trabajamos todos los días para que disfrutes del fútbol en paz y sin provocaciones", agregaron en esta línea.

El hecho se produjo después de que un hincha del Xeneize fuera detenido en Brasil tras ser acusado por realizar gestos racistas contra los fanáticos de Cruzeiro durante el partido por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que se jugó el 28 de abril en Belo Horizonte.

Para la legislación local, los gestos racistas están calificados como injuria racial y el delito es imprescriptible, por lo que se le niega quedar en libertad debido al pago de fianza. De esta manera, el fanático del Xeneize, identificado como Nahuel Jeremías Maldonado, de 29 años, y que reside en Brasil, permanecerá bajo custodia.

El medio Portal R7 detalló que la detención se llevó a cabo después de que un guardia de seguridad privada alertara sobre un presunto acto discriminatorio en una de las tribunas. En el acta policial, se informó que se observó al simpatizante realizando "provocaciones" con gesticulaciones vinculadas al color de piel y, puntualmente, un gesto imitando a un "mono".

El empate entre Boca y Cruzeiro en la Bombonera

En un partido con polémicas, Boca Juniors empató 1 a 1 con Cruzeiro por Copa Libertadores en la Bombonera, en un duelo clave por la clasificación a los octavos de final. Merentiel anotó para el local, mientras que Fagner empató para la visita, que jugó con uno menos desde los 67'. Con esta igualdad, el Xeneize, con un triunfo sobre Universidad Católica la semana próxima, conseguirá su pase a octavos.

A los 15' explotó La Bombonera con el primero de la noche. En un tiro libre desde la izquierda, Leandro Paredes frotó la lámpara y metió un centro que pasó a todos menos a Merentiel, que esperaba por el segundo palo. El delantero uruguayo puso la pierna derecha para desviar la trayectoria de la pelota y la mandó al fondo de la red para el merecido 1 a 0 para el local.

En el complemento la intensidad de Boca bajó y le permitió al conjunto visitante empezar a construir algo de juego. A los 53' llegó el baldazo de agua fría en La Bombonera. El conjunto brasileño encontró espacios en tres cuartos de cancha para que Fagner saque un remate preciso y esquinado para estampar el 1-1 para un Cruzeiro envalentonado.

Con el resultado, y a pesar de no haber conseguido la victoria, Boca depende de sí mismo y, si consigue los tres puntos frente a la Universidad Católica en la Bombonera, se clasificará a los octavos de final de la Copa Libertadores.