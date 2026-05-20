20 de mayo de 2026 Inicio
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Este es el resultado que le conviene a Boca del partido entre Universidad Católica y Barcelona SC

El Xeneize necesita una mano del choque en la Copa Libertadores entre los otros dos integrantes del grupo para ampliar su margen antes de la última jornada.

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El equipo de Claudio Úbeda ya no puede darse el lujo de depender solo de sí mismo.

El equipo de Claudio Úbeda ya no puede darse el lujo de depender solo de sí mismo.

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El empate de Boca ante Cruzeiro en La Bombonera, en una noche cargada de polémicas, dejó al Xeneize en una situación comprometida en el Grupo D de la Copa Libertadores. Con ese resultado, el equipo de Claudio Úbeda ya no puede darse el lujo de depender solo de sí mismo y necesita una mezcla de resultados para asegurarse el pasaje a los octavos de final sin llegar a la última fecha con la obligación de ganar.

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El partido entre Universidad Católica y Barcelona SC, programado para este jueves a las 21.30, puede cambiar completamente el panorama para Boca. Según cómo se resuelva ese cruce en Chile, el margen de error del conjunto xeneize puede ampliarse o reducirse al mínimo. La diferencia es muy clara, ya que si el resultado es favorable, a Boca le alcanza con empatar en la última fecha, en cambio si sucede lo contrario, tendrá que ganar en la última jornada.

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Universidad Católica vs. Barcelona SC: qué resultado le conviene a Boca en la Copa Libertadores

El mejor escenario posible para Boca es que Barcelona SC se imponga ante Universidad Católica. Si el conjunto chileno pierde, al Xeneize le bastará con sumar un punto en la última jornada en La Bombonera para clasificar, ya que ambos equipos quedarían con ocho unidades y Boca avanzaría por el sistema de desempate olímpico gracias a su victoria como visitante.

Lo que suceda en Brasil en esa fecha decisiva no alteraría la ecuación bajo ese escenario. Si Cruzeiro gana o empata ante Barcelona SC, clasificará primero y Boca avanzará segundo por el desempate frente a los chilenos. Si en cambio el conjunto brasileño pierde ante los ecuatorianos, se generaría un triple empate en el segundo puesto, del que Boca también saldría airoso por su mejor diferencia de goles en los enfrentamientos directos entre los tres equipos.

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El peor escenario para el equipo de La Ribera es que Universidad Católica gane o empate contra Barcelona SC. En ese caso, el punto ya no le serviría de nada, por lo que Boca quedaría obligado a vencer sí o sí al equipo chileno en la última fecha, porque un empate lo dejaría eliminado incluso si Cruzeiro pierde ante los ecuatorianos, al quedar en desventaja en el sistema de desempate olímpico.

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